Bí quyết tăng trưởng 200% trong đại dịch của Crocs

Từng bị đánh giá là “không phải thời trang", có lẽ nhiều người không tin rằng Crocs đã trở thành xu hướng mới, được các thương hiệu đình đám lựa chọn làm phụ kiện trên các sàn thời trang quốc tế. Mặc cho nhiều ý kiến trái chiều về thiết kế khác biệt, việc các ngôi sao tên tuổi cùng các nhà mốt danh tiếng đua nhau diện Crocs, đã khẳng định sức hút của Crocs trên sàn diễn London Fashion Week, Paris Fashion Week…

Bên cạnh đó, Crocs cũng liên tục được các ngôi sao diện đi sự kiện. Điển hình, tại lễ trao giải Grammy lần thứ 64, diễn ra vào tháng 4/2022, Justin Bieber gây ấn tượng với công chúng bằng bộ suit đặc biệt đến từ nhà Balenciaga kết hợp cùng Crocs. Trước đó, ngày 25/4/2021, Questlove đã "gây ám ảnh" khi diện dép Crocs mạ vàng đến thảm đỏ Oscar lần thứ 93 diễn ra ở Los Angele.

Trong khi các thương hiệu thời trang chứng kiến doanh số bán hàng sụt giảm mạnh ở giai đoạn dịch bệnh Covid-19 hoành hành, số lượng sản phẩm bán ra của Crocs tăng gần 200% từ năm 2019 đến năm 2022. Vào tháng 11/2022, thương hiệu dự đoán rằng doanh thu từ dòng giày nhựa cùng tên đạt 5 tỷ USD trong 3 năm, tăng gần 90%.

Trên thực tế, đại dịch đã thay đổi các quy tắc thời trang khi mọi người làm việc tại nhà trong bộ đồ ngủ và trang phục thể thao. Không có gì đáng ngạc nhiên, đó cũng là lúc Crocs bắt đầu đạt doanh số kỷ lục. Trong khi ở bên ngoài các ngôi nhà, Crocs cũng là các sản phẩm yêu thích của các y tá, nhân viên nhà bếp và bất kỳ ai phải đứng trong phần lớn thời gian trong ngày.

Giám đốc điều hành Andrew Rees tại cửa hàng Crocs ở Boston.

Khi trạng thái “bình thường mới” được thiết lập, nhiều người đã trở lại phòng tập và gặp gỡ trực tiếp, song vẫn tiếp tục đi Crocs mỗi ngày do đã quen với cảm giác thoải mái mà những mẫu giày dép này mang lại, theo The New York Times. Mới đây, tại một hội nghị ở New York (Mỹ) do Công ty quản lý tài sản UBS tổ chức, Andrew Rees, Giám đốc điều hành của Crocs, chia sẻ: “Nhiều người cho rằng Crocs chỉ được ưa chuộng trong đại dịch. Tôi phản đối ý kiến đó”.

Hoạt động kinh doanh của Crocs đạt 310 triệu USD trong năm 2022. Công ty dự kiến nâng mức doanh số lên 400 triệu USD vào năm 2023.

Bên cạnh đó, việc công ty đã bỏ ra 2,3 tỷ USD để mua lại công ty giày của Ý, Hey Dude vào năm 2021, đã tăng vốn cho công ty và thúc đẩy lợi nhuận cũng như doanh thu trong vài quý vừa qua. Hiện tại, các sản phẩm của Crocs đang được bày bán tại 85 quốc gia với số lượng 100 triệu sản phẩm đã được bán ra hàng năm trên toàn thế giới.

Trở lại đầu năm nay, thương hiệu giày dép đến từ Mỹ đã tiếp tục phát triển và mở rộng BST "Echo" trong phiên bản mới là dép quai ngang hở mũi - Echo Slide. Thông qua quy trình sản xuất đúc khuôn toàn bộ, sản phẩm nổi bật với thiết kế khung ngoài hiện đại tạo nên những chuyển động nhẹ nhàng, nhưng cũng rất táo bạo, đậm chất đường phố. Dòng sản phẩm ứng dụng cấu trúc Croslite™ đi kèm với phần đệm chân LiteRide™, dễ dàng nhìn thấy thông qua phần khung của sản phẩm.

Đặc điểm ứng dụng nhất còn kể đến chi tiết tiện dụng của dây đai tăng giảm tùy ý, điều chỉnh kích thước vừa vặn, phù hợp với từng thói quen của mỗi người. Chưa dừng lại ở đó, mỗi đôi Crocs đều tiếp tục sở hữu tính năng cá nhân hóa - là một trong những lợi điểm bán hàng của thương hiệu, với 14 lỗ trống, đưa bạn đến thế giới tự do sáng tạo và thể hiện cá tính riêng biệt cùng các chi tiết gắn trang trí charm Jibbitz™.

Tháng 2 vừa qua, sau khi công bố doanh thu hàng quý tăng 61%, Crocs dự đoán 2023 tiếp tục là một năm đánh dấu sự tăng trưởng kỷ lục. Không chỉ nỗ lực bán hàng, doanh nghiệp còn cho thấy sự cố gắng trong việc xây dựng một cộng đồng người dùng đông đảo. Nhãn hàng này đã xây dựng một tệp khách hàng trung thành trên tất cả nền tảng mạng xã hội. Trang cá nhân của Crocs trên Instagram thu hút 1,6 triệu người theo dõi. Tài khoản doanh nghiệp trên Facebook cũng sở hữu 6,9 triệu lượt thích.

Hiện tại, khách hàng ở khu vực Bắc Mỹ góp 60% tổng doanh thu của thương hiệu này. Giám đốc điều hành Andrew Rees cho rằng dân cư ở Ấn Độ và các quốc gia Đông Nam Á là người dùng tiềm năng mà thương hiệu có thể tập trung phục vụ trong thời gian tới. Để gia tăng mức độ nhận diện thương hiệu, Crocs cũng mở hàng loạt cửa hàng, từ khu phố thượng lưu SoHo (New York, Mỹ) tới khu vực buôn bán trong sân bay.

“Vâng, chúng tôi xấu xí. Vâng, chúng tôi không chạy theo xu hướng. Nhưng quan trọng, chúng tôi là duy nhất. Và điều chúng tôi nhận ra là đây chính xác là điều đã gây ấn tượng với khách hàng: Họ cũng coi mình là độc nhất vô nhị”, Heidi Cooley, giám đốc tiếp thị của Crocs, từng phát biểu. “Điều này càng trở nên đúng hơn với nhóm khách hàng Gen Z ngày nay. Do đó, lợi nhuận từ sự hợp tác chiến lược và các chiến dịch có ảnh hưởng, cùng với các nỗ lực tiếp thị xã hội và kỹ thuật số, dự kiến sẽ còn tăng lên”.

Crocs được thành lập bởi Lyndon “Duke” Hanson và George Boedecker Jr. ở Niwot, Colorado, Mỹ với mục đích ban đầu là sản phẩm dành cho người chèo thuyền. Doanh thu hàng năm của Crocs tăng từ 24.000 USD trong năm 2002 lên hơn 108 triệu USD năm 2005. Năm 2006, công ty huy động thành công hơn 200 triệu USD, và ra mắt công chúng trong thương vụ IPO đình đám nhất lịch sử ngành giày dép. Nhưng, họ đã “suýt chết” vào năm 2008 do sai lầm về chiến lược khi mở rộng quá nhiều dòng sản phẩm và kênh phân phối ở khắp nơi trên thế giới. Rất may Crocs đã có sự trở lại ấn tượng sau khi quyết định quay lại tập trung vào dòng sản phẩm cơ bản.