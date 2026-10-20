Blog chứng khoán: Tâm lý đầu cơ vẫn mạnh

Một đợt chốt lời diện rộng ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ đã xuất hiện hôm nay, nhưng dòng tiền đầu cơ vẫn hoạt động tốt, đỡ giá và kéo phục hồi về cuối. Cả trăm cổ phiếu đảo chiều tăng mạnh hơn 1%, trong đó chỉ vài mã blue-chips, cho thấy khả năng chấp nhận rủi ro vẫn còn.

Tranh minh họa.

Nhìn vào diễn biến các chỉ số midcap, smallcap thì đều tạo đáy sớm hơn VNI hay VN30, nhất là midcap. Điều này cũng phù hợp với diễn biến mạnh vượt trội ở hai nhóm này so với các blue-chips trong những phiên gần đây. Hoạt động chốt lời sáng nay là biến động có thể dự báo vì hết một vòng T+ thường sẽ có xu hướng hiện thực hóa lợi nhuận.

Các nhà đầu cơ tham gia thị trường vẫn trong tâm thế chú trọng an toàn, giá lên 3-5% rất dễ chốt lời. Với dòng tiền đầu cơ khá hạn chế, các mã vừa và nhỏ càng dễ thay đổi cung cầu thất thường. Sáng nay hiệu ứng giảm giá mạnh cũng có hiệu ứng của việc giảm mua. Tuy nhiên sang chiều tiền vào khá dứt khoát, kéo rất nhiều cổ phiếu đảo chiều. Đây là hành động bắt đáy mới, tham gia chậm hơn một nhịp. Thống kê xấp xỉ 30% số cổ phiếu có giao dịch của VNI xuất hiện biên độ đảo chiều vượt 2% so với giá Low. Nếu tính với biên độ đảo chiều từ 1% trở lên, tỷ lệ tới gần 57%. Kết hợp với độ rộng thay đổi từ đỏ thành xanh, hiệu ứng của dòng tiền bắt đáy kéo lên là khá rõ ràng.

Trong khi đó nhóm blue-chips vẫn còn khá yếu, các trụ kém đồng thuận. VNI đóng cửa xanh hôm nay chủ yếu nhờ VIC đảo chiều mạnh. CTG, BID, MSN, TCB, STB, VPB cũng phục hồi rất tốt nhưng dẫn dắt điểm số thì chưa đủ. Dù vậy 21/30 mã của nhóm blue-chips cũng đã đảo chiều biên độ lớn hơn 1% và VN30 tăng có thực chất, chỉ là không mạnh.

Thiếu đi sức mạnh của nhóm trụ, VNI tiếp tục không phản ánh hết giao dịch ở cổ phiếu. VIC vẫn chưa chạm tới vùng hỗ trợ tin cậy trong khi VHM, VCB vẫn còn dò đáy. Do đó khó trông đợi VNI sẽ kết thúc nhịp giảm hiện tại ngay. Điểm tốt là trong diễn biến giảm của chỉ số, độ rộng vẫn đang nghiêng về phía tăng. Hôm nay là phiên thứ tư liên tục số lượng cổ phiếu tăng giá nhiều hơn giảm giá, dù bắt đầu có rung lắc mạnh. Việc VNI dừng lại tại vùng hỗ trợ kỹ thuật thực sự sẽ góp phần củng cố niềm tin tốt hơn.

Thị trường phái sinh hôm nay rất khó chịu, khả năng chấp nhận rủi ro của bên Long khá tốt khi F1 chênh lệch rộng và phản ứng chậm chạp với các nhịp giảm ở chỉ số. Nguyên nhân một phần do các cổ phiếu lớn nhất cũng có phân hóa, ví dụ TCB, HPG, MSN, GVR nâng đỡ VN30 khá tốt. Trong khi đó VIC không “tái diễn” màn phối hợp với VHM như chiều qua. Điều này khiến các điểm vào Short tuy tốt nhưng lại không hiệu quả: Lúc F1 vượt xa 1842 và VN30 bổ nhào giảm qua 1833 nhưng F1 giảm rất nhẹ. Hay khi VN30 giảm xuống dưới 1833 nửa sau phiên sáng thì basis lại mở rộng.

Tỷ trọng thanh khoản của nhóm VN30 tiếp tục dưới 60% cho thấy vẫn đang có sự ưu tiên ngắn hạn vào các cổ phiếu vừa và nhỏ. Tâm lý đầu cơ vẫn còn mạnh, đang có thêm dòng tiền bổ sung. Có thể đến lúc kết quả kinh doanh xuất hiện nhiều hơn dòng tiền mới dịch chuyển.

VN30 đóng cửa hôm nay tại 1845.51. Cản gần nhất ngày mai là 1852; 1864; 1877; 1887; 1892; 1900; 1910. Hỗ trợ 1843; 1833; 1822; 1810; 1802; 17900.

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