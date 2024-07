Vụ lừa đảo 140 tỷ đồng: Rủi ro khi giao dịch USD "chợ đen" để kiếm lời

Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố đối với Trần Thị Minh Huệ (SN 1980, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

LỪA GÓP VỐN MUA BÁN USD, CHIẾM ĐOẠT HƠN 140 TỶ ĐỒNG

Theo cáo trạng, Huệ không có khả năng mua ngoại tệ USD từ các ngân hàng nhà nước với giá rẻ nhưng vẫn giới thiệu với nhiều người để hưởng lãi suất chênh lệch.

Để bị hại tin tưởng, Huệ truy cập vào trang “Tỷ giá ngoại tệ” hôm nay để xem tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước và một số ngân hàng thương mại. Sau đó, Huệ lựa chọn tỷ giá USD của ngân hàng, đồng thời gọi điện đến các cửa hàng vàng bạc để hỏi tỷ giá USD ngoài thị trường tự do.

Huệ tự đưa ra mức giá cụ thể để thông báo với các bị hại. Tỷ giá USD mua vào luôn đảm bảo thấp hơn so với tỷ giá của thị trường tự do nhưng cao hơn so với giá của ngân hàng. Huệ giải thích phần chênh lệch là “chi phí tiền hoa hồng” khi mua USD tại các ngân hàng thương mại.

Bằng thủ đoạn trên, Huệ rủ rê các bị hại góp vốn đầu tư rồi chiếm đoạt để sử dụng cá nhân. Số tiền bị can chiếm đoạt lên đến hơn 140 tỷ đồng.

Trong các nạn nhân có chị Lưu Thị L. (SN 1974) với số tiền bị chiếm đoạt 21,1 tỷ đồng.

Trước đó, thông qua mối quan hệ xã hội, Huệ rủ chị L. góp vốn để đầu tư mua USD bán ra thị trường tự do hưởng lãi suất chêch lệch. Ngày 15/8/2022, Huệ thông báo với chị L. mua USD của NHNN với giá 22.500 đồng/USD. Đồng ý góp vốn, từ ngày 15/8/ đến 23/10/2022, chị L. đã chuyển cho Huệ 30 tỷ đồng. Nhận tiền nhưng Huệ đem sử dụng chi tiêu cá nhân và trả nợ.

Để chị L. tin tưởng, Huệ có chuyển lại cho chị L. 8,9 tỷ đồng là tiền lãi và chốt số tiền Huệ còn cầm là 21,1 tỷ đồng. Sau đó, Huệ không trả tiền và ngắt liên lạc.

Người bị thiệt hại nặng nề nhất là chị Vũ Thị Thanh T. (SN 1976) bị mất hơn 94,6 tỷ đồng. Khi đó, Huệ nói bản thân đang giữ 170.000 USD và chị T. đồng ý mua với giá 23.750 đồng/USD. Chị T. chuyển cho Huệ hơn 5 tỷ đồng. Huệ đã giao chị T. số USD này để tạo lòng tin.

Sau lần đó, chị T. tin tưởng Huệ nên tiếp tục chuyển tiền. Trong các ngày 16/9/2022 đến 25/10/2022, chị T. gửi cho Huệ hơn 298 tỷ đồng để mua bán USD với Huệ.

Nhận số tiền trên, Huệ dùng hơn 185 tỷ đồng để mua USD, số tiền còn lại Huệ không thực hiện theo cam kết. Theo cáo buộc, Huệ chiếm đoạt của chị T. hơn 94,6 tỷ đồng.

Một nạn nhân khác cũng bị Huệ chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng. Ban đầu Huệ cũng mua USD để trả cho bị hại nhằm tạo niềm tin. Sau đó, Huệ nói với bị hại là hàng ngày chỉ cần đăng ký số USD cần mua, Huệ sẽ báo giá để chị này chuẩn bị tiền. Sau khi mua USD, Huệ sẽ chủ động bán USD để bị hại hưởng tiền chênh lệch nhưng sau đó Huệ không thực hiện theo cam kết mà chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân.

CHUYỂN HỒ SƠ ĐỂ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Tại cơ quan điều tra, Huệ khai nhận hành vi phạm tội. Bị can khai nhận đăng ký, sử dụng 11 tài khoản ngân hàng cùng đứng tên Trần Thị Minh Huệ để nhận và chuyển tiền cho các bị hại. Số tiền nhận được, Huệ chỉ sử dụng một phần để mua USD trên thị trường tự do với giá cao để trả cho bị hại.

Huệ đến các ngân hàng trên địa bàn Hà Nội để rút tiền. Huệ khai, khi đến ngân hàng sẽ gặp và đặt vấn đề với những người có nhu cầu chuyển tiền vào tài khoản, doanh nghiệp nộp tiền vào tài khoản để làm ăn giao dịch, trả lương…. Huệ sẽ thỏa thuận nhận tiền mặt từ những người này và chuyển khoản trực tiếp cho họ.

Huệ khai nhận không biết những người này là ai, không có quan hệ với họ, không nhớ đã giao dịch ở ngân hàng nào.

Huệ cũng thừa nhận do làm ăn thua lỗ nên sử dụng tiền chiếm đoạt của các bị hại để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Cơ quan điều tra đã sao kê và ngăn chặn giao dịch với các tài khoản Huệ chuyển tiền đến. Ngoài ra, ngăn chặn giao dịch với 2 căn hộ chung cư, xe ô tô nhãn hiệu Lexus RX350…

Đối với hành vi mua bán USD của Huệ và 2 cửa hàng vàng trên địa bàn Hà Nội cũng như các bị hại, công an xác định, hành vi này vi phạm Nghị định 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

Cơ quan điều tra có công văn kiến nghị và chuyển phần tài liệu có liên quan đến Công an quận Hoàn Kiếm và Công an quận Cầu Giấy để xem xét xử lý theo thẩm quyền.