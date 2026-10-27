Bán ròng 21.000 tỷ từ đầu năm, xu hướng xả hàng của khối ngoại vẫn chưa chấm dứt?

Tính đến đầu tháng 10, giá trị bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài đã lên tới khoảng 21.000 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay theo số liệu được đề cập. Tỷ trọng sở hữu của khối ngoại hiện giảm xuống còn khoảng 11%.

Ảnh minh họa.

Nhận định về xu hướng thị trường hiện tại, ông Phan Tấn Nhật, Chuyên gia cao cấp chiến lược thị trường của Chứng khoán SHS, cho rằng thị trường đang trong giai đoạn cập nhật kết quả kinh doanh quý III/2026. Hiện mới khoảng 20% doanh nghiệp công bố kết quả hoặc thông tin sơ bộ. Trong tuần này, thị trường sẽ tiếp tục đón nhận các dữ liệu mới, và những cập nhật tiếp theo sẽ được thực hiện trong tuần tới.

Trên thị trường quốc tế, các chỉ số chứng khoán lớn điều chỉnh mạnh trong tuần qua, trong đó Dow Jones giảm điểm, chủ yếu do áp lực bán tại nhóm công nghệ. Giá dầu duy trì trên 110 USD/thùng nhưng đang chịu áp lực điều chỉnh trở lại quanh vùng này. Cuộc bầu cử Mỹ sắp tới được kỳ vọng sẽ tác động đáng kể đến diễn biến giá dầu. Dù vậy, giá dầu hiện vẫn được dự báo duy trì ở mức cao. Bất ổn trên thế giới tiếp tục hiện hữu.

Trong nước, lãi suất được kỳ vọng duy trì ở mức thấp hơn sau các đợt điều chỉnh. Hiện lãi suất tiền gửi kỳ hạn sáu tháng tại các ngân hàng dưới 8%.

Tổng vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam hiện đạt khoảng 412 tỷ USD, tương đương 80% tổng sản phẩm trong nước năm 2025. Trong đó, vốn hóa nhóm VN-Midcap đạt 258 tỷ USD, chiếm 63% toàn thị trường; nhóm Vingroup có vốn hóa khoảng 103 tỷ USD, tương đương 25%.

Xét về định giá, nhóm VN-Midcap có hệ số giá trên lợi nhuận mỗi cổ phiếu là 12,49 lần và hệ số giá trên giá trị sổ sách là 2,33 lần. Với nhóm Vingroup, hai chỉ số này lần lượt ở mức 12,09 lần và 1,98 lần. Ngân hàng tiếp tục là nhóm có định giá thấp nhất thị trường, với hệ số giá trên lợi nhuận mỗi cổ phiếu 8,4 lần và hệ số giá trên giá trị sổ sách 1,4 lần.

Trong khi đó, nhóm chứng khoán có hệ số giá trên lợi nhuận mỗi cổ phiếu khoảng 15,07 lần, cao hơn mức trung bình thị trường. Lợi nhuận chín tháng đầu năm của nhóm được kỳ vọng tăng trưởng, nhưng định giá hiện tại tương đối cao nên phù hợp hơn với chiến lược đầu tư ngắn hạn.

Nhóm bất động sản có hệ số giá trên lợi nhuận mỗi cổ phiếu 19,1 lần, cao nhất trong các nhóm được đề cập. Nhà đầu tư cần tiếp tục theo dõi kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp lớn như Vinhomes và Vingroup để cập nhật đánh giá về định giá và triển vọng tăng trưởng.

Về diễn biến kỹ thuật, VN-Index đã hình thành vùng đáy quanh 1.680–1.700 điểm trong tuần qua, tương ứng với đường xu hướng nối các đáy tháng 3 và tháng 7. Chỉ số cũng vượt lên trên xu hướng giảm bắt đầu từ đầu tháng 9. Động lực phục hồi chủ yếu đến từ nhóm Vingroup và một số cổ phiếu ngân hàng sau giai đoạn điều chỉnh mạnh. Trong đó, STB và LPB ghi nhận sự phục hồi đáng kể.

Tuy nhiên, vùng 1.800 điểm vẫn là ngưỡng kháng cự mạnh, tương ứng với đường trung bình động 200 phiên. Nếu vượt qua ngưỡng này, VN-Index có thể hướng tới vùng 1.850 điểm, tương ứng với đường xu hướng nối các đỉnh từ đầu năm. Kịch bản tích cực là chỉ số tiếp tục vượt mốc 1.800 điểm, nhưng nhà đầu tư cần theo dõi diễn biến thực tế để xác nhận xu hướng.

VN30 cũng đang phục hồi và có khả năng hướng tới đường trung bình động 200 phiên, tương ứng vùng 1.950 điểm.

Dù vậy, theo ông Hiển, dòng tiền lớn vẫn tiếp tục suy giảm và chưa xuất hiện tín hiệu cải thiện rõ ràng. Dòng tiền trung hạn vẫn ở trạng thái âm, nhưng mức thua lỗ của các vị thế trung hạn đang thu hẹp. Một bộ phận nhà đầu tư có xu hướng mua vào tại vùng giá thấp, tập trung ở các nhóm đã giảm mạnh như bất động sản, cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ, cùng các ngân hàng quy mô nhỏ.

Chiến lược được đặt ra hiện tại là ưu tiên tích lũy tại vùng giá thấp, tránh mua đuổi khi giá tăng lên vùng cao. Khi cổ phiếu phục hồi đến vùng giá cao hơn, nhà đầu tư có thể cân nhắc hạ tỷ trọng.

Trong tuần qua, nhà đầu tư tổ chức trong nước tiếp tục mua đột biến cổ phiếu VPBank, với giá trị 461 tỷ đồng. Tính trong tháng 10, giá trị mua ròng VPBank đạt khoảng 1.008 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nhóm này cũng mua ròng Vietjet và CTG.

Về kỹ thuật, CTG đã vượt đường xu hướng giảm bắt đầu từ đỉnh tháng 1/2026. Nếu diễn biến tích cực được duy trì, cổ phiếu này có thể mở ra kỳ vọng phục hồi đối với nhóm ngân hàng quốc doanh. Sự phục hồi của nhóm ngân hàng quốc doanh và các ngân hàng quy mô nhỏ cũng được kỳ vọng hỗ trợ VN-Index sau giai đoạn giảm giá mạnh.

Tổng cộng, nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 137 tỷ đồng trong tuần, giảm mạnh so với tuần trước. Tính từ đầu tháng 10, giá trị mua ròng của nhóm này đạt gần 2.000 tỷ đồng, chủ yếu tập trung vào cổ phiếu VPBank.

Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 996 tỷ đồng trong tuần, tập trung tại các cổ phiếu ngân hàng như ACB, Vietcombank và FPT. Trong khi đó, Techcombank được mua ròng gần 990 tỷ đồng, bên cạnh Masan và FPT.

Tính đến đầu tháng 10, giá trị bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài đã lên tới khoảng 21.000 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay theo số liệu được đề cập. Tỷ trọng sở hữu của khối ngoại hiện giảm xuống còn khoảng 11%.

"Trong bối cảnh chưa có tín hiệu xác nhận dòng vốn ngoại đảo chiều, nhà đầu tư cần tiếp tục theo dõi diễn biến giao dịch và tập trung đánh giá dòng tiền từ các nhà đầu tư trong nước. Thời điểm khối ngoại chấm dứt xu hướng bán ròng vẫn chưa thể xác định", Chuyên gia cao cấp của SHS nhấn mạnh.