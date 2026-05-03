Trang chủ Thị trường

Thương mại và dịch vụ tháng 4 duy trì đà tăng trưởng ấn tượng

Vũ Khuê

03/05/2026, 20:20

Với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 12,1% trong tháng Tư, bức tranh kinh tế trong 4 tháng đầu năm 2026 ghi nhận sự khởi sắc mạnh mẽ, đặc biệt là sự bứt phá từ nhóm ngành dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành…

Dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch tháng Tư có sức bứt phá nhờ kỳ nghỉ lễ.

Theo số liệu từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính), hoạt động thương mại và dịch vụ trong tháng 4/2026 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng ước đạt 646,3 nghìn tỷ đồng, tăng 1,7% so với tháng trước và tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong cơ cấu tăng trưởng của tháng Tư, một số nhóm hàng ghi nhận mức tăng cao so với cùng kỳ năm trước như: Xăng, dầu các loại tăng 17,4%; dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 14,1%; lương thực, thực phẩm tăng 11,6%; may mặc tăng 9,7%; vật phẩm văn hóa, giáo dục tăng 9,3%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 8,1%; dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 14,1%; du lịch lữ hành tăng 6,5% và các nhóm hàng dịch vụ khác tăng 9,4%.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 2.546,6 nghìn tỷ đồng, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước. Nếu loại trừ yếu tố giá, mức tăng thực tế đạt 6,3%.

Doanh thu bán lẻ hàng hóa bốn tháng đầu năm 2026 ước đạt 1.938,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 76,1% tổng mức và tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước. Các nhóm ngành hàng tăng trưởng tốt như: Doanh thu nhóm hàng may mặc tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước; hàng lương thực, thực phẩm tăng 10,2%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 7,9%; vật phẩm văn hoá, giáo dục tăng 6,2% và nhóm hàng hóa khác tăng 18,2%.

Doanh thu bán lẻ hàng hóa bốn tháng đầu năm 2026 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương như Quảng Ninh dẫn đầu với mức tăng 12,8%; tiếp theo là Bắc Ninh tăng 11,5%; Cần Thơ tăng 10,4%; Hải Phòng tăng 10,3%.

Dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch tháng Tư có sức bứt phá nhờ kỳ nghỉ lễ. Đây là mảng có tốc độ tăng trưởng ấn tượng nhất nhờ lượng khách du lịch nội địa và quốc tế tăng cao trong các dịp lễ, Tết.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống bốn tháng đầu năm 2026 ước đạt 317,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 12,5% tổng mức và tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước. Đà Nẵng là địa phương có mức tăng cao nhất với 17,7%; Hải Phòng tăng 14,6%; Cần Thơ tăng 14,5%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 9,5%; Hà Nội tăng 9,0%.

Doanh thu du lịch lữ hành bốn tháng đầu năm 2026 ước đạt 31,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 1,3% tổng mức và tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước do lượng khách du lịch nội địa và khách quốc tế đến Việt Nam tăng cao trong những dịp lễ, Tết. Doanh thu bốn tháng đầu năm 2026 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương nổi bật. Trong đó, Cần Thơ và Hải Phòng là hai điểm sáng với mức tăng lần lượt là 16,1% và 13,7%. Hà Nội tăng 11,5%; Đà Nẵng tăng 8,6%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 7,7%.

Nhóm doanh thu dịch vụ khác bốn tháng đầu năm 2026 ước đạt 258,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 10,1% tổng mức và tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, Huế ghi nhận mức tăng trưởng đột biến lên tới 26,8%, theo sau là Ninh Bình (16,9%) và Khánh Hòa (15,7%).

Các chuyên gia nhận định sự tăng trưởng đồng đều ở cả mảng bán lẻ và dịch vụ cho thấy sức mua của thị trường đang hồi phục tích cực.

Đặc biệt, việc các địa phương trọng điểm du lịch như Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng liên tục dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng doanh thu dịch vụ cho thấy hiệu quả từ việc kích cầu du lịch và tổ chức các sự kiện văn hóa, lễ hội trong những tháng đầu năm 2026.

