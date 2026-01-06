Thứ Ba, 06/01/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2025 cán mốc hơn 7 triệu tỷ đồng

Song Hà

06/01/2026, 07:42

Nhu cầu tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ, du lịch nội địa tăng, đặc biệt trong các sự kiện kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, cùng với sự bứt phá về thu hút khách quốc tế đến Việt Nam đã đóng góp tích cực vào tăng trưởng của ngành thương mại, dịch vụ trong năm 2025...

Nhu cầu tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ tăng cao đã đóng góp tích cực vào tăng trưởng của ngành thương mại, dịch vụ trong năm 2025.
Nhu cầu tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ tăng cao đã đóng góp tích cực vào tăng trưởng của ngành thương mại, dịch vụ trong năm 2025.

Theo số liệu công bố của Cục thống kê (Bộ Tài chính), tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành tháng 12/2025 ước đạt 627,8 nghìn tỷ đồng, tăng 3,9% so với tháng trước và tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu nhóm hàng may mặc tăng 13,8% so với cùng kỳ năm trước; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 13,4%; lương thực, thực phẩm tăng 9,7%; vật phẩm văn hóa, giáo dục giảm 6,2%; dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 14,2% và du lịch lữ hành tăng 19,9%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý 4/2025 ước tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước. 

Quý 4/2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 1.833,6 nghìn tỷ đồng, tăng 4,3% so với quý trước và tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 9,2% so với năm trước. Trong đó: Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 14,6% và doanh thu du lịch lữ hành tăng 20,2%.

Năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 7.008,9 nghìn tỷ đồng, tăng 9,2% so với năm trước (năm 2024 tăng 8,9%), nếu loại trừ yếu tố giá tăng 6,7% (tương đương mức tăng năm 2024).

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành các năm 2021-2025. Nguồn: Cục Thống kê.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành các năm 2021-2025. Nguồn: Cục Thống kê.

Doanh thu bán lẻ hàng hóa năm 2025 ước đạt 5.335,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 76,1% tổng mức và tăng 8,0% so với năm trước. Trong đó, nhóm hàng lương thực, thực phẩm tăng 9,8%; may mặc tăng 9,1%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 8,0%; vật phẩm văn hoá, giáo dục tăng 4,0%; phương tiện đi lại (trừ ô tô) giảm 0,8%.

Doanh thu bán lẻ hàng hóa năm 2025 so với năm trước của một số địa phương như: Đà Nẵng tăng 8,3%; Cần Thơ tăng 8,2%; Đồng Nai tăng 8,1%; Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cùng tăng 8,0%; Vĩnh Long tăng 7,8%; Cà Mau tăng 7,7%.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống năm 2025 ước đạt 843,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 12,0% tổng mức và tăng 14,6% so với năm trước. Doanh thu năm 2025 so với năm trước của Thành phố Hồ Chí Minh tăng 16,6%; Đà Nẵng tăng 15,6%; Hà Nội tăng 14,5%; Cần Thơ tăng 12,0%; Hải Phòng tăng 11,5%.

Doanh thu du lịch lữ hành năm 2025 ước đạt 93,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 1,4% tổng mức và tăng 20,2% so với năm trước. Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 12 đạt hơn 2 triệu lượt người, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung năm 2025, khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 21,2 triệu lượt người, tăng 20,4% so với năm trước; số lượt người Việt Nam xuất cảnh là 6,7 triệu lượt người, tăng 26,4%.

Theo Cục Thống kê, kết quả này đạt được là từ sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ và ngành du lịch trong việc tái cơ cấu thị trường khách, phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch, đổi mới hoạt động xúc tiến, quảng bá và đặc biệt là việc triển khai chính sách thị thực theo hướng ngày càng cởi mở đã thu hút mạnh mẽ khách du lịch trong nước và quốc tế.

Theo đó, doanh thu năm 2025 của một số địa phương so với năm trước như: Hà Nội tăng 24,1%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 21,9%; Quảng Ninh tăng 20,1%; Đà Nẵng tăng 14,0%; Cà Mau tăng 12,4%.

Doanh thu dịch vụ khác năm 2025 ước đạt 736,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 10,5% tổng mức và tăng 11,5% so với năm trước. Doanh thu năm 2025 của một số địa phương so với năm trước tăng như: Thái Nguyên tăng 19,3%; Khánh Hoà tăng 14,1%; Hải Phòng tăng 12,5%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 11,5%; Hà Nội tăng 9,1%; Phú Thọ tăng 7,9%; Lâm Đồng tăng 7,3%.

