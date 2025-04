Bảng điện chìm trong biển lửa hơn 400 cổ phiếu "lau sàn", trên HoSE vẫn còn 3 mã kịch trần

Một cú sốc cho thị trường chứng khoán Việt Nam khi chính quyền của ông Donald Trump công bố mức thuế đối ứng lên hàng hóa Việt Nam 46% cao thứ 4 trong danh sách 60 quốc gia vừa được gọi tên. Mức thuế vượt ngoài tầm dự báo của cả thị trường từ các nhà phân tích đến giới đầu tư.

Chứng khoán ngay lập tức bốc hơi, kỷ lục giảm chưa từng có trên thị trường. Vn-Index bốc hơi 88 điểm tương ứng giảm gần 7%. 517 mã chìm trong máu với tổng cộng ít nhất 400 cổ phiếu lau sàn. Không cần điểm danh về số cổ phiếu "rụng nữa", hôm nay cổ phiếu tích cực mới là câu chuyện cần lưu tâm. Nhưng những cổ phiếu này cơ bản không có gì đáng chú ý.

Trên sàn HoSE, có 3 cổ phiếu tím như SVT, YBM, SMA. 10 cổ phiếu còn lại tăng điểm là NAF, BTT, DTL, NHT, HU1, S4A, NVT, PGI, MHC, HAS. Tổng cộng nhóm này kéo lại bèo bọt 0,05 điểm cho thị trường chung.

Top cổ phiếu tích cực trong phiên nay.

Trong đó, SVT là cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sài Gòn Viễn Đông. SVT tiền thân là một doanh nghiệp nhà nước, được thành lập vào tháng 10/1976 với tên Xưởng Cơ khí 23/9 trực thuộc Công ty Sản xuất Mô tô Xe đạp. Tháng 09/2006, Công ty bắt đầu đầu tư vào lĩnh vực giáo dục, xây dựng trường đầu tiên trong hệ thống trường Việt Mỹ.

Hội đồng quản trị SVT mới đây thống nhất đệ trình lên Đại hội đồng cổ đông các chỉ tiêu kế hoạch cho năm 2025 như sau: Tổng doanh thu và thu nhập: 34,5 tỷ; Lợi nhuận trước thuế: 28,5 tỷ; Kế hoạch cổ tức lên tới 15%, một con số mơ ước của nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường chung khó khăn kéo dài.

Trong khi đó, Khoáng sản Yên Bái (YBM) vừa đính chính giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính trước và sau kiểm toán năm 2024. Theo đó, sau kiểm toán, YBM báo doanh thu 771 tỷ, giảm 328 tỷ so với trước kiểm toán, lợi nhuận sau thuế 13,3 tỷ giảm 120 triệu so với thời điểm trước kiểm toán.

Cổ phiếu YBM tăng kịch trần trong 3 phiên liên tiếp miễn nhiễm với thông tin thuế quan của Mỹ nhờ thông tin phát hiện 40 mỏ vàng ở Tây Bắc trữ lượng 800.000 lượng vàng.

Được thành lập từ năm 2015, YBM là đơn vị khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản lớn nhất Việt Nam với các sản phẩm Bột đá CaC03, Đá block, Đá chip, Đá hộc,...cùng 05 nhà máy với diện tích hơn 12 hecta, công suất lên tới 1.000.000 tấn/tháng.

Cũng giống với YBM, KSV của Khoán sản TKV tiếp tục tăng kịch trần bất chấp kế hoạch kinh doanh tụt lùi. Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP (HNX: KSV) dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 vào sáng 22/04 tại Hà Nội. Theo tài liệu họp, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 12,619 tỷ đồng và lãi trước thuế 1,000 tỷ đồng, lần lượt giảm 5% và 36% so với thực hiện 2024, trên cơ sở dự báo tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, giá nguyên liệu biến động, và các yếu tố bất lợi trong ngành khoáng sản.

Năm 2025, KSV đặt mục tiêu sản xuất 60.716 tấn tinh quặng đồng (quy 25%); 30.000 tấn đồng tấm; 173.681 tấn tinh quặng sắt; 806 kg vàng; 2.751 kg bạc; 165.000 tấn phôi thép; 8.152 tấn kẽm thỏi 99.95% Zn. Riêng mỏ đồng Sin Quyền dự kiến khai thác 1.6 triệu tấn quặng nguyên khai với hàm lượng 0,934% Cu, trong khi mỏ đồng Vi Kẽm đặt mục tiêu 200.000 tấn quặng với hàm lượng 0,651% Cu.

Một cổ phiếu hiếm hoi còn lại trên HoSE tím trong phiên hôm nay là SMA của Thiết bị phụ tùng Sài Gòn. Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực điện. Năm 2025, SMA đặt mục tiêu doanh thu 72,2 tỷ đồng giảm so với con số 73 tỷ đồng của năm 2024, lợi nhuận giảm còn 11,7 tỷ đồng, tương ứng giảm 25% so với năm ngoái. Cổ tức dự kiến 4% trong khi năm ngoái là 5%. Cổ phiếu điện cũng được đánh giá là an toàn trong bối cảnh rối ren hiện tại.

Theo ông Phạm Lưu Hưng, Kinh tế trưởng, Giám đốc SSI Research, những doanh nghiệp an toàn trong bối cảnh này là hoàn toàn liên quan thị trường trong nước như ngành điện. Ngành điện có nhiều thông tin đang chờ đợi kỳ vọng như quy hoạch điện 8, việc xử lý đối với giá FIT của nhiều dự án điện năng lượng tái tạo. Giá điện gần đây đã có nghị định từ Chính phủ, câu chuyện của ngành liên quan chủ yếu trong nước, đây là ngành thú vị mang tính chất an toàn ở thời điểm này.