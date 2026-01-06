Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2025 cán mốc hơn 7 triệu tỷ đồng

Nhu cầu tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ, du lịch nội địa tăng, đặc biệt trong các sự kiện kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, cùng với sự bứt phá về thu hút khách quốc tế đến Việt Nam đã đóng góp tích cực vào tăng trưởng của ngành thương mại, dịch vụ trong năm 2025...

Theo số liệu công bố của Cục thống kê (Bộ Tài chính), tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành tháng 12/2025 ước đạt 627,8 nghìn tỷ đồng, tăng 3,9% so với tháng trước và tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu nhóm hàng may mặc tăng 13,8% so với cùng kỳ năm trước; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 13,4%; lương thực, thực phẩm tăng 9,7%; vật phẩm văn hóa, giáo dục giảm 6,2%; dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 14,2% và du lịch lữ hành tăng 19,9%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý 4/2025 ước tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước.

Quý 4/2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 1.833,6 nghìn tỷ đồng, tăng 4,3% so với quý trước và tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 9,2% so với năm trước. Trong đó: Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 14,6% và doanh thu du lịch lữ hành tăng 20,2%.

Năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 7.008,9 nghìn tỷ đồng, tăng 9,2% so với năm trước (năm 2024 tăng 8,9%), nếu loại trừ yếu tố giá tăng 6,7% (tương đương mức tăng năm 2024).

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành các năm 2021-2025. Nguồn: Cục Thống kê.

Doanh thu bán lẻ hàng hóa năm 2025 ước đạt 5.335,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 76,1% tổng mức và tăng 8,0% so với năm trước. Trong đó, nhóm hàng lương thực, thực phẩm tăng 9,8%; may mặc tăng 9,1%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 8,0%; vật phẩm văn hoá, giáo dục tăng 4,0%; phương tiện đi lại (trừ ô tô) giảm 0,8%.

Doanh thu bán lẻ hàng hóa năm 2025 so với năm trước của một số địa phương như: Đà Nẵng tăng 8,3%; Cần Thơ tăng 8,2%; Đồng Nai tăng 8,1%; Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cùng tăng 8,0%; Vĩnh Long tăng 7,8%; Cà Mau tăng 7,7%.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống năm 2025 ước đạt 843,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 12,0% tổng mức và tăng 14,6% so với năm trước. Doanh thu năm 2025 so với năm trước của Thành phố Hồ Chí Minh tăng 16,6%; Đà Nẵng tăng 15,6%; Hà Nội tăng 14,5%; Cần Thơ tăng 12,0%; Hải Phòng tăng 11,5%.

Doanh thu du lịch lữ hành năm 2025 ước đạt 93,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 1,4% tổng mức và tăng 20,2% so với năm trước. Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 12 đạt hơn 2 triệu lượt người, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung năm 2025, khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 21,2 triệu lượt người, tăng 20,4% so với năm trước; số lượt người Việt Nam xuất cảnh là 6,7 triệu lượt người, tăng 26,4%.

Theo Cục Thống kê, kết quả này đạt được là từ sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ và ngành du lịch trong việc tái cơ cấu thị trường khách, phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch, đổi mới hoạt động xúc tiến, quảng bá và đặc biệt là việc triển khai chính sách thị thực theo hướng ngày càng cởi mở đã thu hút mạnh mẽ khách du lịch trong nước và quốc tế.

Theo đó, doanh thu năm 2025 của một số địa phương so với năm trước như: Hà Nội tăng 24,1%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 21,9%; Quảng Ninh tăng 20,1%; Đà Nẵng tăng 14,0%; Cà Mau tăng 12,4%.

Doanh thu dịch vụ khác năm 2025 ước đạt 736,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 10,5% tổng mức và tăng 11,5% so với năm trước. Doanh thu năm 2025 của một số địa phương so với năm trước tăng như: Thái Nguyên tăng 19,3%; Khánh Hoà tăng 14,1%; Hải Phòng tăng 12,5%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 11,5%; Hà Nội tăng 9,1%; Phú Thọ tăng 7,9%; Lâm Đồng tăng 7,3%.