Dòng tiền ETF rút khỏi châu Á, đổ mạnh vào cổ phiếu và trái phiếu Mỹ

Thị trường chứng khoán Mỹ suy yếu tại phần lớn các chỉ số chính khi áp lực từ đà tăng mạnh của lợi suất trái phiếu tiếp tục gia tăng. Chỉ số Nasdaq đi ngược xu hướng khi tăng 0,45%, trong khi chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 1,26% và chỉ số S&P 500 giảm 0,27% so với tuần trước.
Dòng vốn vào ETF Mỹ đảo chiều, ghi nhận giá trị vào ròng hơn 16 tỷ USD tại nhóm tài sản cổ phiếu, sau khi ghi nhận mức rút ròng nhẹ trong tuần trước. Dữ liệu việc làm thấp hơn dự kiến khiến thị trường kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ tiếp tục duy trì lãi suất ở mức hiện tại trong cuộc họp tháng 10, qua đó trở thành yếu tố hỗ trợ thị trường cổ phiếu. Bên cạnh đó, ETF trái phiếu Mỹ tiếp tục mở rộng dòng vốn vào ròng, đạt hơn 16,7 tỷ USD, tăng 84% so với tuần trước.
Các ETF cổ phiếu đầu tư ngoài Mỹ ghi nhận dòng vốn giảm trở lại, với giá trị hút ròng hơn 4,2 tỷ USD trong tuần qua, giảm 72% so với tuần trước, trong bối cảnh dòng vốn vào thị trường Mỹ tăng trưởng mạnh trở lại. Đáng chú ý, ETF trái phiếu ngoài Mỹ ghi nhận dòng vốn tăng mạnh hơn 317%, đạt gần 2,6 tỷ USD.
Dòng vốn vào ETF hàng hóa đảo chiều sang hút ròng 565 triệu USD, sau khi ghi nhận mức rút ròng nhẹ trong tuần trước. Tuy nhiên, quy mô dòng vốn không lớn, cho thấy xu hướng rút vốn khỏi nhóm kim loại quý chưa đảo ngược trong bối cảnh xu hướng nâng lãi suất vẫn hiện hữu.
Dữ liệu mới nhất cho thấy dòng vốn đang có sự đảo chiều theo hướng chấp nhận rủi ro có chọn lọc, khi dòng vốn quay trở lại nhóm tài sản cổ phiếu, đồng thời trái phiếu tiếp tục thu hút dòng vốn mạnh. Tuy nhiên, các khu vực như thị trường mới nổi vẫn chưa ghi nhận dấu hiệu hút vốn mạnh, trong khi xu hướng dòng vốn đang biến động nhanh hơn theo các động thái của ngân hàng trung ương.
Tại châu Á, xu hướng rút vốn của dòng vốn ngoại gia tăng, với hơn 6,2 tỷ USD tại Hàn Quốc và 2,5 tỷ USD tại Ấn Độ. Thái Lan và Indonesia lần lượt đứng sau với giá trị bán ròng 796 triệu USD và 281 triệu USD.
Dòng vốn vào ETF tại khu vực Đông Nam Á tăng lên hơn 125 triệu USD, tăng 73% so với tuần trước. Singapore chiếm phần lớn dòng vốn này khi thu hút gần 149 triệu USD. Ngược lại, Indonesia và Việt Nam lần lượt ghi nhận mức rút ròng 14 triệu USD và 10 triệu USD.
Dòng vốn vào các ETF có đầu tư tại Việt Nam ghi nhận mức rút ròng 9,6 triệu USD trong tuần qua. Áp lực rút vốn chủ yếu đến từ các ETF nước ngoài như VanEck (-10 triệu USD) và DB FTSE (-1,2 triệu USD). Ở chiều ngược lại, E1VFVN30 (+1,21 triệu USD) và FUEVFVND (+0,5 triệu USD) là hai quỹ ghi nhận dòng vốn vào ròng tích cực.
Trên thị trường chứng khoán Việt Nam, khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh trong tuần thứ hai liên tiếp, với giá trị hơn 4.431 tỷ đồng. PNJ là tâm điểm bán ròng với hơn 1.386 tỷ đồng, tiếp theo là HDB với 982 tỷ đồng và VHM với 424 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, FRT dẫn đầu danh sách mua ròng với 67 tỷ đồng, tiếp theo là DGW với 50 tỷ đồng và DCM với 47 tỷ đồng.
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