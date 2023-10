Blog chứng khoán: Thị trường “lật mặt” rất nhanh

Sự kiên nhẫn của bên mua là rất đáng nể và lợi thế đàm phán giá rất rõ ràng: Chỉ khi hạ giá xuống đủ hấp dẫn thì mới có cầu đỡ và thanh khoản mới tăng lên. Sự kiên nhẫn trong chiều giá giảm luôn được đề đáp xứng đáng và chỉ khi một lượng lớn cổ phiếu được tích lũy giá tốt mới có thể khởi động một nhịp tăng sau đó.

Hôm qua thị trường nảy lên, thanh khoản sụt giảm nhanh chóng. Sáng nay nhịp tăng ngắn và giảm lình xình, thanh khoản cũng vẫn mất hút. Thông điệp từ bên mua như vậy là quá rõ ràng. Đến nửa sau phiên chiều khi bên bán mất kiên nhẫn, tiền sẵn sàng chờ đợi ở giá rất thấp để tạo thanh khoản giúp thoát ra. Điều duy nhất bên mua đòi hỏi là mức độ chiết khấu đủ để hài lòng.

Dù chiều nay thanh khoản có tăng lên nhưng tổng thể giao dịch vẫn còn nhỏ, hai sàn khớp khoảng 13k tỷ và 630 triệu cổ. Với diễn biến giá trượt dốc dần, hầu hết cổ phiếu đóng cửa ở giá rất thấp nhưng chưa đến nỗi sàn cả loạt, nghĩa là nhu cầu thoát ra của bên bán sẽ quyết định thanh khoản. Với sự kiên nhẫn cỡ này, khả năng rất cao sẽ xuất hiện phiên bán tháo hoảng loạn. Đó là thời điểm tốt để quan sát dòng tiền hành động như thế nào.

Dòng tiền sẵn có trên thị trường thực ra không thiếu, chỉ là chuyển giao sang các đối tượng khác nhau và chịu ảnh hưởng của chiến lược đánh giá rủi ro khác nhau. Thanh khoản chỉ là biểu hiện của quan điểm, chứ không hẳn là đại diện cho lượng vốn lưu động đang có. Trong ngắn hạn tiền vẫn là một con số khá ổn định, nhưng khả năng sẵn sàng mua và quyết tâm mua mới là yếu tố dẫn đến thanh khoản. Không có chuyện thị trường hết tiền, mà là giá chưa chiết khấu đủ để bên mua chấp nhận mà thôi.

Nhịp điều chỉnh này vẫn còn “hiền” chán nếu so với giai đoạn 2022. Thậm chí ngay cả khi cắt lỗ hoặc thu gọn danh mục sớm khi thị trường mới phá đáy tháng 8 thì vẫn có thể bảo toàn nguồn lực đáng kể. Cổ phiếu tăng giá bằng lần mà mới giảm 20-30% thì còn rất nhẹ. Hiện thị trường vẫn đang trong khoảng trống kỳ vọng, kết quả kinh doanh quý 3 sẽ chỉ có vào cuối tháng 10. Quá trình điều chỉnh hoặc phải trải qua giai đoạn tâm lý trơ lỳ chán nản và thanh khoản thấp kéo dài, hoặc xuất hiện những phiên chuyển giao khối lượng khổng lồ thông qua bán tháo.

Vẫn giữ quan điểm chỉ số có khả năng điều chỉnh tiếp, nhưng sẽ có từng cổ phiếu cụ thể bắt đầu đi vào vùng nền tích lũy tốt. Nếu những phiên thị trường lao dốc mạnh, cổ phiếu đó giảm ít hoặc không bị bán tháo thì có thể tranh thủ mua dần được.

Thị trường phái sinh hôm nay rất thú vị. Chiến lược dự kiến hôm qua là Long trước Short sau với giả định là sẽ xuất hiện nhịp tăng theo đà. Tuy nhiên thị trường cơ sở quá kém. Đầu phiên VN30 tạo 2 đỉnh quanh 1141.xx Phía trên mốc này là khoảng rất rộng tới 1151.xx. Cơ hội để VN30 lên tới mức này là bất khả thi khi dòng tiền quá kém, không có trụ dẫn dắt. Do đó không thể Long được. Tuy nhiên Short cũng sẽ rất bất lợi vì basis chiết khấu rộng, vì vậy bỏ lỡ nhịp giảm của VN30 từ 1141.xx tới 1133.xx. Điểm Long sau đó khi VN30 tạo 2 đáy quanh 1133.xx cũng không hiệu quả vì basis co lại không nhiều và VN30 cũng chỉ chạy trong biên độ hẹp. Đến chiều thì thú vị hơn, nguy cơ thị trường giảm buổi chiều là rất cao vì tiền đỡ quá mỏng trong khi hàng lỗ về tài khoản sẽ tạo áp lực. Phía dưới 1133.xx là biên độ rất rộng tới 1124.xx và 1118.xx. Vị thế Short này ngon hơn và an toàn hơn nhiều so với đầu phiên.

Short chiều nay rất đẹp.

Với sức ép tâm lý lớn hơn, tiền kiên nhẫn hơn thì có khả năng thị trường sẽ xuất hiện mở biên độ giảm ngày mai. Chiến lược là canh mua cổ phiếu, Short phái sinh, chú ý biên độ để cân nhắc Long tùy tình hình.

VN30 chốt hôm nay tại 1124.48, ngay tại một mốc. Cản gần nhất ngày mai là 1133; 1137; 1142; 1148; 1153. Hỗ trợ 1119; 1114; 1106; 1097; 1092; 1082.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.