Hơn 100 doanh nghiệp công bố lợi nhuận quý 3, Dầu khí Ngân hàng tăng mạnh

Lợi nhuận sau thuế của nhóm doanh nghiệp đã công bố tăng 45,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó nhóm phi tài chính tăng 66,4%, cao hơn đáng kể so với nhóm tài chính (+27,3%).

Tính đến ngày 19/10/2026, đã có 109/1.519 doanh nghiệp và ngân hàng niêm yết, đại diện 10,4% vốn hóa toàn thị trường, công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ kết quả kinh doanh quý III/2026.

Lợi nhuận sau thuế của nhóm doanh nghiệp đã công bố tăng 45,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó nhóm phi tài chính tăng 66,4%, cao hơn đáng kể so với nhóm tài chính (+27,3%).

Tuy nhiên, mẫu công bố hiện còn nhỏ và mức tăng trưởng chung chịu ảnh hưởng lớn từ một số doanh nghiệp vốn hóa lớn.

Ở nhóm tài chính, VPB và SHB là hai ngân hàng đầu tiên công bố kết quả kinh doanh quý III, với lợi nhuận sau thuế lần lượt tăng 20,4% và 58,8%.

Đối với nhóm dịch vụ tài chính, 7/49 công ty chứng khoán, đại diện 23,3% vốn hóa ngành, ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần như đi ngang, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm trước. Diễn biến phân hóa khá rõ: TCX tăng 7,9%, IVS tăng mạnh trên nền so sánh thấp, trong khi MBS giảm 5,2%, DSC giảm 96,7% và EVS chuyển sang thua lỗ.

Kết quả này phù hợp với bối cảnh thị trường chứng khoán kém thuận lợi hơn trong quý III, khi thanh khoản suy yếu và phần lớn cổ phiếu tiếp tục điều chỉnh, qua đó hạn chế đóng góp từ hoạt động môi giới, cho vay ký quỹ và tự doanh.

Ở nhóm phi tài chính, Dầu khí và Dệt may là hai điểm sáng đáng chú ý. BSR tiếp tục dẫn dắt với lợi nhuận sau thuế quý III/2026 tăng 659,4% so với cùng kỳ năm trước, nhờ tiếp tục được hỗ trợ bởi mặt bằng biên lợi nhuận lọc dầu thuận lợi và nền so sánh thấp. Dù mức tăng trưởng rất cao, kết quả của BSR chưa phản ánh đầy đủ diễn biến của toàn bộ chuỗi ngành Dầu khí.

Trong khi đó, VGT ghi nhận lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2026 tăng 44,9% so với cùng kỳ năm trước và đã vượt kế hoạch năm. Riêng quý III, lợi nhuận sau thuế tăng 39,1% so với cùng kỳ.

Tại VGT, tăng trưởng trong 9 tháng nổi bật ở mảng Sợi (+168,1% so với cùng kỳ năm trước), trong khi May mặc tiếp tục đóng góp tỷ trọng lợi nhuận lớn nhất. Tuy nhiên, triển vọng ngành dệt may vẫn cần được đánh giá thận trọng do nhu cầu phục hồi chưa đồng đều và các yếu tố hỗ trợ ngắn hạn khó lặp lại.

Ở các nhóm có tỷ lệ công bố tương đối cao hơn, Tiện ích ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng 22,9% so với cùng kỳ năm trước, với 18/141 doanh nghiệp đã công bố kết quả, đại diện 52,7% vốn hóa ngành. Tuy nhiên, kết quả vẫn phân hóa mạnh giữa các doanh nghiệp lớn.

GAS ước tính lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ tăng 66,2% so với cùng kỳ năm trước, trong khi POW giảm 86,2%, khiến mức tăng trưởng chung của ngành chỉ ở mức vừa phải.

Ngược lại, Hóa chất ghi nhận lợi nhuận sau thuế giảm 77,3% so với cùng kỳ năm trước, dù mẫu công bố đã đại diện khoảng 59% vốn hóa ngành. Nguyên nhân chủ yếu đến từ kết quả suy giảm tại GVR, với lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ giảm 82,9%, và PHR. Trong khi đó, một số doanh nghiệp quy mô nhỏ như HCD và PCE vẫn ghi nhận tăng trưởng tích cực.