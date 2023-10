Giá lợn hơi sẽ tăng mạnh trong năm 2024, nhưng cổ phiếu BAF và DBC liệu còn triển vọng?

Bất chấp thị trường khó khăn điều chỉnh liên tục, thị giá cổ phiếu BAF của Công ty CP Nông nghiệp BAF Việt Nam tăng 15% từ 20,600 đồng/cổ phiếu phiên 26/09 lên 23.000 đồng/cổ phiếu kết phiên 4/10. Cổ phiếu DBC của Tập đoàn Dabaco sau khi giảm mạnh hiện đang đi ngang ở vùng giá 21.000 đồng/cổ phiếu. Triển vọng cổ phiếu nhóm này sẽ thế nào trong thời gian tới?

Trong báo cáo triển vọng ngành chăn nuôi của VCBS cập nhật ngành chăn nuôi cho thấy, sản lượng thịt heo và phụ phẩm từ heo nhập khẩu vào Việt Nam trong 8T/2023 đạt lần lượt là 67,6 nghìn tấn (tăng 6% so với cùng kỳ) và 69,2 nghìn tấn (tăng 73% so với cùng kỳ). Tiêu thụ thịt heo đã được cải thiện hơn từ tháng 5, với mức tăng trưởng bình quân khoảng 34% yoy đối với thịt heo và 81% so với cùng kỳ đối với phụ phẩm từ thịt heo.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng đàn heo cả nước đạt 26 triệu con tăng 2,5% so với cùng kỳ 2022. Đàn heo có xu hướng cải thiện nhẹ nhờ dịch bệnh được đẩy lùi và giá heo đã tăng trở lại.

Việt Nam và Trung Quốc ghi nhận diễn biến giá heo trái chiều khiến chênh lệch giá thịt heo giữa hai nước không còn nhiều. Xét đến thời điểm tháng 9/2023, giá thịt heo tại Việt Nam dao động trọng khoảng 56-58 nghìn đồng/kg. Giá heo tại cuối quý III giảm ~6% so với cuối quý 2.

Nguyên nhân là do: Tồn kho heo biểu to của các công ty tăng; Diễn biến dịch bệnh phức tạp khiến lượng heo chạy dịch ra thị trường tăng; Nguồn heo nhập lậu từ Campuchia và Thái Lan với giá rẻ hơn vẫn tràn vào Việt Nam.

Trái lại, giá heo Trung Quốc bật tăng từ đầu tháng 7, do: Bão Doksuri ảnh hưởng đến hoạt động lưu chuyển heo; Lượng thịt heo nhập khẩu ghi nhất mức thấp nhất trong gần 1 năm qua; Nhu cầu tiêu thụ thịt heo trở lại để phục vụ cho dịp lễ Trung Thu và hoạt động du lịch được nối lại. Tuy nhiên, sang đầu tháng 8, giá heo hơi Trung quốc đi ngang do những tín hiệu vĩ mô xấu khiến tiêu dùng bị chững lại.

Chi phí thức ăn chăn nuôi vẫn duy trì ở mức cao và đi ngang từ đầu quý III/2023. So với tháng trước, giá các loại thức ăn chăn nuôi hầu như tăng nhẹ từ 0,4-4,3%. Giá các loại ngũ cốc tăng nhẹ khoảng 4-5% yoy, giá các loại thức ăn tổng hợp giảm nhẹ khoảng 0,3-5,3%.

Tuy giá heo hơi có xu hướng giảm trong tháng 8, giá heo giống vẫn tiếp tục tăng nhẹ bình quân khoảng 0,6% mom trong quý III. Tổng đàn đang có xu hướng sụt giảm, giá heo giống tiếp tục tăng cho thấy người chăn nuôi có thể đang rục rịch tái đàn trở lại khi giá thức ăn chăn nuôi bắt đầu ổn định hơn và kỳ vọng nhu cầu thịt heo sẽ hồi phục trở lại trong Tết nguyên đán.

Đánh giá về triển vọng ngành chăn nuôi trong thời gian tới, theo VCBS, lạm phát có dấu hiệu tăng trở lại từ giữa quý II, cho tới thời điểm tháng 8/2023, CPI Việt Nam tăng 0,88% mom và 2,96% yoy. Điều này có thể kìm hãm nhu cầu tiêu dùng của người dân trong thời gian tới.

Từ quý II/2023, tốc độ tăng trưởng của đàn heo chậm lại chỉ khoảng 2-3% mom. Tổng lượng heo giống nhập khẩu vào Việt Nam ghi nhận ở mức thấp dưới 1.000 con kể từ đầu quý II. Các doanh nghiệp cũng nhận định tổng đàn heo Việt Nam đã giảm khoảng 12-15% yoy, dự báo nguồn cung có thể thu hẹp hơn trong thời gian tới.

Do Tết Nguyên Đán năm nay đến muộn, nên nhu cầu thịt heo có khả năng sẽ tăng rõ rệt hơn ở tháng 1/2024. Hiện tại, nhu cầu về thịt heo vẫn tăng nhưng biến động không rõ ràng. Giá thịt heo được kỳ vọng sẽ tăng mạnh hơn ở khoảng đầu năm 2024 nếu lạm phát hạ nhiệt và nhu cầu thịt heo được cải thiện rõ rệt hơn.

Với BAF, dự báo, tổng sản lượng heo bán ra trong năm 2023 của BAF sẽ đạt khoảng 370.380 con, đem về doanh thu thuần và lợi nhuận gộp tương ứng là 2.787 tỷ và 268 tỷ VND. Lợi nhuận từ việc mở rộng 3F sẽ được dồn sang năm 2024 nếu doanh nghiệp hoàn thành kế hoạch, dự phóng tổng sản lượng heo bán ra trong năm 2024 sẽ đạt 676.380 con với mức doanh thu thuần và lợi nhuận gộp tương ứng là 5.659 tỷ và 509 tỷ VND. VCBS định giá BAF ở mức trung lập khoảng 22.487 đồng/cổ phiếu. Thị giá hiện tại của BAF là 23.250 đồng/cổ phiếu.

Với DBC, biên lợi nhuận trong năm 2023 có thể bị thu hẹp do giá thịt lợn giảm và không còn doanh thu từ mảng bất động sản. Vào tháng 4/2023, DBC đã thử nghiệm thành công vacxin ASF, trong đó tất cả lợn được tiêm đều có phản ứng kháng thể. DBC đang tiến hành khảo nghiệm 3 lô vacxin trên các trang trại ở Bắc Ninh, dự kiến đầu tháng 11 sẽ hoàn thành các bước kiểm tra thực địa.

Dự kiến, nhà máy sản xuất vacxin ASF của doanh nghiệp sẽ sản xuất đại trà từ cuối quý 4/2023. Bên cạnh đó, tháng 8/2023, DBC đã ký kết hợp tác với Winsun (1 trong 10 doanh nghiệp sản xuất sinh phẩm sinh học thú y hàng đầu Trung Quốc) để nghiên cứu và phát triển các loại vacxin khác. VCBS định giá DBC ở mức 25.477 đồng/cổ phiếu.