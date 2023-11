BSC thông báo giải chấp hơn 41 triệu cổ phiếu Novaland

Chứng khoán BIDV (BSC) thông báo bán giải chấp cổ phiếu NVL của Tập đoàn Địa ốc No Va - Novaland (mã NVL-HOSE) thuộc sở hữu của hai cổ đông lớn nhất là NovaGroup và Diamond Properties, nhằm xử lý tài sản bảo đảm cho các mã Trái Phiếu NVLH2123006, NVLH2123011, NVLH2224005.

Cụ thể, BSC sẽ bán giải chấp 37,5 cổ phiếu do NovaGroup nắm giữ và 4,2 triệu cổ phiếu của Diamond Properties. BSC bắt đầu giải chấp từ 1/11 cho đến khi bán hết tài sản đảm bảo theo chỉ định của người sở hữu trái phiếu.





BCS cho biết, việc bán giải chấp có thể không được thực hiện theo quyết định của CTCK mà không có thông báo ra công chúng nếu giá trị thị trường của tài sản đảm bảo thay đổi hoặc chủ tài khoản bổ sung tài sản đảm bảo đủ tỷ lệ theo quy định về giao dịch ký quỹ (margin).

Đồng thời, số lượng cổ phiếu giải chấp có thể ít hoặc nhiều hơn số ước tính do thay đổi giá trị thị trường, làm thay đổi giá trị tài sản đảm bảo.

Được biết, NovaGroup và Diamond Properties là đơn vị liên quan đến Chủ tịch HĐQT Bùi Thành Nhơn. Tại các báo cáo gần nhất, NovaGroup đang nắm giữ gần 406 triệu cổ phiếu, chiếm 20,8% vốn. Diamond Properties nắm giữ trên 180 triệu cổ phiếu, tương ứng với 9,2% vốn và cá nhân ông Bùi Thành Nhơn hiện đang nắm giữ gần 97 triệu cổ phiếu, chiếm 4,962% vốn.

Về kết quả kinh doanh, NVL cho biết lợi nhuận sau thuế quý 3/2023 của NVL giảm 42% so với cùng kỳ từ 236 tỷ giảm còn 136,75 tỷ. Nguyên nhân là do khó khăn chung của thị trường bất động sản dẫn đến doanh thu giảm so với cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm âm 957,57 tỷ đồng - cùng kỳ lãi 2.054 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm 12.888,75 tỷ xuống còn 12.047 tỷ đồng.

Cũng theo báo cáo tài chính quý 3/2023 của NVL, tại ngày 30/9, Novaland đang có lô trái phiếu 1.000 tỷ đồng do Chứng khoán BIDV làm đại lý phát hành. Tài sản đảm bảo là cổ phần của các cổ đông. Lô trái phiếu này sẽ được đáo hạn vào tháng 9/2023. Novaland cho biết đang đàm phán với trái chủ để thay đổi kỳ hạn cùng với nhiều lô trái phiếu khác do công ty phát hành.

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) đưa cổ phiếu NVL ra khỏi diện cảnh báo từ 3/11. Lý do là công ty đã khắc phục được nguyên nhân dẫn đến tình trạng cổ phiếu bị cảnh báo theo quy định.

Ngay khi nhận tin tích cực này, thị giá NVL đã tăng kịch trần phiên 2/11 và tăng 4% phiên 3/11, khối lượng giao dịch đạt tương ứng 26,1 triệu và 31,6 triệu đơn vị.

Kết thúc tuần 30/10 - 3/11/2023, VN-Index phục hồi tăng 1,52% lên mức 1.076,78 điểm với khối lượng giao dịch cải thiện nhẹ. Áp lực bán ròng nhiều cổ phiếu trong VN30, nhất là nhóm bán lẻ là điểm nhấn nổi bật trong tuần, trong đó nhiều mã chịu áp lực bán mạnh đã phục hồi tốt như MSN (+10,55%), trong khi đó MWG (-7,26%) dù phục hồi trở lại trong 02 phiên cuối tuần những vẫn giảm khá mạnh, DGW (-3,60%), PET (-3,18%)...

Trong khi đó nhóm cổ phiếu xây dựng, vật liệu xây dựng lại có điểm nhấn tích cực hơn khi nhiều mã tăng giá tốt, thu hút dòng tiền, thanh khoản gia tăng trên mức trung bình như NNC (+8,81%), CII (+7,28%), CTD (+4,93%), HHV (+3,57%), FCN (+3,20%)... ngoài các mã vẫn giảm điểm với C69 (-13,16%), CTI (-8,33%), HBC (-4,83%), DHA (-3,71%), VLB (-2,17%)....

Còn các cổ phiếu bất động sản cũng có tuần giao dịch tích cực, thanh khoản cải thiện với đa số tăng điểm tốt, một số mã đột biến với NVL (+9,40%), CEO (+7,88%), SJS (+7,32%), DIG (+5,44%)... ngoài các mã vẫn giảm giá so với tuần trước như NLG (-5,60%), TDC (-5,49%), PDR (-3,84%), NTL (-2,45%)...