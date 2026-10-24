Thứ Bảy, 24/10/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Biến rơm rạ thành tiền, chàng trai xứ Thanh đưa sản phẩm lên Amazon

N Nguyễn Thuấn

Từ những cọng rơm quen thuộc trên đồng ruộng quê nhà, Nguyễn Xuân Tài (SN 1989) xã Quý Lộc, Thanh Hóa đã phát triển ý tưởng sản xuất mồi nhóm lửa, đưa sản phẩm tiếp cận khách hàng quốc tế qua nền tảng thương mại điện tử Amazon. Hành trình khởi nghiệp của anh mở ra hướng khai thác giá trị kinh tế từ phụ phẩm nông nghiệp...

Anh Nguyễn Xuân Tài, chàng trai quê Thanh Hóa khởi nghiệp với ý tưởng biến rơm rạ thành sản phẩm mồi nhóm lửa phục vụ thị trường quốc tế. Ảnh: Nguyễn Thuấn.
Anh Nguyễn Xuân Tài, chàng trai quê Thanh Hóa khởi nghiệp với ý tưởng biến rơm rạ thành sản phẩm mồi nhóm lửa phục vụ thị trường quốc tế. Ảnh: Nguyễn Thuấn.

Sinh ra trong gia đình thuần nông ở xã Quý Lộc, Nguyễn Xuân Tài lớn lên cùng những mùa gặt và đống rơm vàng trên đồng ruộng. Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, anh tiếp tục học văn bằng hai ngành Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Ngoại thương, đồng thời có 5 năm làm kỹ sư thiết kế tại các doanh nghiệp.

TỪ ĐỒNG RƠM QUÊ NHÀ ĐẾN Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP

Ý tưởng khởi nghiệp đến với Tài từ một lần tình cờ nhìn thấy sản phẩm mồi nhóm lửa do người bạn nước ngoài chia sẻ trên mạng. Tìm hiểu thị trường, anh nhận thấy tại Mỹ và nhiều nước châu Âu, sản phẩm này được sử dụng để nhóm lửa cho lò sưởi đốt củi, than.

Trong khi đó, tại Việt Nam, rơm rạ là nguồn phụ phẩm nông nghiệp dồi dào nhưng ngày càng ít được tận dụng. Nhiều nơi, rơm sau thu hoạch bị đốt ngay trên đồng ruộng, gây lãng phí và ảnh hưởng đến môi trường.

Nhận thấy rơm có đặc tính xốp, nhẹ, dễ bắt cháy, Tài quyết định nghiên cứu sản xuất mồi nhóm lửa từ nguồn nguyên liệu sẵn có này.

Những thỏi mồi nhóm lửa Eco Firelighter được tạo ra từ nguồn nguyên liệu rơm rạ sẵn có, hướng tới thị trường nước ngoài. Ảnh: Nguyễn Thuấn.
Những thỏi mồi nhóm lửa Eco Firelighter được tạo ra từ nguồn nguyên liệu rơm rạ sẵn có, hướng tới thị trường nước ngoài. Ảnh: Nguyễn Thuấn.

Năm 2018, anh bắt tay thiết kế dây chuyền, xây dựng xưởng sản xuất tại Thanh Hóa và thành lập Công ty CP Ulstraw. Để tạo ra những thỏi mồi lửa đồng đều, phù hợp đóng gói và vận chuyển, anh cùng cộng sự nghiên cứu quy trình từ phơi khô, nghiền nhỏ rơm, phối trộn với sáp đến ép khuôn, cắt thỏi và đóng gói.

Với chuyên môn kỹ sư thiết kế, Tài trực tiếp nghiên cứu, chế tạo nhiều thiết bị phục vụ sản xuất, giúp doanh nghiệp chủ động công nghệ và tiết giảm chi phí đầu tư ban đầu.

Nỗ lực của nhóm khởi nghiệp bước đầu được ghi nhận khi cuối năm 2023, dự án giành giải Quán quân toàn cầu cuộc thi Social Business Creation tại Montreal, Canada, với phần thưởng khoảng 38.500 đô la Canada. Năm 2024, nhóm Ulstraw tiếp tục giành giải Quán quân cuộc thi Khởi nghiệp cùng Kawai.

ĐƯA SẢN PHẨM LÀM TỪ RƠM RA THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

Sau quá trình nghiên cứu thị trường, Tài lựa chọn Amazon làm kênh phân phối sản phẩm Eco Firelighter, thử sức với lĩnh vực thương mại điện tử xuyên biên giới.

Theo anh, có thời điểm doanh nghiệp tiêu thụ tới 400 hộp sản phẩm trong một ngày. Đến nay, hàng nghìn sản phẩm đã được bán thông qua nền tảng này, mở ra cơ hội tiếp cận người tiêu dùng nước ngoài.

Tuy nhiên, doanh thu bước đầu chưa đồng nghĩa với lợi nhuận ổn định. Doanh nghiệp phải gánh nhiều khoản chi phí như vận chuyển quốc tế, lưu kho, phí sàn thương mại điện tử và quảng cáo.

Sản phẩm mồi nhóm lửa từ rơm của Công ty CP Ulstraw được đóng gói, chuẩn bị đưa đến tay người tiêu dùng. Ảnh: Nguyễn Thuấn.
Sản phẩm mồi nhóm lửa từ rơm của Công ty CP Ulstraw được đóng gói, chuẩn bị đưa đến tay người tiêu dùng. Ảnh: Nguyễn Thuấn.

Tổng vốn đầu tư cho dự án đến nay khoảng 1 tỷ đồng. Theo tính toán của Tài, mỗi hộp mồi nhóm lửa được bán với giá khoảng 13-14 USD, tương đương 300.000-350.000 đồng. Chi phí sản xuất chiếm khoảng 30-40% giá bán, trong khi phí sàn, vận chuyển, lưu kho và quảng cáo chiếm khoảng 45%, vì vậy, lợi nhuận còn lại chưa cao.

Bài toán đặt ra với Ulstraw là tìm kiếm phương thức phân phối hiệu quả hơn, giảm chi phí trung gian và mở rộng đầu ra. Bên cạnh duy trì bán hàng trực tuyến, doanh nghiệp hướng tới kết nối trực tiếp với các đối tác phân phối tại nước ngoài.

“Khi chốt được đơn hàng, tôi sẽ đầu tư mở rộng nhà xưởng, máy móc, nhân công để sản xuất với số lượng lớn. Công ty đã chủ động nghiên cứu máy móc, công nghệ và có lợi thế về nguồn nguyên liệu sẵn có nên có thể nhanh chóng nâng công suất để đáp ứng nhu cầu của đối tác”, anh Tài chia sẻ.

Ông Đặng Văn Hiệp, Bí thư Đảng ủy xã Quý Lộc, đánh giá mô hình sản xuất mồi nhóm lửa từ rơm là hướng khởi nghiệp sáng tạo, có khả năng khai thác nguồn nguyên liệu tại địa phương để tạo ra sản phẩm thương mại.

Theo ông Hiệp, thời gian tới, địa phương sẽ đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, mở rộng sản xuất và phát triển thị trường, qua đó góp phần nâng cao giá trị phụ phẩm nông nghiệp, tạo thêm việc làm và thu nhập cho lao động nông thôn.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

đổi mới công nghệ VnEconomy hỗ trợ nông thôn VnEconomy khởi nghiệp từ rơm VnEconomy mồi nhóm lửa VnEconomy Nguyễn Xuân Tài VnEconomy sản phẩm Eco Firelighter VnEconomy thị trường quốc tế VnEconomy thương mại điện tử VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Hiệp định CEPA mở đường cho hàng Việt thâm nhập thị trường Trung Đông và châu Phi

Hiệp định CEPA mở đường cho hàng Việt thâm nhập thị trường Trung Đông và châu Phi

Do đặc thù địa hình sa mạc và cơ cấu dân số chủ yếu là người nhập cư, UAE phải nhập khẩu tới 85% – 90% nhu cầu lương thực, thực phẩm. Trong bối cảnh đó, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Việt Nam – UAE (CEPA) được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội xuất khẩu cho các doanh nghiệp Việt Nam không chỉ tại UAE, mà còn mở rộng sang toàn bộ thị trường Trung Đông và châu Phi...

GEEC 2027: Nơi kết nối nhu cầu năng lượng, công nghệ và nguồn vốn

GEEC 2027: Nơi kết nối nhu cầu năng lượng, công nghệ và nguồn vốn

Triển lãm và Hội nghị Năng lượng Toàn cầu Việt Nam (GEEC 2027) diễn ra từ ngày 24 đến 26/02/2027 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội, và hiện đang mở đăng ký trưng bày. Sự kiện quy tụ mười lĩnh vực trưng bày, hơn 120 phiên hội nghị, cùng các hoạt động kết nối dành cho chủ đầu tư, nhà cung cấp và tổ chức tài chính.

Thủ tướng chỉ đạo cấp bách bảo đảm cung ứng điện giai đoạn 2027–2030

Thủ tướng chỉ đạo cấp bách bảo đảm cung ứng điện giai đoạn 2027–2030

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương cùng các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai ngay các giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng giai đoạn 2027 – 2030. Tinh thần chỉ đạo xuyên suốt là hành động quyết liệt, chủ động, kiên quyết không để thiếu điện trong mọi hoàn cảnh và gắn chặt trách nhiệm với người đứng đầu…

Cơ hội lớn đưa thủy sản Việt Nam tiến sâu vào thị trường Brazil và Mỹ Latinh

Cơ hội lớn đưa thủy sản Việt Nam tiến sâu vào thị trường Brazil và Mỹ Latinh

Tại Triển lãm Thủy sản Mỹ Latinh 2026, các doanh nghiệp Việt Nam tập trung giới thiệu những mặt hàng thủy sản thế mạnh, đồng thời tăng cường kết nối với các nhà nhập khẩu và phân phối tại Brazil cùng khu vực Mỹ Latinh. Hoạt động xúc tiến này diễn ra trong bối cảnh kim ngạch xuất khẩu cá tra và cá rô phi của Việt Nam sang thị trường này đang tăng trưởng rất tích cực...

VnEconomy Xem thêm
Xuất nhập khẩu Khung pháp lý Công nghiệp Thị trường Nông sản

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

AI Điểm tin

VnE TV

Dòng sự kiện

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI dự kiến kéo dài 28 ngày bắt đầu từ 17/10/2026. Kỳ họp với khối lượng công việc lớn, dự kiến xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và quyết định...

30 bài viết

Xem tất cả
Việt Nam: Khát vọng quốc gia biển mạnh

Việt Nam: Khát vọng quốc gia biển mạnh

Yêu cầu cốt lõi mà Nghị quyết 20 đặt ra là phải biến nước ta từ một quốc gia có biển thành một quốc gia biển mạnh, với kinh tế biển phát triển hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao, đồng thời giữ vững...

9 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

212 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy