Bị lừa gần 3 tỷ đồng vì đầu tư tài chính online

Từ vụ án trên, Công an TP. Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.

Ngày 31/7, Công an TP. Hà Nội cho biết, nghe lời quảng cáo đầu tư sinh lời, lãi suất cao đánh vào tâm lý nhiều nhà đầu tư muốn kiếm tiền nhanh chóng, nhiều nạn nhân rơi vào cái bẫy của những kẻ lừa đảo.

Trước đó, ngày 22/7, Công an huyện Ba Vì tiếp nhận trình báo của anh L (sinh năm 1983, trú tại Ba Vì, Hà Nội) về việc bị chiếm đoạt tài sản khi tham gia sàn giao dịch đầu tư tài chính online. Anh L được các đối tượng gọi điện, mời tham gia đầu tư online sàn giao dịch tại website https://www.charlescoporation.com

Thủ đoạn của các đối tượng là quảng cáo đầu tư lợi nhuận cao. Cụ thể, nghe theo lời dụ dỗ của các đối tượng, anh L đã nạp gần 3 tỷ đồng để đầu tư. Tuy nhiên, khi anh L muốn rút tiền thì hệ thông báo lỗi không rút được. Các đối tượng yêu cầu anh phải nạp thêm tiền mới rút được ra. Thấy có dấu hiệu lừa đảo, anh L đã đến cơ quan công an trình báo.

Công an TP. Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác khi tham gia vào các sàn, app đầu tư tài chính được quảng cáo lãi suất cao, tiềm ẩn nguy cơ bị lừa đảo để bảo vệ mình và tránh rơi vào các cạm bẫy tài chính. Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần liên hệ cơ quan công an để giải quyết kịp thời vụ việc theo quy định.

Một sự việc lừa đảo khác, ngày 31/7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra quận Thanh Xuân (Công an TP. Hà Nội) cho biết, đã khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án. Thông tin bước đầu xác định, bà L (sinh năm 1960, thường trú tại quận Thanh Xuân) nhận được điện thoại của đối tượng tự xưng là cảnh sát hình sự thông báo một số điện thoại đăng ký tên bà đang nợ cước.

Người này nói sẽ lập hồ sơ và báo cáo Viện kiểm sát để hỗ trợ điều tra. Sau đó, bà L vào Zalo thì thấy có yêu cầu kết bạn, gọi video call thấy một người mặc trang phục của viện kiểm sát yêu cầu bà gửi tiền để điều tra. Do sợ hãi, bà L đã rút tiền và gửi vào tài khoản do đối tượng cung cấp.

Quá trình rút và chuyển tiền, bà L đã được nhân viên ngân hàng cảnh báo nhưng vẫn chuyển tiền cho đối tượng. Sau đó, bà nói cho gia đình thì mới biết mình bị lừa đảo. Ngay khi phát hiện sự việc, bà L ra cơ quan công an trình báo; tổng số tiền bà đã chuyển là hơn 3,4 tỷ đồng.

Công an TP. Hà Nội khuyến cáo, người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Để làm việc với người dân, cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương; tuyệt đối không yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng để phục vụ điều tra.