Lợi nhuận doanh nghiệp điện sẽ cải thiện trong năm 2025 nhờ giá bán lẻ điện tăng?

VISRating vừa có báo cáo cập nhật triển vọng ngành điện trong đó thống kê cho thấy trong năm 2024, các công ty ngành điện có kết quả kinh doanh phân hóa rõ rệt. Tổng doanh thu và lợi nhuận ròng giảm 0,3% và 26% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, dự báo ngành điện sẽ tăng trưởng tốt trong năm 2025, với nhiều dự án mới bắt đầu phát điện thương mại, nâng cao sản lượng và doanh thu toàn ngành. Ngoài ra, giá bán lẻ điện dự kiến tăng vào năm 2025 sẽ góp phần cải thiện dòng tiền của ngành.

Nhu cầu điện tăng cao trong năm 2024 để phục vụ phát triển kinh tế, tổng sản lượng điện của Việt Nam đạt 308,7 tỷ kWh tăng 10% so với cùng kỳ. Khối nhiệt điện than dẫn đầu tăng trưởng ngành năm 2024, với sản lượng tăng 18% và chiếm gần 50% tổng sản lượng điện. Doanh thu và lợi nhuận của khối này tăng lần lượt 6% và 9% so với cùng kỳ. Các công ty nhiệt điện than ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu cao trong năm 2024, gồm PPC (32%), NBP (23%), DTK (9%).

Trong 2025, kì vọng các nhà máy nhiệt điện than sẽ tiếp tục hoạt động với công suất cao và dẫn dắt tăng trưởng sản xuất điện. Trong 12 tháng tới, sự vận hành của các nhà máy mới như Vũng Áng 2 và Quảng Trạch 1 sẽ nâng tổng công suất lắp đặt nhiệt điện than lên 10%, đồng thời tăng cường đáng kể doanh thu và dòng tiền của khối này.

Đối với nhóm điện khí, sản xuất điện khí giảm 17% trong năm 2024 trước đó năm 2023 giảm 10%, do nguồn cung khí tự nhiên nội địa suy giảm. Tỷ trọng điện khí trong sản lượng toàn hệ thống giảm từ 13% (2023) xuống còn 7% (2024). Giá khí tự nhiên tăng 7%, dẫn đến doanh thu công ty điện khí giảm mạnh, như NT2 (-7% so với cùng kỳ) và PGV – Nhà máy Phú Mỹ (-22%).

VISRating kỳ vọng sản lượng điện khí sẽ phục hồi trong năm 2025. Hai nhà máy mới của POW sử dụng LNG nhập khẩu sẽ nâng tổng công suất lắp đặt điện khí thêm 20% và bắt đầu hoạt động vào quý 3/2025.

Trong khi đó, thay đổi chính sách làm giảm lợi nhuận các công ty thủy điện. Sản lượng thủy điện tăng 10% nhờ lượng mưa cải thiện trong năm 2024. Tuy nhiên, do chính sách mới của Bộ Công Thương, các công ty phải giảm sản lượng trên thị trường điện bán buôn. Thị trường này thường giao dịch với mức giá cao hơn so với các hợp đồng mua bán điện ký kết với EVN. Điều này khiến tổng doanh thu và lợi nhuận ròng của khối thủy điện giảm lần lượt 4,4% và 20,4% so với cùng kỳ. VCP là công ty thủy điện duy nhất ghi nhận doanh thu tăng trưởng nhờ vào nhà máy xử lý rác thải mua lại năm 2023.

Năm 2025, VISRating dự báo doanh thu và lợi nhuận của các công ty thủy điện sẽ ít biến động nhờ việc sản xuất điện ổn định.

Khả năng trả nợ của ngành tốt hơn trong năm 2024 nhờ tỷ lệ đòn bẩy tài chính ổn định và dòng tiền hoạt động cải thiện. Tổng nợ tăng nhẹ 2,6% so với cùng kỳ trong năm 2024 nhưng chi phí lãi vay giảm 23% nhờ mặt bằng lãi suất ở mức thấp.

Tổng các khoản phải thu từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giảm 13% so với cùng kỳ, do giá bán lẻ điện tăng gần đây cải thiện thanh khoản của EVN và giúp thanh toán công nợ nhanh hơn cho các công ty điện. CFO của ngành tăng 48%, cải thiện khả năng bao phủ nợ đại diện bằng tỷ lệ CFO/nợ lên 23% trong 2024 (2023: 16%).

Trong 2025, kì vọng tỷ lệ đòn bẩy tài chính và bao phủ nợ của ngành sẽ duy trì ổn định. Các nhà máy mới sẽ tăng tổng công suất nguồn điện toàn hệ thống thêm 6%, nâng cao sản lượng và doanh thu trong bối cảnh nhu cầu điện tăng cao. Đồng thời, giá bán lẻ điện tăng vào năm 2025 cũng sẽ thúc đẩy dòng tiền toàn ngành.