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Blog chứng khoán: “Thuốc giảm đau” cho điểm số

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Nỗ lực đẩy VIC lên đỡ điểm cho VNI cũng không cải thiện được giao dịch, lại thêm gần 140 cổ phiếu nữa giảm giá quá 1% hôm nay. Chỉ số từ từ trượt dốc nhưng cổ phiếu đang tổn thương nặng hơn và nhanh hơn.

Tranh minh họa.
Tranh minh họa.

Tính từ phiên “gãy trend” ngày 24/9, rổ VNAllshare đã ghi nhận một phần tư số cổ phiếu giảm giá quá 5% trong khi VNI giảm 3,55%. Hôm nay chỉ số bắt đầu chạm gần tới vùng hỗ trợ quanh đáy tháng 8 nhưng cổ phiếu thủng đáy này thì nhiều.

VNI được kéo nhẹ lên trong buổi chiều nhờ VIC tiếp tục lên giá. Tính riêng phiên chiều VIC tăng thêm 1,82%, sau khi đã phục hồi 2,33% so với giá Low trong buổi sáng. Như vậy VIC intraday dao động tăng tới 4,19% giúp VNI hồi 0,54% so với đáy.

Việc chỉ số có phản ứng phục hồi gần ngưỡng hỗ trợ sẽ tạo cảm giác tích cực về mặt kỹ thuật, nhưng cũng nên phân biệt giữa điểm hồi nhờ kéo một vài trụ lớn với diễn biến phục hồi ở số lớn cổ phiếu. Thông thường chỉ số hồi khi cổ phiếu nhận được dòng tiền bắt đáy kéo lên và có tính lan tỏa cao sẽ đáng tin cậy hơn. Việc kéo một vài cổ phiếu lớn chỉ là động tác kỹ thuật “vẽ đồ thị” mà thôi. Không phải “nến rút chân” nào cũng có chất lượng như nhau.

Các số liệu vĩ mô được công bố ngày mai sẽ chỉ phản ánh lên thị trường vào tuần tới. Diễn biến giảm hôm nay không có gì bất ngờ. Con số vĩ mô tốt xấu xen lẫn nhìn chung khó đem lại sức bật gì đặc biệt. Yếu tố này dù có hỗ trợ cũng không che dấu được mức thua lỗ trên danh mục. Nhà đầu tư vẫn cứ sẽ phải hành động dựa trên sức ép nội tại.

Một điểm đáng chú ý là VIC đảo chiều giá hôm nay không nhận được sự ủng hộ của đại đa số cổ phiếu. Thậm chí áp lực bán và áp lực giảm giá còn gia tăng. Cụ thể, thanh khoản tăng 24% so với phiên sáng, số cổ phiếu giảm sâu cũng nhiều hơn, chỉ riêng lượng giảm vượt 2% đã khoảng 80 mã, nhiều mã trong số này thanh khoản rất cao. Ngay cả khi nhìn vào tỷ lệ tăng/giảm ở cổ phiếu cũng như biên độ giảm so với ngày hôm qua, hôm nay cũng tệ hơn nhiều dù VNI giảm ít hơn.

Nói chung thị trường vẫn đang di chuyển theo đúng kỳ vọng của bên cầm tiền, sự kiên nhẫn của bên cầm cổ đang kém hơn. Vấn đề lúc này không phải cổ phiếu đắt hay rẻ mà bao giờ dòng tiền lớn mới hành động. Chỉ có các tay chơi lớn mới đủ sức đảo chiều xu hướng, còn nhỏ lẻ lao vào thì T+ về không biết sống chết ra sao. Vì vậy nên kiên nhẫn chờ đợi rủi ro giảm xuống, chứ không phải chờ đợi cổ phiếu rẻ hơn.

Thị trường phái sinh lại có thêm một ngày thanh khoản tăng vọt khi cửa Short là cách duy nhất kiếm tiền trong xu hướng giảm này. Tốt hơn nữa là basis đang có lợi. Các điểm vào Short khi VN30 thủng một ngưỡng xác định đều có basis dương hỗ trợ. VN30 có duy nhất nhịp đảo chiều từ 1875.xx gần cuối phiên sáng sang đầu phiên chiều dưới ảnh hưởng của VIC, nhưng basis khiến hiệu suất rất thấp. Trong điều kiện như vậy tốt hơn nên canh Short.

VnEconomy

VN30 đóng cửa hôm nay tại 1875.99, ngay tại một mốc. Cản kế tiếp phiên tới là 1886; 1892; 1901; 1914; 1922; 1931; 1940. Hỗ trợ 1865; 1850; 1842; 1833; 1820; 1811.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.

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