Tổng mức bán lẻ và dịch vụ 11 tháng tăng 9,1%, du lịch lữ hành bứt phá

20:08, 06/12/2025

Tổng mức bán lẻ và dịch vụ 11 tháng tăng 9,1%, du lịch lữ hành bứt phá

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý 1/2025 tăng 9,9% so với cùng kỳ

20:57, 06/04/2025

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý 1/2025 tăng 9,9% so với cùng kỳ

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng 9 tháng đạt 5.176 nghìn tỷ đồng

17:08, 06/10/2025

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng 9 tháng đạt 5.176 nghìn tỷ đồng

Từ khóa:

Chính phủ Việt Nam Cục Thống kê Đà Nẵng Doanh thu bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ lưu trú doanh thu dịch vụ tiêu dùng 2025 khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng doanh thu du lịch 2025 tổng mức bán lẻ hàng hóa 2025

Đọc thêm

Truy xuất nguồn gốc: Yêu cầu bắt buộc kiến tạo thị trường minh bạch

Truy xuất nguồn gốc: Yêu cầu bắt buộc kiến tạo thị trường minh bạch

Hệ thống truy xuất chính là ngôn ngữ trung thực nhất kể lại hành trình của mỗi sản phẩm, từ nơi sản xuất đến điểm tiêu thụ cuối cùng. Tuy nhiên, công tác truy xuất nguồn gốc tại Việt Nam đang đối mặt với những thách thức lớn như “ốc đảo số” và nguy cơ làm giả mã QR tĩnh.

Tạo nền tảng pháp lý và dữ liệu cho kỷ nguyên phát triển bền vững kinh tế biển

Tạo nền tảng pháp lý và dữ liệu cho kỷ nguyên phát triển bền vững kinh tế biển

Năm 2026 được kỳ vọng sẽ là năm bản lề để Cục Biển và Hải đảo Việt Nam tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản lý tổng hợp và tạo dựng nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam trong giai đoạn mới. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là tập trung xây dựng Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (thay thế), đẩy mạnh điều tra cơ bản và chuyển đổi số lĩnh vực biển...

Sản xuất nông nghiệp năm 2025 tăng trưởng bứt phá, ấn tượng nông lâm thủy sản

Sản xuất nông nghiệp năm 2025 tăng trưởng bứt phá, ấn tượng nông lâm thủy sản

Năm 2025, nông lâm thủy sản tăng trưởng ấn tượng: sản lượng lương thực đạt 47,9 triệu tấn, lúa gạo tăng dù diện tích giảm. Lâm nghiệp bứt phá với gỗ khai thác tăng gần 7%, thủy sản đạt gần 10 triệu tấn nhờ nuôi trồng. Kết quả này đảm bảo vững chắc nhu cầu lương thực trong nước và phục vụ xuất khẩu...

CPI năm 2025 tăng 3,31%, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra

CPI năm 2025 tăng 3,31%, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra

Năm 2025, CPI bình quân tăng 3,31%, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra; lạm phát cơ bản tăng 3,21%. Đây là kết quả tích cực từ việc chủ động điều hành giá các mặt hàng thiết yếu như y tế, giáo dục và điện sinh hoạt, góp phần quan trọng vào việc ổn định kinh tế vĩ mô...

Xuất nhập khẩu năm 2025 cán đích kỷ lục hơn 930 tỷ USD

Xuất nhập khẩu năm 2025 cán đích kỷ lục hơn 930 tỷ USD

Vượt qua mọi dự báo, xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam năm 2025 đã cán đích ngoạn mục với 930,05 tỷ USD, tăng trưởng tới 18,2% so với năm 2024. Kết quả này không chỉ được minh chứng bằng con số cụ thể, mà còn khẳng định vị thế mới của Việt Nam trên bản đồ thương mại toàn cầu…

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
10 dấu ấn nổi bật Kinh tế - Xã hội năm 2025

eMagazine

10 dấu ấn nổi bật Kinh tế - Xã hội năm 2025

10 vấn đề nổi bật kinh tế thế giới năm 2025

eMagazine

10 vấn đề nổi bật kinh tế thế giới năm 2025

SCG Việt Nam thúc đẩy phát triển xanh gắn với tăng trưởng bền vững

eMagazine

SCG Việt Nam thúc đẩy phát triển xanh gắn với tăng trưởng bền vững

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Chứng khoán Mỹ xanh rực dù Venezuela bất ổn, giá dầu tăng 1 USD/thùng

Thế giới

2

Cú hích mới cho thị trường bất động sản Nghệ An 2026

Bất động sản

3

Landmark 35: Biểu tượng sống mới tại Hạ Long

Bất động sản

4

Tầm nhìn kiến tạo đô thị phía Tây Hà Nội: Từ khu vực cửa ngõ đến trung tâm phát triển mới

Bất động sản

5

Cảnh báo về những bình luận thất thiệt, xuyên tạc nội dung lịch sử trong sách giáo khoa

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy