Thanh Hóa: Từ giống gà quê, nông dân tìm ra “công thức” làm giàu
Nguyễn Thuấn
28/04/2026, 12:03
Từ giống gà ri quen thuộc, người dân xã Thọ Xuân (Thanh Hoá) đã thay đổi cách làm khi liên kết trong hợp tác xã, áp dụng quy trình chăn nuôi bài bản và chủ động đầu ra. Không còn cảnh “được mùa mất giá”, con gà quê giờ trở thành nguồn thu ổn định, mở ra hướng làm giàu bền vững.
Một buổi sáng tháng 4 ở xã Thọ Xuân, khi lớp sương mỏng còn vương
trên mái chuồng, tiếng gà gáy vang lên rộn ràng khắp xóm. Trong những dãy chuồng
thoáng rộng, từng đàn gà ri chạy nhảy, bới lớp đệm lót sinh học dưới chân, tạo
nên nhịp sống quen mà mới.
TỪ NHỮNG CHUỒNG GÀ MANH MÚN...
Ít năm trước, khung cảnh này chưa thể có được. Nghề nuôi gà ở
đây từng gắn với quy mô nhỏ lẻ, mạnh ai nấy làm. Mỗi hộ vài trăm con, chủ yếu
bán cho thương lái, giá cả bấp bênh. Người nuôi khi ấy vẫn quen với cảm giác thấp
thỏm: được mùa thì mất giá, còn khi giá lên lại thiếu hàng.
Sự thay đổi bắt đầu từ cuối năm 2024, khi Hợp tác xã sản xuất
và chế biến gà quê Xuân Hồng ra đời. Từ những người nông dân vốn quen làm riêng
lẻ, họ bắt đầu ngồi lại, bàn cách nuôi chung một quy trình, cùng chia sẻ đầu
vào và tìm đầu ra ổn định hơn.
“Trước đây nuôi theo kinh nghiệm là chính, giờ làm theo hướng
dẫn, có người giám sát, có nơi bao tiêu nên yên tâm hơn,” một hộ chăn nuôi nói,
tay vẫn đều đặn rải thức ăn cho đàn gà đang lớn nhanh từng ngày.
Hiện nay, hợp tác xã duy trì khoảng 120.000 con mỗi lứa, được
nuôi gối đầu giữa các hộ. Cách làm này giúp nguồn cung luôn đều đặn, tránh tình
trạng dồn ứ khi xuất bán. Những con gà ri thuần, nuôi đủ 6 tháng, đạt trọng lượng
từ 1,8–2 kg, giữ được vị thơm, chắc thịt, thứ làm nên “thương hiệu” của gà
quê.
...ĐẾN HÀNH TRÌNH LÀM ĂN THEO CHUỖI GIÁ TRỊ
Không chỉ dừng lại ở chăn nuôi, một góc nhỏ trong khu vực của
hợp tác xã đang dần hình thành khu chế biến. Ở đó, những mẻ giò gà, xúc xích gà
hay gà ủ thảo mộc được làm theo đơn đặt hàng. Mỗi sản phẩm là thêm một cách kéo
dài giá trị, giúp người nuôi không còn phụ thuộc hoàn toàn vào gà hơi.
Tại trang trại của anh Trịnh Phú Tuấn, 6 khu chuồng được bố
trí nuôi luân phiên. Mỗi khu một lứa, nối tiếp nhau, bảo đảm quanh năm luôn có
gà xuất bán. Với quy mô khoảng 5.000 con mỗi lứa, anh Tuấn đã có hơn 10 năm gắn
bó với nghề.
Điểm khác biệt dễ nhận thấy là cách chăm sóc. Nền chuồng được
phủ đệm lót sinh học, không còn cảnh dọn phân thường xuyên. Gà ri với tập tính
bới xới tự nhiên giúp phân được phân hủy ngay trong chuồng, giảm mùi hôi, tiết
kiệm công lao động.
“Nuôi kiểu này vừa đỡ vất vả, môi trường lại sạch hơn, gà
cũng ít bệnh,” anh Tuấn chia sẻ, ánh mắt không rời đàn gà đang phát triển đều.
Không chỉ những hộ quy mô lớn, nhiều gia đình chăn nuôi vừa
và nhỏ cũng bắt đầu “ăn nên làm ra” nhờ tham gia hợp tác xã. Ở thôn Lễ Nghĩa 1,
gia đình ông Hà Xuân Hòa duy trì khoảng 8.000 con mỗi lứa. Trên mảnh đất từng
trồng cam, bưởi kém hiệu quả do ngập úng, giờ đây đàn gà ri mang lại thu nhập ổn
định, mỗi năm lãi gần 300 triệu đồng.
“Có đầu ra ổn định, mình chỉ cần nuôi cho tốt. Không còn lo
cảnh bán tháo khi giá xuống,” ông Hòa nói, giọng nhẹ nhưng chắc.
Tháng 11/2025, khi sản phẩm gà quê Xuân Hồng được chứng nhận
đạt tiêu chuẩn VietGAP, niềm tin của người nuôi càng được củng cố. Tấm chứng nhận
không chỉ là sự ghi nhận quy trình mà còn mở cánh cửa đưa sản phẩm vào các kênh
phân phối hiện đại.
Từ những chuồng gà nhỏ lẻ, giờ đây một chuỗi liên kết đã
hình thành. Người nuôi không còn đơn độc, sản phẩm không còn “trôi nổi” theo thị
trường. Thay vào đó là sự gắn kết, kiểm soát và định hướng dài hạn.
Đánh giá về mô hình hợp tác xã gà quê Xuân Hồng, lãnh đạo Hội Nông dân xã Thọ Xuân cho rằng đây là hướng đi đúng trong bối cảnh ngành chăn nuôi đang được tái cơ cấu theo hướng nâng cao giá trị. Việc tổ chức sản xuất theo chuỗi, gắn với tiêu chuẩn VietGAP không chỉ giúp kiểm soát chất lượng mà còn nâng sức cạnh tranh cho sản phẩm, từ đó tạo sinh kế ổn định, lâu dài cho người dân nông thôn.
Trong thời gian tới, hợp tác xã tiếp tục mở rộng quy mô chăn nuôi, thu hút thêm các hộ tham gia, đồng thời chú trọng đầu tư chế biến sâu và xây dựng hình ảnh thương hiệu bài bản hơn. Mục tiêu không chỉ dừng ở việc tiêu thụ ổn định mà còn từng bước đưa gà ri Xuân Hồng khẳng định chỗ đứng trên thị trường, góp phần thúc đẩy kinh tế nông nghiệp phát triển theo hướng hiện đại và bền vững.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: