Lừa đảo thuê xe ô tô tự lái mang đi cầm cố

Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã truy tố bị can Nguyễn Quang Đạo (SN 1984, ở huyện Sóc Sơn) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Theo cáo trạng, Đạo là đối tượng không có việc làm. Để có tiền chi tiêu cá nhân, Đạo nảy sinh ý định thuê xe ô tô tự lái mang đi cầm cố.

Để thực hiện hành vi, Đạo lên mạng xã hội Facebook và đăng nhập vào Fanpage “cho thuê xe ô tô tự lái” và “Xego” để tìm kiếm những người đăng tin cho thuê xe để liên hệ thuê xe và mang xe đi cầm cố lấy tiền. Với thủ đoạn trên, từ năm 2021-2023, Đạo chiếm đoạt 3 xe ô tô của các bị hại trên TP Hà Nội, Bắc Giang, Vĩnh Phúc với tổng giá trị hơn 1,6 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, khoảng cuối tháng 12/2020, do trước đó Đạo đã sử dụng giấy tờ tùy thân để đặt thuê xe nên bị can nảy sinh ý định làm giả căn cước công dân.

Thông qua mạng xã hội Facebook, Đạo thuê một đối tượng không rõ nhân thân làm giả thẻ căn cước công dân mang hình ảnh của mình nhưng thông tin là Nguyễn Văn Tại.

Sau đó, Đạo thấy anh Cao Anh M. (ở Bắc Giang) đăng bài cho thuê xe ô tô trên Fanpage “Hội cho thuê xe ô tô tự lái tại địa bàn TP Hà Nội”. Đạo hỏi thuê xe để làm phương tiện đi lại.

Ngày 1/2/2021, hai bên hẹn gặp để làm thủ tục cho thuê xe Mazda 6, thời hạn từ 1/2/2021 đến ngày 20/2/2021 với giá 21 triệu đồng. Sau khi ký “hợp đồng cho thuê xe tự lái”, Đạo đưa cho anh M. 71 triệu đồng gồm tiền thuê và đặt cọc.

Sau đó, anh M. giao xe, bản gốc đăng kiểm, bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc và giấy biên nhận thế chấp. Ngay khi nhận được xe, Đạo mang xe trên đi bán với giá 800 triệu đồng, nhận trước 300 triệu đồng.

Hết thời hạn thuê xe nhưng không thấy Đạo trả xe nên anh M. hỏi Đạo nhưng bị can tắt liên lạc.

Do trên xe có gắn thiết bị định vị nên ngày 7/3/2021, anh M. đã phát hiện xe đỗ ở đường Nguyễn tất Thành, Phúc Yên, Vĩnh Phúc. Anh này đã đến lái xe và trình báo cơ quan công an.

Anh M. được công an trao trả lại tài sản. Anh này không đề nghị bồi thường dân sự.

Với hành vi tương tự, Đạo chiếm đoạt xe ô tô Kia Cerato trị giá 580 triệu đồng và xe ô tô nhãn hiệu Honda City trị giá 430 triệu đồng.

Cáo buộc thể hiện, sau khi thuê xe ô tô Kia Cerato, biết trên xe có cài định vị nên trong 2 ngày đầu, Đạo lái xe ô tô đi loanh quanh Hà Nội để tránh bị phát hiện.

Đến ngày 27/2/2021, Đạo mang xe đi cầm cố để lấy 200 triệu đồng. Vài ngày sau, Đạo nhắn tin cho chủ xe thông báo về việc mang xe đi cầm cố. Đạo giấu thông tin người nhận cầm cố và nơi cầm cố xe, nói chủ xe muốn tìm xe thì báo cơ quan công an và tự lên huyện Sóc Sơn tìm chuộc xe về. Chủ xe liên lạc với Đạo bất thành nên đã làm đơn trình báo đến Công an quận Hà Đông.

Công an đã ra quyết định truy tìm vật chứng chiếc xe ô tô trên. Ngày 3/7/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đoan Hùng, Phúc Thọ phát hiện Đạo đang lái xe Kia Seltos trên quốc lộ 2, yêu cầu Đạo dừng xe, bàn giao người và xe ô tô cho Công an quận Hà Đông để điều tra.

Tại cơ quan điều tra, Đạo xin đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cơ quan điều tra chưa thu giữ được tang vật là chiếc xe Kia Cerato nên tách tài liệu để làm rõ sau.

Cá biệt là trong vụ chiếm đoạt xe ô tô Honda City, Đạo còn nhắn tin cho chủ xe với nội dung “muốn chuộc xe thì phải cầm 110 triệu đồng đến chợ Văn La, phường Phú La, quận Hà Đông và gọi cho người có số điện thoại 036xxxxxx”.

Do sợ bị mất xe nên chủ xe đã liên hệ với số điện thoại trên và được một người đàn ông nghe máy, hướng dẫn giao tiền cho một người đứng bên lề đường ở khu vực chợ Văn La. Sau khi giao tiền, chủ xe được chỉ dẫn đến một khu bãi đất trống cách nơi giao tiền 500m để nhận xe.

Sau khi nhận xe, anh này đã trình báo cơ quan công an. Quá trình điều tra, chủ xe đề nghị xử lý Đạo theo quy định pháp luật và yêu cầu Đạo phải trả lại 110 triệu đồng tiền chuộc xe.