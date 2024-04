Blog chứng khoán: Đua là “đứt”!

Thị trường còn đang rất rối ren, cổ phiếu thì đầy, không cần phải tranh nhau đuổi giá làm gì. Quán tính giảm đang mạnh, những đợt hồi intraday sẽ bị tận dụng như cơ hội để cắt lỗ.

Tin mới nhất hôm nay là việc Ngân hàng nhà nước sẽ bán USD can thiệp tỷ giá. Đợt phát hành tín phiếu có thể coi như không đem lại hiệu quả như kỳ vọng, tỷ giá vẫn rất nóng. Nên đợi tín hiệu xem các ngân hàng có giảm giá bán USD hay không, hoặc ít nhất là không giữ tốc độ tăng như vừa rồi.

Hiện thị trường đã trong xu thế điều chỉnh giảm của sóng tăng trung hạn nên cả thời gian lẫn biên độ phải tương xứng ở tỷ lệ nhất định. Ở chiều tăng VNI ít ảnh hưởng đến biến động giá cổ phiếu cụ thể nhưng ở chiều giảm tác động tâm lý là lớn. Vì vậy cũng cần phải quan sát cả chỉ số lẫn cung cầu ở cổ phiếu trong danh sách theo dõi.

Một đợt bắt đáy khá mạnh tay trong phiên chiều nay cho thấy đang có lòng tham nhất định, nhưng có vẻ hơi vội. Giữa hiệu ứng kéo trụ đẩy chỉ số lên và cung cầu thực chất ở cổ phiếu là 2 câu chuyện khác nhau. Tùy từng danh mục cụ thể tổn thương ở mức độ nào mà sức ép bán ra cũng không giống nhau. Do đó các nhịp phục hồi intraday rất dễ thất bại. Khi chưa có sự giằng co để “test” cung cầu thì những nhịp nảy như vậy chỉ là cái bẫy làm kẹt thêm tiền mà thôi.

Vẫn giữ quan điểm lúc này có thể mua được, nhưng mua chọn lọc và mua có chiến lược rõ ràng. Sẽ luôn có những khoản lỗ xuất hiện trong các giao dịch như vậy, nhưng là lỗ được kiểm soát và dễ dàng “xóa lỗ”. Ngoài ra chiến lược mua dần sẽ phụ thuộc vào sức mạnh của từng cổ phiếu cụ thể. Điều này rất dễ quan sát nếu cổ phiếu mạnh hơn diễn biến chung, có lực cầu chờ mua dày, giữ biên độ giá giảm vừa phải hoặc nhẹ. Logic là trong một bối cảnh hoảng loạn chung, bán tháo khối lượng lớn là bình thường, do đó khi có đồng tiền đi ngược hấp thụ đủ nhiều hoặc giữ được giá thì cần chú ý. Trải qua nhiều phiên như vậy sẽ hình thành được vùng giá kiểm định cung cầu đáng tin cậy.

Thị trường phái sinh tiếp tục cực kỳ sôi động, thanh khoản rất cao. Điều này hợp lý vì trading phái sinh lúc này vừa “phê” vừa dễ quản lý rủi ro. Việc bắt đáy cổ phiếu còn phải chờ hàng về, thậm chí thua lỗ nên phải cân đối bằng phái sinh, trong khi phái sinh có thể đánh 2 chiều rất nhanh. Trước đây chưa có phái sinh thì kiểu “cưa chân bàn” với cổ phiếu gần như là “đứt tay” hết.

Hôm nay F1 có tình trạng đảo basis khá khó chịu, ban đầu thì lợi cho Short nhưng khi VN30 rơi từ 1200.xx xuống sát 1175.xx thì F1 lại mở rộng basis làm co hẹp biên lợi nhuận. Ngược lại ở nhịp kéo trụ đưa VN30 lên vùng 1208.xx thì basis lại co lại bất lợi cho Long. Dù sao thì các điểm vào hôm nay đều đạt chuẩn và ngưỡng stoploss rõ ràng và độ an toàn cao.

F1 phản ứng bằng basis trong phiên nên bị hạn chế biên lợi nhuận cả Long lẫn Short.

Nhịp phục hồi chiều nay có thể xem như một lần “test” lòng tham và các trụ phát tín hiệu được hưởng ứng khá tốt. Tuy nhiên hậu quả thì hơi lớn. Phiên kế tiếp khả năng cao sẽ tiếp tục lặp lại kiểu dao động như vậy. Chiến lược vẫn là canh mua cổ phiếu, Long/Short linh hoạt với phái sinh.

VN30 chốt hôm nay tại 1194.03. Cản gần nhất phiên tới là 1202; 1208; 1216; 1222; 1228. Hỗ trợ 1193; 1185; 1174; 1168; 1163.

