Blog chứng khoán: Áp lực bán hạ giá tăng, thị trường mở biên độ

Các tín hiệu thị trường thiết lập 2 đỉnh tiếp tục rõ hơn khi lượng hàng “dính” bull-trap hôm 12/9 được bán cắt lỗ hạ giá liên tục trong ngày hôm nay. Hiện tượng đỡ điểm số đang gây tổn thương nhiều hơn ở cổ phiếu, trong khi thiếu hụt dòng tiền bắt đáy.

Lần nỗ lực vượt đỉnh thứ 2 không có được sự giằng co như giai đoạn tháng 8, mà biên độ dao động các phiên đã mạnh hơn nhiều. Đó là do quan điểm xung đột nhiều hơn, chiến lược T+ được áp dụng nhanh hơn. Điều này hàm ý sự thiếu tin tưởng, vì nếu bắt đáy hay đuổi giá trong các phiên dao động mạnh gần đỉnh nếu đủ tự tin thì sẽ giữ cổ lại để chờ đợi đột phá. Thay vì đó, giá có lời là chốt, lỗ nhẹ là cắt tức là nhu cầu an toàn cao hơn.

Hiện tại thị trường không còn phân hóa tốt được nữa, vì chỉ số không đại diện được cho trạng thái danh mục. Nhà đầu tư sẽ phải căn cứ vào vị thế lời lãi cụ thể của cổ phiếu đang nắm giữ mà hành động. Khi xác suất lợi nhuận trong một vòng T+ giảm xuống rất thấp thì quan điểm về rủi ro sẽ thay đổi rất nhanh.

Điểm tích cực lúc này là vẫn còn khả năng xoay trụ để giảm biến động về điểm số. Khi VNI đang dần tạo 2 đỉnh, chỉ cần biên độ giảm mạnh lên thì phản ứng sẽ rất mạnh, thậm chí có khả năng xuất hiện các đợt bán tháo. Hiện mới có VIC, VHM gây áp lực chính, còn các trụ ngân hàng hay mã đơn lẻ như GAS, VNM chưa biến động lớn. Khi VNI bốc hơi 15-20 điểm trở lên, khả năng kiềm chế cảm xúc sẽ rất khác.

Thanh khoản hai sàn HSX và HNX hôm nay khoảng 28k tỷ khớp lệnh, cao hơn đáng kể so với phiên T2 (22,3k tỷ). Khối lượng cũng tăng khoảng 31%. Thị trường tiếp tục lặp lại hình mẫu phiên tăng có thanh khoản thấp và phiên giảm thanh khoản cao. Tuy vẫn còn dòng tiền bắt đáy chờ giá thấp nhưng trong vài phiên tới có thể thanh khoản sẽ bắt đầu giảm xuống khi lượng tiền được rút ra chậm vòng quay ngắn hạn.

Giá cổ phiếu ngắn hạn đang thay đổi hàng ngày với tốc độ nhanh mà không cần thông tin gì cụ thể nên hoạt động giao dịch ngắn hạn có rủi ro cao. Khó kiếm ăn quá hoặc dễ thua lỗ thì nên nghỉ vì giao dịch càng nhiều lúc này càng dễ sai. Ngay cả danh mục dài hạn cũng nên cân đối lại, các cổ phiếu quá kém thì có thể cắt giảm tỷ trọng để dành nguồn lực trung bình giá ở vùng tốt hơn, thay vì bám lấy tư duy dài hạn mà lỗ nặng trong ngắn hạn để rồi chỉ mong hòa vốn trong khi người khác có lời.

Thị trường cơ sở hôm nay vẫn thuận lợi cho Short và thanh khoản trên thị trường phái sinh đang tăng rất nhanh phản ánh sự dịch chuyển vốn ngắn hạn. Tiền kiếm được ở đâu cũng giống nhau cả, chỗ nào dễ ăn hơn thì hoạt động. Phái sinh lúc này dễ chơi hơn cơ sở, T0 đánh dài hay ngắn cũng đều dễ xử lý vị thế, chưa kể basis rất chặt. F1 đến cuối tuần sau là đáo hạn và xu hướng trên thị trường cơ sở là giảm dễ hơn tăng nên khả năng thanh khoản ở phái sinh còn lên cao nữa.

F1 có basis thuận lợi hôm nay.

VN30 chốt hôm nay tại 1234.06. Cản gần nhất ngày mai là 1238; 1245; 1252; 1257. Hỗ trợ 1233; 1224; 1215; 1208; 1203; 1197; 1191.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.