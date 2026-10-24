Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU và Vương quốc Bỉ

Chuyến thăm được thực hiện theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever.
Theo TTXVN, tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn tại sân bay quân sự Melsbroek có đại diện Bộ Ngoại giao Bỉ, Đại sứ Bỉ tại Việt Nam, Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Antwerp; Đại sứ Việt Nam tại Bỉ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại EU Nguyễn Hương Trà cùng cán bộ Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ.
Trước đó, ngày 24/10, trong khuôn khổ chuyến thăm, tại Brussels, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tiếp Phó Tổng Thư ký Đảng Lao động Bỉ (PTB) Benjamin Pestieau.
Tại cuộc tiếp, Bộ trưởng Lê Hoài Trung chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ban lãnh đạo PTB; đánh giá cao tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống và sự ủng hộ của PTB đối với Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập trước đây cũng như công cuộc xây dựng, phát triển đất nước hiện nay.
Thông tin về thành tựu 40 năm Đổi mới và các mục tiêu phát triển chiến lược của Việt Nam đến năm 2030, 2045, Bộ trưởng khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng quan hệ với PTB và mong muốn tăng cường hợp tác với các chính đảng tại châu Âu.
Bộ trưởng đề nghị hai Đảng đẩy mạnh trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Đảng, tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương; đồng thời phát huy vai trò của PTB trong thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Bỉ và Việt Nam – EU.
Phó Tổng Thư ký PTB Benjamin Pestieau đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; chúc mừng thành công của Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam và những thành tựu phát triển, nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam.
Ông khẳng định PTB mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ với Đảng Cộng sản Việt Nam, đóng góp vào sự phát triển quan hệ song phương, đồng thời thúc đẩy đối thoại, hợp tác vì hòa bình và phát triển.
Hai bên nhất trí phát huy truyền thống đoàn kết, tăng cường trao đổi, phối hợp tại các diễn đàn quốc tế, góp phần thúc đẩy hòa bình, công bằng, tiến bộ xã hội và phát triển bền vững
Sáng 24/10, thảo luận tại Tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư, các đại biểu Quốc hội đề nghị cần tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn thủ tục, quy định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước để bảo vệ nhà đầu tư, đồng thời đảm bảo chính sách hỗ trợ chuỗi cung ứng phải mang lại hiệu quả thực tiễn...
Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tán thành sự cần thiết sửa đổi Luật An toàn thực phẩm. Tuy nhiên, đề nghị làm rõ tính khả thi, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, sự hài hòa giữa quản lý và kiến tạo phát triển. Cùng với đó, đề nghị rà soát quy định hai lớp tiền kiểm đối với hàng nhập khẩu; luật hóa tối đa các nội dung đã rõ, đã ổn định...
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu sửa đổi toàn diện Luật Đấu thầu theo hướng phân cấp mạnh nhưng phải kiểm soát chặt quyền lực, ngăn chặn hành vi chia nhỏ dự án để chỉ định thầu; đồng thời chuyển trọng tâm đánh giá nhà thầu từ giá thấp sang chất lượng, hiệu quả và chi phí sử dụng lâu dài...
Hội kiến lãnh đạo Nghị viện Bỉ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tăng cường hợp tác kinh tế, đầu tư, khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo; đồng thời hoan nghênh Hạ viện Bỉ phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA).
Trong cuộc hội kiến Nhà vua Bỉ Philippe, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực cảng biển, khoa học công nghệ, bán dẫn; đồng thời nhất trí hướng tới nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 42-2026 phát hành ngày 19/10/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Các loại hình nhà ở người nước ngoài có thể tiếp cận; điều kiện giao dịch và hạn mức sở hữu tại từng dự án; những trở ngại khi mua, thuê hoặc bố trí chỗ ở cho chuyên gia… cùng những giải pháp tháo gỡ đã được đưa ra bàn thảo công khai.
Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI dự kiến kéo dài 28 ngày bắt đầu từ 17/10/2026. Kỳ họp với khối lượng công việc lớn, dự kiến xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và quyết định...
Yêu cầu cốt lõi mà Nghị quyết 20 đặt ra là phải biến nước ta từ một quốc gia có biển thành một quốc gia biển mạnh, với kinh tế biển phát triển hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao, đồng thời giữ vững...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...