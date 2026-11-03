Bán lẻ và dịch vụ 10 tháng năm 2026 vượt 6.618 nghìn tỷ đồng

Theo số liệu thống kê mới nhất của Cục thống kê (Bộ Tài chính), tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành tháng 10/2026 ước đạt 695,5 nghìn tỷ đồng, tăng 1,0% so với tháng trước và tăng 14,7% so với cùng kỳ năm ngoái.
Lũy kế 10 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 6.618,9 nghìn tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm trước. Ngay cả khi loại trừ yếu tố giá, tổng mức bán lẻ vẫn duy trì đà tăng 7,7%, cao hơn mức tăng 7,4% của cùng kỳ năm 2025.
Sự phục hồi và bứt phá thể hiện rõ nét ở lĩnh vực bán lẻ hàng hóa khi quy mô đạt 4.981,2 nghìn tỷ đồng trong 10 tháng, chiếm 75,3% tổng mức và tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Riêng trong tháng 10, doanh thu của hầu hết các nhóm hàng đều tăng tốc. Đáng chú ý, nhóm gỗ và vật liệu xây dựng có mức bứt phá mạnh nhất với mức tăng 25,3% so với cùng kỳ năm trước, tiếp đến là nhóm đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 13,5%, sửa chữa xe có động cơ tăng 12,5% và hàng may mặc tăng 12,6%.
Tính chung 10 tháng, các nhóm hàng có tốc độ tăng trưởng cao nhất bao gồm nhiên liệu khác tăng 23,6%, đá quý và kim loại quý tăng 19,4%, gỗ và vật liệu xây dựng tăng 18,1%. Nhiều địa phương ghi nhận mức tăng trưởng bán lẻ hàng hóa đồng đều như Đà Nẵng tăng 14,0%, Quảng Ninh tăng 13,5%, Lâm Đồng tăng 13,4%, Hải Phòng tăng 13,3%, Đồng Nai tăng 12,8%, Hà Nội tăng 12,6% và Thành phố Hồ Chí Minh tăng 12,3%.
Song song với hoạt động bán lẻ, lĩnh dịch vụ tiêu dùng và du lịch tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 10 tháng ước đạt 847,0 nghìn tỷ đồng, tăng 17,0% so với cùng kỳ. Riêng trong tháng 10, nhóm này đạt mức tăng ấn tượng 19,5% so với cùng kỳ năm trước.
Các trung tâm du lịch lớn đều ghi nhận mức tăng trưởng vượt trội trong 10 tháng như Huế tăng 20,3%, Đà Nẵng tăng 20,2%, Quảng Ninh tăng 20,0%, Lâm Đồng tăng 19,4%, Khánh Hòa tăng 18,7%, Hải Phòng tăng 18,2%, Hà Nội tăng 16,8% và Thành phố Hồ Chí Minh tăng 15,7%.
Ngành du lịch lữ hành bứt phá mạnh nhất với doanh thu 10 tháng đạt 87,5 nghìn tỷ đồng, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 10 ghi nhận doanh thu du lịch lữ hành tăng tới 21,8% so với cùng kỳ và tăng 7,4% so với tháng trước.
Sự phục hồi sôi động của thị trường du lịch thể hiện rõ tại các địa phương dẫn đầu như Lâm Đồng tăng 35,0%, Khánh Hòa tăng 30,4%, Huế tăng 28,8%, Quảng Ninh tăng 25,6%, Hải Phòng tăng 19,1%, Hà Nội tăng 16,9%, Thành phố Hồ Chí Minh tăng 16,5% và Đà Nẵng tăng 15,8%.
Bên cạnh đó, nhóm các dịch vụ khác 10 tháng ước đạt 703,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 10,6% tổng mức và tăng 13,6% so với cùng kỳ. Sự tăng trưởng dịch vụ diễn ra mạnh mẽ tại Quảng Ninh với mức tăng 33,2%, Huế tăng 27,8%, Đà Nẵng tăng 23,4%, Ninh Bình tăng 21,3%, Đồng Nai tăng 18,6% và Bắc Ninh tăng 17,8%.
Những con số này khẳng định sức mua thị trường nội địa tiếp tục ổn định, niềm tin tiêu dùng được củng cố và tạo đà vững chắc cho tăng trưởng kinh tế trong những tháng cuối năm.
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