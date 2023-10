Hơn 176 nghìn tỷ đồng trái phiếu chậm trả nợ 9 tháng năm 2023

Hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ phục hồi tích cực nhờ sự gia tăng phát hành của nhóm ngân hàng. Theo số liệu tổng hợp của VnDirect, trong Q3/23 có 88 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong nước thành công với tổng giá trị phát hành đạt khoảng 100.163 tỷ đồng cao gấp gần 2,6 lần so với Q2/23, và tăng 50% so với cùng kỳ.

GIÁ TRỊ PHÁT HÀNH 9 THÁNG NĂM 2023 GIẢM MẠNH

Trong đó có 80 đợt phát hành riêng lẻ với tổng giá trị phát hành đạt 88.715 tỷ đồng, chiếm 88,6% tổng giá trị phát hành. Và 8 đợt phát hành ra công chúng với giá trị phát hành đạt 11.447 tỷ đồng, chiếm 11,4% tổng giá trị phát hành, số liệu được tổng hợp trên trang thông tin của HNX công bố tới ngày 03/10/23.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023 tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt khoảng 167.983 tỷ đồng, giảm 32,6% so với cùng kỳ, trong đó tổng giá trị các đợt phát hành riêng lẻ đạt khoảng 147.180 tỷ đồng, giảm 38,9% so với cùng kỳ, tổng giá trị phát hành công chúng đạt 20.803 tỷ đồng, tăng 141,4 % so với cùng kỳ.

Hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ có sự phục hồi tích cực trong Q3/23, khi cao gấp gần 2,7 lần so với Q2/23 và tăng 36,2% so với cùng kỳ. Sự phục hồi của hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong Q3/23 đến từ sự gia tăng phát hành của nhóm Ngân hàng. Tổng giá trịtrái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của nhóm ngân hàng phát hành trong Q3/23 đạt khoảng 47.224 tỷ đồng, chiếm 53,2% tổng giá trị phát hành trong Q3/23.

Các ngân hàng đã phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ nhiều nhất trong Q3/23 bao gồm: Ngân hàng TMCP Á Châu phát hành 15.000 tỷ đồng, Ngân hàng TMCP Phương Đông phát hành 9.200 tỷ đồng, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương phát hành 6.000 tỷ đồng, Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt phát hành 4.200 tỷ đồng. Các đợt phát hành lớn của nhóm ngân hàng trong Q3/23 có kỳ hạn phổ biến là 2-3 năm, với lãi suất từ 6,4% - 7,5%.

Bất động sản là nhóm ngành có tỷ trọng phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ lớn thứ 2 trong Q3/23 với tổng giá trị phát hành đạt khoảng 29.593 tỷ đồng, chiếm 33,4% tổng giá trị phát hành.

Các doanh nghiệp bất động sản đã phát hành nhiều trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ nhất trong Q3/23 bao gồm: Công ty TNHH Capitaland Tower phát hành 4 đợt có tổng giá trị là hơn 12.200 tỷ đồng với lãi suất 1%/năm kỳ hạn 60 tháng (trái chủ có thêm quyền được sử dụng 1 phần hoặc toàn bộ giá trị gốc và lãi trái phiếu để góp vào vốn điều lệ của TCPH), Công ty TNHH Bất động sản Lan Việt phát hành 4.100 tỷ đồng với lãi suất 13,3%/năm kỳ hạn 15 tháng, Công ty CP Bất động sản BIM phát hành 2.333 tỷ đồng với lãi suất 10,4%/năm kỳ hạn 84 tháng …

Tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp được mua lại trước hạn trong Q3/23 đạt gần 57.259 tỷ đồng, giảm 31,9% so với Q2/23 và giảm 5,4% so với cùng kỳ. Sau khi tăng mạnh trong Q2/23 tốc độ mua lại trái phiếu trước hạn có xu hướng giảm kể từ tháng 8, số liệu được tổng hợp theo thông tin HNX công bố đến ngày 03/10/2023).

176 NGHÌN TỶ ĐỒNG TRÁI PHIẾU CHẬM TRẢ NỢ

Theo quan sát của VnDirect, hoạt động đàm phán gia hạn kỳ hạn trái phiếu giữa các tổ chức phát hành và các trái chủ vẫn diễn ra sôi động trong Q3/23.

Tính đến ngày 03/10 đã có hơn 50 tổ chức phát hành đã đạt được thỏa thuận gia hạn kỳ hạn trái phiếu với các trái chủ và đã có báo cáo chính thức lên HNX. Tổng giá trị trái phiếu đã được gia hạn kỳ hạn là hơn 95,2 nghìn tỷ đồng.

Những tổ chức phát hành đã đạt được thỏa thuận gia hạn kỳ hạn với lượng trái phiếu có giá trị lớn trong Q3/23 bao gồm: CTCP Tập đoàn Sovico đã đạt được thỏa thuận gia hạn 6 lô trái phiếu có tổng giá trị khoảng 7.000 tỷ đồng, thời gian gia hạn đều là 2 năm. CTCP Tập Đoàn R&H đã đạt được thỏa thuận gia hạn 2 lô trái phiếu có tổng giá trị khoảng 5.000 tỷ đồng, thời gian gia hạn đều là 2 năm.

CTCP Sovico đã đạt được thỏa thuận gia hạn 5 lô trái phiếu có tổng giá trị khoảng 5.000 tỷ đồng, thời gian gia hạn đều là 2 năm. CTCP Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn đã đạt được thỏa thuận gia hạn 2 lô trái phiếu có tổng giá trị là 4.000 tỷ đồng, thời gian gia hạn đều là 2 năm.

CTCP Hưng Thịnh Land đã đạt được thỏa thuận gia hạn 2 lô trái phiếu có tổng giá trị khoảng 3.300 tỷ đồng, thời gian gia hạn đều là 2 năm. CTCP BCG LAND đã đạt được thỏa thuận gia hạn 1 lô trái phiếu có tổng giá trị là 2.500 tỷ đồng.

Trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp vẫn còn khó khăn, thị trường bất động sản vẫn trầm lắng, nhiều doanh nghiệp vẫn gặp khó về dòng tiền và hạn chế khả năng tiếp cận nguồn vốn, danh sách các doanh nghiệp chậm thanh toán các nghĩa vụ nợ trái phiếu vẫn tiếp tục tăng lên.

Tính đến ngày 03/10/2023, có khoảng 69 doanh nghiệp nằm trong danh sách chậm nghĩa vụ thanh toán lãi hoặc nợ gốc trái phiếu doanh nghiệp theo thông báo của HNX. Ước tính, tổng dư nợ trái phiếu doanh nghiệp của các doanh nghiệp này là khoảng 176,1 nghìn tỷ đồng, chiếm khoảng 17,8% dư nợ trái phiếu doanh nghiệp toàn thị trường. Phần lớn trong số các tổ chức phát hành này là các doanh nghiệp thuộc nhóm bất động sản.

Ước tính, trong Q4/23 sẽ có khoảng hơn 53.757 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn, giảm 26,4% so với Q3/23. Nhóm bất động sản là nhóm có tỷ trọng lớn nhất chiếm gần 44,2% tổng giá trị trái phiếu đáo hạn trong Q4/23, đứng thứ 2 là nhóm Tài chính – Ngân hàng với tỷ lệ chiếm 39,5% tổng giá trị đáo hạn. Áp lực đáo hạn sẽ hạ nhiệt trong Q4/23 và Q1/24 và sau đó sẽ tăng mạnh trở lại trong Q2/24.