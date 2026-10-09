Báo lỗ gần 20% trong 12 tháng, Pyn Elite Fund nói rằng thị trường giảm thật vô lý

Tính đến ngày 30/9/2026, hiệu suất PYN Elite âm 12,67% từ đầu năm. Trong vòng 12 tháng, hiệu suất của quỹ âm 19,47%.

Hiệu suất của Pyn Elite Fund.

Quỹ PYN Elite ghi nhận hiệu suất kém tích cực trong tháng 9/2026 khi giá trị tài sản ròng giảm 6,3%, trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam chịu áp lực điều chỉnh mạnh và thanh khoản xuống mức thấp nhất trong 18 tháng.

Theo báo cáo tháng 9 của PYN Fund Management, mức giảm của quỹ lớn hơn mức giảm 3,5% của VN-Index trong cùng kỳ.

Đáng chú ý, tháng 9 diễn ra trong bối cảnh FTSE chính thức đưa Việt Nam vào nhóm thị trường mới nổi từ ngày 21/9, đồng thời những dòng vốn thụ động đầu tiên bắt đầu vào thị trường. Tuy nhiên, tác động tích cực từ sự kiện này chưa đủ bù đắp áp lực từ bên ngoài.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất điều hành thêm 25 điểm cơ bản, mặt bằng lãi suất toàn cầu đi lên và căng thẳng địa chính trị duy trì giá dầu ở mức cao, qua đó làm gia tăng lo ngại về lạm phát. Trong nước, nguồn cung tiền thắt chặt tiếp tục gây sức ép lên mặt bằng lãi suất.

Tính đến ngày 30/9/2026, hiệu suất PYN Elite âm 12,67% từ đầu năm. Trong vòng 12 tháng, hiệu suất của quỹ âm 19,47%. Tuy nhiên, nếu xét trên thời gian dài hơn, kết quả vẫn tích cực: hiệu suất bình quân năm trong 10 năm đạt 6,71%, trong khi kể từ khi thành lập, quỹ đạt mức sinh lời bình quân 15,20% mỗi năm. Tổng mức sinh lời tích lũy kể từ khi thành lập đạt 4.917,84%.

Danh mục của PYN Elite hiện tập trung lớn vào một số cổ phiếu Việt Nam. STB là khoản đầu tư lớn nhất với tỷ trọng 18,2%, tiếp theo là HPG 14,3%, MWG 10,2%, FPT 8,9% và HVN 6,3%. Các vị thế lớn khác gồm VIB, OCB, ACV, SHS và DNSE.

Trong tháng 9, YEG là cổ phiếu tăng mạnh nhất trong danh mục, với mức tăng 5,7%, tiếp theo là MIC tăng 1,6% và FPT tăng 0,8%. Ở chiều ngược lại, SHS giảm 17,7%, DXG giảm 15,8% và KDH giảm 15,7%, tạo áp lực đáng kể lên hiệu suất chung của quỹ.

PYN Elite cho rằng đợt giảm điểm trong tháng 9 là chưa phản ánh đầy đủ nền tảng cơ bản, khi lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết được kỳ vọng tăng trưởng mạnh trong quý 3 và định giá đã giảm xuống mức thấp lịch sử. Cuối tháng 9, quỹ có giá trị tài sản ròng 501,78 euro và tổng tài sản quản lý đạt 805,36 triệu euro.

"Theo quan điểm của chúng tôi, đà giảm trong tháng 9 là không hợp lý, bởi các doanh nghiệp niêm yết được kỳ vọng ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận mạnh trong quý 3, trong khi định giá thị trường đã giảm xuống mức thấp nhất trong lịch sử", quỹ nhấn mạnh.

Ngày 21/9 là một ngày lịch sử đối với Việt Nam, khi việc FTSE phân loại Việt Nam vào nhóm thị trường mới nổi chính thức có hiệu lực và những dòng vốn đầu tư thụ động đầu tiên bắt đầu chảy vào thị trường. Tuy nhiên, các yếu tố bên ngoài tiếp tục tác động tiêu cực đến tâm lý nhà đầu tư: Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất điều hành thêm 25 điểm cơ bản, mặt bằng lãi suất toàn cầu tăng và căng thẳng địa chính trị khiến giá dầu duy trì ở mức cao, qua đó làm gia tăng kỳ vọng lạm phát trên toàn cầu.

Về kinh tế vĩ mô, GDP quý 3 tăng 9,95% so với cùng kỳ, mức tăng cao nhất kể từ năm 2011. Tăng trưởng GDP 9 tháng đạt 9,01%. Các số liệu này đều vượt mọi dự báo.

Tăng trưởng được thúc đẩy bởi mức tăng 12,5% so với cùng kỳ của lĩnh vực công nghiệp và xây dựng. Thủ tướng Chính phủ cho biết Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP trên 12,5% so với cùng kỳ trong quý 4.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký đạt 50,4 tỷ USD trong 9 tháng, tăng 76,4% so với cùng kỳ. Trong quý 3, tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 14,5% so với cùng kỳ, trong khi chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 14,8% so với cùng kỳ.

Lạm phát vẫn được kiểm soát ở mức 5,08%, trong khi tỷ giá nhìn chung ổn định. Cán cân thương mại chuyển sang thặng dư 1,27 tỷ USD sau 8 tháng liên tiếp thâm hụt.

Điều này có thể tạo dư địa để ngân hàng trung ương gia tăng cung tiền và thanh khoản, qua đó hỗ trợ giảm mặt bằng lãi suất.

Cổ phiếu tháng được Pyn Elite chọn là TCX. Thị phần môi giới chứng khoán của TCX lần đầu tiên tăng lên 10% trong quý 3. Thị phần đã tăng 2,7 lần trong chưa đầy 4 năm, trong khi các đối thủ lớn đều đi ngang hoặc mất thị phần.

Mặc dù năm 2026 là một năm đầy thách thức, lợi nhuận ròng quý 2 tăng 19% so với cùng kỳ và tăng 47% so với quý trước, nhờ tăng trưởng từ hoạt động cho vay ký quỹ (+66% so với cùng kỳ) và ngân hàng đầu tư (+33% so với cùng kỳ).

Giá trị giải ngân cho vay doanh nghiệp tăng 138% so với cùng kỳ trong quý 2, đưa thị phần lên 48%, so với 38% trong năm tài chính 2025. Nhờ đó, TCX tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu thị trường trong 10 năm liên tiếp. Công ty đang đi đúng hướng để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận năm 2026.