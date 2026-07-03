Thương mại và dịch vụ tiêu dùng sôi động, tạo động lực bứt phá cho nền kinh tế

Trong nửa đầu năm 2026, khu vực thương mại và dịch vụ tiếp tục khẳng định vai trò là bệ đỡ, động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế. Sự phục hồi mạnh mẽ của hoạt động bán lẻ, sự bùng nổ của du lịch lữ hành cùng dòng luân chuyển hàng hóa, hành khách nhộn nhịp đang tạo nên một bức tranh kinh tế đầy khởi sắc...

Dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 15,6% nhờ sự bứt phá tại các trung tâm du lịch trọng điểm. Ảnh minh họa.

Theo báo cáo tình hình kinh tế- xã hội quý 2 và 6 tháng đầu năm 2026 do Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố, hoạt động thương mại và dịch vụ tiêu dùng trong tháng 6 tiếp tục nhịp điệu sôi động.

BÁN LẺ HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ TIÊU DÙNG DUY TRÌ ĐÀ TĂNG TRƯỞNG

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 6 ước tính đạt 665,6 nghìn tỷ đồng, tăng 1,1% so với tháng trước và tăng tới 14,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý 2/2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 1.977,6 nghìn tỷ đồng, tăng 3,4% so với quý trước và tăng 13,9% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả này đã góp phần đưa tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng lũy kế 6 tháng đầu năm 2026 đạt con số ấn tượng 3.889,5 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Nếu loại trừ yếu tố giá, mức tăng trưởng thực tế đạt 7,3%, phản ánh sức mua và nhu cầu tiêu dùng nội địa đang hồi phục mạnh mẽ.

Xét theo các nhóm ngành trong 6 tháng đầu năm, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt quy mô lớn nhất với 2.941,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 75,6% tổng mức và tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều nhóm hàng ghi nhận mức tăng trưởng vượt trội như đá quý, kim loại quý tăng 31,3%; xăng dầu tăng 15,3%; gỗ và vật liệu xây dựng tăng 13,2%; hàng may mặc tăng 12,5%.

Trên bình diện địa phương, phong trào tiêu dùng lan tỏa rộng khắp với những đầu tàu tăng trưởng tiêu biểu như Quảng Ninh tăng 14,1%, Đà Nẵng tăng 13,9%, Cần Thơ tăng 12,9%, Hà Nội và Hải Phòng cùng tăng 12,7%, Thành phố Hồ Chí Minh tăng 12,1%.

Bên cạnh đó, mảng dịch vụ lưu trú và ăn uống cũng đóng góp 493,0 nghìn tỷ đồng, tăng 15,6% nhờ sự bứt phá tại các trung tâm du lịch trọng điểm như Đà Nẵng, Quảng Ninh, Khánh Hòa và Huế. Doanh thu dịch vụ khác đạt 404,9 nghìn tỷ đồng, tăng 12,5%, khẳng định xu hướng phục hồi toàn diện của toàn bộ khối dịch vụ.

Đặc biệt, ngành du lịch lữ hành ghi nhận mức doanh thu 49,8 nghìn tỷ đồng trong nửa đầu năm, tăng 15,0% so với cùng kỳ. Sự bùng nổ diễn ra mạnh mẽ nhất tại Khánh Hòa với mức tăng ấn tượng 32,2%, theo sau là Huế tăng 27,7% và Quảng Ninh tăng 27,1%.

Cùng với sự nhộn nhịp của thị trường thương mại, hoạt động vận tải trong tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2026 diễn ra hết sức tích cực, đảm bảo thông suốt cho mạch máu kinh tế.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2026, vận tải hành khách ước đạt 3.403,1 triệu lượt khách vận chuyển, tăng 18,8% và luân chuyển đạt 170,7 tỷ lượt khách.km, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vận tải đường bộ và đường thủy nội địa là những phương thức chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc về sản lượng luân chuyển.

Ở chiều vận chuyển hàng hóa, sản lượng 6 tháng ước đạt 1.619,4 triệu tấn, tăng 13,2% và luân chuyển đạt 321,2 tỷ tấn.km, tăng 10,0%. Sự luân chuyển nhịp nhàng này không chỉ đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại của người dân và du khách quốc tế trong mùa cao điểm, mà còn phục vụ đắc lực cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp.

DU LỊCH QUỐC TẾ TIẾP TỤC BỨT PHÁ NHỜ CHÍNH SÁCH THÔNG THOÁNG

Một trong những điểm sáng nhất của bức tranh kinh tế dịch vụ 6 tháng đầu năm 2026 chính là dòng khách quốc tế đến Việt Nam. Nhờ việc triển khai hiệu quả các chính sách thị thực thuận lợi, đẩy mạnh các chương trình xúc tiến, quảng bá và không ngừng đa dạng hóa sản phẩm, lượng khách ngoại quốc đến nước ta trong 6 tháng ước đạt tới 12,3 triệu lượt người, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước.

Đường hàng không tiếp tục là phương thức di chuyển phổ biến nhất của du khách khi đón 10,1 triệu lượt người, chiếm đến 82,6% tổng lượng khách. Đáng chú ý, khách đến bằng đường bộ tăng trưởng phi mã với mức tăng 37,5%, đạt 1,9 triệu lượt người nhờ lợi thế giao thương cửa khẩu thông suốt.

Cơ cấu khách du lịch theo vùng lãnh thổ cho thấy châu Á vẫn là thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam với hơn 9,06 triệu lượt người. Tuy nhiên, thị trường châu Âu lại chứng kiến tốc độ bứt phá ngoạn mục nhất khi tăng tới 56,1%, đạt gần 2,1 triệu lượt người.

Các thị trường khác như châu Mỹ, châu Úc và châu Phi cũng duy trì mức tăng trưởng dương ổn định từ 19% đến 22%. Xu hướng này phần nào cho thấy sức hấp dẫn của các điểm đến nội địa cùng các chương trình kích cầu du lịch trong nước đang giữ chân thành công người tiêu dùng nội địa, giữ lại nguồn lực chi tiêu đáng kể cho nền kinh tế nước nhà.