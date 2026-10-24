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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU và Vương quốc Bỉ

H Hà Lê

Trưa 24/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Brussels, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân rời thủ đô Brussels, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu và Vương quốc Bỉ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân rời thủ đô Brussels, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu và Vương quốc Bỉ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chuyến thăm được thực hiện theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever.

Theo TTXVN, tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn tại sân bay quân sự Melsbroek có đại diện Bộ Ngoại giao Bỉ, Đại sứ Bỉ tại Việt Nam, Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Antwerp; Đại sứ Việt Nam tại Bỉ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại EU Nguyễn Hương Trà cùng cán bộ Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ.

Quan chức Bỉ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tại Sân bay quân sự Melsbroek, Brussels. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Quan chức Bỉ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tại Sân bay quân sự Melsbroek, Brussels. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Trước đó, ngày 24/10, trong khuôn khổ chuyến thăm, tại Brussels, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tiếp Phó Tổng Thư ký Đảng Lao động Bỉ (PTB) Benjamin Pestieau.

Tại cuộc tiếp, Bộ trưởng Lê Hoài Trung chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ban lãnh đạo PTB; đánh giá cao tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống và sự ủng hộ của PTB đối với Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập trước đây cũng như công cuộc xây dựng, phát triển đất nước hiện nay.

Thông tin về thành tựu 40 năm Đổi mới và các mục tiêu phát triển chiến lược của Việt Nam đến năm 2030, 2045, Bộ trưởng khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng quan hệ với PTB và mong muốn tăng cường hợp tác với các chính đảng tại châu Âu.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tiếp Phó Tổng Thư ký Đảng Lao động Bỉ (PTB) Benjamin Pestieau. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
 Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tiếp Phó Tổng Thư ký Đảng Lao động Bỉ (PTB) Benjamin Pestieau. Ảnh: Bộ Ngoại giao.

Bộ trưởng đề nghị hai Đảng đẩy mạnh trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Đảng, tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương; đồng thời phát huy vai trò của PTB trong thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Bỉ và Việt Nam – EU.

Phó Tổng Thư ký PTB Benjamin Pestieau đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; chúc mừng thành công của Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam và những thành tựu phát triển, nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam.

Ông khẳng định PTB mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ với Đảng Cộng sản Việt Nam, đóng góp vào sự phát triển quan hệ song phương, đồng thời thúc đẩy đối thoại, hợp tác vì hòa bình và phát triển.

Hai bên nhất trí phát huy truyền thống đoàn kết, tăng cường trao đổi, phối hợp tại các diễn đàn quốc tế, góp phần thúc đẩy hòa bình, công bằng, tiến bộ xã hội và phát triển bền vững

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