Corpeni và chiếc túi xách thời kỳ đồ đá giá 40.000 Euro

Trong giới thời trang, bộ đôi đứng đầu thương hiệu Coperni được nhắc đến nhiều bởi những sáng kiến đột phá, có phần điên rồ mà không ai có thể tưởng tượng được. Thương hiệu nước Pháp liên tiếp gây viral mạng xã hội với những mẫu túi xách bằng thủy tinh, màn trình diễn thời trang ô tô, chiếc váy từ sơn được hoàn thiện ngay trên sân khấu… Có vẻ như, năm 2023 cũng không ngoại lệ, nhà mốt Pháp sẽ tiếp tục mang đến những ý tưởng kỳ lạ.

Ngay sau Tuần lễ thời trang Paris với những chú chó robot "tạo điểm nhấn” cho mạng xã hội, Coperni tiếp tục tạo bất ngờ khi giới thiệu mẫu túi có chất liệu từ thời kỳ đồ đá. Tuy có kiểu dáng không quá mới mẻ nhưng Mini Meteorite Swipe Bag được hai giám đốc sáng tạo Sébastien Meyer và Arnaud Vaillant hào hứng giới thiệu: “Một hóa thạch mặt trăng rơi xuống trái đất cách đây 55.000 năm, sau này được tìm thấy ở Pháp vào năm 1968 và cuối cùng chúng được chạm khắc vào năm 2023“. Bên cạnh đó, thiên thạch này được chứng nhận 100% là hàng thật bởi phòng trưng bày Theatrum Mundi.

Mẫu túi làm từ thiên thạch Mini Meteorite Swipe Bag.

Theo Luxury Launches, chắc chắn là phiên bản giới hạn có một không hai, chiếc túi được bán với mức giá "khiêm tốn" 40.000 Euro, có màu xám đậm hay nhạt tùy thuộc vào sắc thái của viên đá. Chiếc túi có kiểu dáng oval đơn giản với quai cầm là một phần nối liền với thân. Mỗi chiếc túi Mini Meteorite Swipe Bag cũng có kích thước khác nhau, trung bình là 9x12x23 cm, và nặng khoảng 2 kg. Trên trang web, thương hiệu Pháp chỉ rõ rằng túi Swipe Mini Meteorite không được hoàn lại sau khi mua.

Trên trang web chính thức, thương hiệu Pháp giải thích: "Mỗi sản phẩm đều được làm thủ công độc quyền, vì vậy hình dạng có thể khác một chút so với hình ảnh. Thiên thạch được mua riêng cho từng đơn hàng và có thể đến từ nhiều địa điểm khác nhau, tùy thuộc vào nơi thiên thạch đáp xuống trái đất. Đá quý được nhà máy Semar của Ý xử lý thủ công và kết hợp vào túi". Vì thế, chiếc túi đòi hỏi người mua phải kiên nhẫn khi có thời gian thực hiện lên đến 6 tuần.

Đây không phải lần đầu Coperni trình làng một thiết kế được làm từ chất liệu kỳ lạ. Mùa Thu - Đông 2022, nhà mốt từng kết hợp với Heven, một nhà chế tác đồ trang trí nội thất bằng thủy tinh đến từ New York, để ra mắt mẫu túi được làm hoàn toàn bằng thủy tinh, hai quai gắn hai chiếc sừng quỷ ngộ nghĩnh. Nói về thiết kế độc lạ này, các nhà thiết kế cho biết: “Nó phải là chiếc túi đựng vừa iPhone, ví tiền của bạn, vừa có thể bảo hộ bạn khi bạn đi bộ về nhà”. Lý do vì New York đã trở nên bất ổn trong giai đoạn đại dịch, và một chiếc túi có những góc sắc nguy hiểm sẽ là thứ vũ khí phòng thân hiệu quả.

Với BST Xuân - Hè 2023, khán giả đã sốc khi xem nhà mốt tạo ra bộ đầm chỉ bằng kỹ thuật phun sơn trong hơn ba phút trên sàn diễn. Chất lỏng Fabrican độc quyền, chứa bông hoặc sợi tổng hợp lơ lửng trong dung dịch polyme, có khả năng bay hơi khi tiếp xúc với cơ thể. Sau khi mặc, nó có thể được tháo ra và chuyển trở lại thành dung dịch để tái sử dụng. Hai nhà thiết kế Sébastien Meyer và Arnaud Vaillant cho biết: "Chúng tôi muốn cập nhật thẩm mỹ của mình theo cách khoa học và trưởng thành hơn".

Ngoài trang phục, BST Xuân - Hè 2023 của Coperni cũng gây chú ý khi chiếc túi Swipe nổi tiếng được tô điểm bằng vàng 18 carat do Gabriele Veneri, một nghệ nhân người Ý từ nhà máy Semar SRL, chế tác. Bên cạnh đó, túi thủy tinh trong suốt cũng gây ấn tượng, được trang trí bằng hoa và tạo hiệu ứng ánh kim.

Có vẻ như hai giám đốc sáng tạo Arnaud Vaillant và Sébastien Meyer ưa chuộng các công nghệ thiết kế độc đáo để khẳng định sự “cường điệu” xung quanh thương hiệu Coperni. Điều này đã giúp thương hiệu đạt được thành công nhất định trong thời đại của Gen Z và TikTok. Ra mắt vào năm 2013, nhưng Coperni đã tăng gấp đôi lợi nhuận trong hai năm gần đây. Bên cạnh các bộ sưu tập ready to wear có tính thực tế cao, một số thiết kế kỳ quặc của hãng đã thu hút lượt xem đáng kể trên Instagram và quả thực không quá khi xếp khoảnh khắc tạo ra chiếc váy phun sương cho Bella Hadid vào những khoảnh khắc cột mốc của lịch sử thời trang.

Túi xách đã trở thành mặt hàng chủ lực đối với Coperni, chiếm 40% hoạt động kinh doanh. Quần áo chiếm 48%, trong khi giày dép chiếm 12%. Doanh số bán hàng của Coperni được kỳ vọng sẽ tăng gấp đôi hàng năm trong vài năm tới, thương hiệu hiện đang tìm cách mở rộng chuỗi cung ứng và phân phối với các đối tác sản xuất mới trên khắp Ý và Pháp, để mở rộng quy mô. Đồng thời, những người sáng lập cũng đang cân bằng giữa nhu cầu của người tiêu dùng và khát khao đổi mới, đi cùng đó là sự tăng trưởng có trách nhiệm trong bối cảnh lạm phát và chi phí sản xuất đang gia tăng như hiện nay.