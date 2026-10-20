Rung lắc mạnh ở cổ phiếu vừa và nhỏ, xu hướng đầu cơ chưa kết thúc

Nhịp giảm buổi sáng ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ bất ngờ kết thúc chiều nay khi lại có một đợt mua mới mạnh mẽ. Thay đổi ở độ rộng là bằng chứng rõ nhất khi số cổ phiếu đảo chiều vượt trội số giảm, chưa kể gần 100 cổ phiếu đảo chiều tăng mạnh.

VN-Index vẫn phụ thuộc rất nhiều vào các cổ phiếu trụ.

Hoạt động chốt lời khiến đa số cổ phiếu vừa và nhỏ giảm giá buổi sáng không hẳn do sức ép bán ra quá lớn, mà chủ yếu do dòng tiền đột ngột suy yếu. Đây là sự thận trọng thường thấy khi giá được đầu cơ qua các vòng T+ và nhà đầu tư ngắn hạn muốn hiện thực hóa lợi nhuận. Chiều nay dòng tiền đầu cơ lại mạnh lên, hỗ trợ giá cổ phiếu phục hồi diện rộng.

Chốt phiên sáng sàn HoSE chỉ có 108 mã xanh và 173 mã đỏ nhưng cuối phiên đảo ngược thành 188 mã xanh và 115 mã đỏ. Rổ VN30 chỉ ghi nhận 8 cổ phiếu đảo chiều thành công, tức là nhóm vừa và nhỏ đã thay đổi giá rất đáng chú ý.

Trong 188 cổ phiếu vượt tham chiếu, có 100 mã chốt phiên tăng từ 1% trở lên, nhiều gấp đôi phiên sáng. Rổ VN30 cũng chỉ đóng góp 5 mã. Điều này phù hợp với thống kê phía trên, xác nhận cổ phiếu vừa và nhỏ tăng mạnh lên rõ nét.

Thậm chí tới 10 cổ phiếu trong các nhóm này đạt giá kịch trần. Thanh khoản lớn nhất là PNJ với 315,2 tỷ đồng. Cổ phiếu này buổi sáng đã khá tốt, tăng 1,89%, vừa vào phiên chiều đã có dòng tiền mạnh kéo lên. Chốt phiên PNJ kịch trần với thanh khoản riêng chiều cao gấp 2,5 lần buổi sáng. MDG, TNH, SZC, SMC, DPG là các cổ phiếu khác kịch trần với thanh khoản khá cao.

Nhóm tăng trên 3% cũng có khá nhiều mã giao dịch đủ tin cậy như NKG tăng 5,66%, CTD tăng 4,43%, FTS tăng 4,35%, CTS tăng 4,31%, BCM tăng 4,21%, NT2 tăng 3,21%, KBC tăng 3,08%. Những cổ phiếu này đều đạt giao dịch trên 10 tỷ đồng mỗi mã.

Những cổ phiếu tăng giá tốt nhất hôm nay hầu hết nhóm vừa và nhỏ.

Sức mua tốt hơn không chỉ giúp đẩy giá mà còn tạo thanh khoản tích cực hơn hẳn phiên sáng. Riêng nhóm 100 cổ phiếu mạnh nhất đã chiếm 41,1% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE với 10 mã khớp trên trăm tỷ đồng. Midcap ngoài PNJ cũng đóp góp MSB tăng 1,35%, CII tăng 1,93%, GMD tăng 1,85%, VPI tăng 2,19% và POW tăng 2,04% trong nhóm này.

Thanh khoản sàn HoSE buổi chiều tăng 45% so với phiên sáng, đạt hơn 6.598 tỷ đồng, các mã vừa và nhỏ đóng góp gần một phần ba mức tăng này. Đây là tín hiệu rõ nhất về sự thay đổi từ phía mua, cùng với diễn biến giá phục hồi mạnh dần lên. Nhìn vào diễn biến độ rộng, thay đổi rõ nhất là từ khoảng sau 2h chiều, số lượng các mã xanh bắt đầu tăng lên nhanh chóng. Diễn biến của chỉ số Midcap và Smallcap trong phiên cho thấy đều chạm đáy trong khoảng 5 phút đầu tiên của phiên chiều, sau đó leo dốc. Như vậy diễn biến phục hồi giá cổ phiếu đã xuất hiện sớm hơn, chỉ là đến sau 2h bắt đầu đua nhau vượt tham chiếu và ghi nhận vào độ rộng chung của thị trường.

Với nhóm blue-chips, thống kê cũng có 22/30 cổ phiếu tăng giá chiều nay so với mức chốt buổi sáng. VN30-Index đóng cửa tăng 0,34% với 14 mã xanh và 10 mã đỏ (phiên sáng có 6 mã xanh và 24 đỏ, chỉ số giảm 0,53%). VN-Index đảo chiều yếu hơn, chốt phiên tăng 0,13% (+2,13 điểm) trong khi chốt phiên sáng giảm 0,64% (-10,83 điểm).

Nguyên nhân là sự kìm hãm của VHM vẫn còn. Trụ này chiều nay lao dốc thêm 1,03% nữa, đóng cửa giảm tới 4,15%. Trong khi đó nhóm trụ chỉ có VIC, VPB và TCB là lên giá rõ nhất: VIC phục hồi 1,01% và đảo chiều thành công, tăng 0,97% cuối phiên. VPB lấy lại hoàn toàn mức giảm 2,29% để quay về tham chiếu. TCB tăng thêm 1,95%, chốt tăng 2,11%. Các trụ khác như VCB, BID, CTG cải thiện hạn chế. Những cổ phiếu lên giá tốt thì vốn hóa chưa quá lớn như MSN, GVR chiều nay đều lên giá hơn 2% so với phiên sáng.

Điểm tích cực nhất trong diễn biến chiều nay là có sự phục hồi của dòng tiền, bao gồm cả blue-chips lẫn các mã vừa và nhỏ. Điều này giúp diễn biến giảm giá buổi sáng lại mang nét tích cực khi lực bán rất yếu và bên mua dễ dàng “phản công”.