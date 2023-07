Giá tăng 21%, Diamond Properties không bán 13,6 triệu cổ phiếu NVL như đăng ký

CTCP Diamond Properties báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (mã NVL-HOSE).

Theo đó, Diamond Properties đăng ký bán 13,6 triệu cổ phiếu NVL từ ngày 22/6 đến ngày 21/7. Tuy nhiên, Diamond Properties cho biết đã không bán được bất kỳ một cổ phiếu nào trong tổng số 13,6 triệu cổ phiếu đăng ký nhằm cân đối danh mục đầu tư và hỗ trợ cơ cấu các khoản nợ, nghĩa vụ khác.

Nguyên nhân không bán ra là do công ty thay đổi thời gian giao dịch để phù hợp với kế hoạch hỗ trợ tái cấu trúc nợ của công ty. Do vậy, Diamond Properties vẫn đang nắm giữ 191,9 triệu cổ phiếu, tương ứng 9,8% vốn tại NVL.



Trên thị trường, giá cổ phiếu, NVL đang có đà tăng mạnh từ ngày 21/7 và kết phiên hôm nay (27/7), thị giá NVL đạt 17.850 đồng/cp, tăng 21% chỉ sau 1 tuần.

Như vậy, từ ngày 8/6 - 13/6, Diamond Properties bị bán giải chấp 2,91 triệu cổ phiếu NVL. Còn từ ngày 9/5 - 1/6, Diamond Properties chủ động bán ra lần lượt 4,55 triệu cổ phiếu NVL.

Ở một diễn biến khác, từ ngày 16/6 đến ngày 14/7, Novagroup đã bán thành công 83 triệu cổ phiếu NVL trong số 136 triệu cổ phiếu đã đăng ký bằng phương pháp khớp lệnh và thỏa thuận. Lý do không hoàn tất giao dịch được Novagroup đưa ra là “Công ty thay đổi thời gian giao dịch để phù hợp với kế hoạch hỗ trợ cơ cấu nợ”.

Mới đây nhất, từ ngày 14/7 - 20/7, Novagroup đã bán 2.136.605 cổ phiếu theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, Novagroup giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ còn 451.616.357 cổ phiếu, chiếm 23,159%.

Tính đến cuối quý 1/2023, tổng số dư trái phiếu do các nhà đầu tư cá nhân sở hữu sẽ đáo hạn vào năm 2023 và 2024 lần lượt là 6,6 nghìn tỷ đồng và 2,2 nghìn tỷ đồng. Số dư trái phiếu mà các nhà đầu tư cá nhân đã đồng ý hoán đổi thành tài sản hoặc gia hạn kỳ hạn trái phiếu là 1,1 nghìn tỷ đồng cho kỳ hạn năm 2023 và 1,5 nghìn tỷ đồng cho kỳ hạn năm 2024. Ban lãnh đạo NVL cho biết đang tiếp tục đàm phán với các nhà đầu tư cá nhân để tái cấu trúc số dư trái phiếu còn lại.

Đồng thời, Ban lãnh đạo NVL đang tìm kiếm sự hỗ trợ tài chính dài hạn bằng cách hợp tác với tổ chức tài chính/chiến lược ở cấp độ dự án để giảm tỷ lệ đòn bẩy và NVL cho biết sẽ không thực hiện phương án phát hành riêng lẻ 975 triệu cổ phiếu với giá tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu (đã được cổ đông thông qua vào tháng 3/2023).

Được biết, trong quý 2/2023, NVL đã tái khởi động xây dựng các dự án Grand Manhattan (TP. HCM), Victoria Village (TP. HCM), Novaworld Hồ Tràm (Vũng Tàu) và Novaworld Phan Thiết (Bình Thuận) từ nguồn vốn hỗ trợ của một số ngân hàng thương mại. Công ty đang tiếp tục làm việc với các ngân hàng thương mại để giải ngân khoản vay tiếp tục thi công các dự án khác. Ngoài ra, ban lãnh đạo đang nỗ lực bàn giao nhà đúng hạn cho khách hàng và làm việc với Chính phủ và cơ quan chức năng cấp tỉnh để giải quyết các vướng mắc pháp lý tại các dự án, từ đó khôi phục niềm tin của người mua nhà và các bên đối tác.

Về kế hoạch năm 2023: cổ đông NVL đã thông qua kế hoạch năm 2023 với doanh thu đạt 9,5 nghìn tỷ đồng (-15% YoY) và lợi nhuận sau thuế đạt 214 tỷ đồng (-90% YoY). Do đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán VCSC cho rằng kế hoạch lợi nhuận sau thuế thấp là do biên lợi nhuận từ bán BĐS thấp do NVL áp dụng chiết khấu đối với các bất động sản dùng để hoán đổi nợ và quan điểm thận trọng của ban lãnh đạo.

Về kế hoạch kinh doanh 2023-2027: Ban lãnh đạo công ty cho biết kế hoạch doanh thu trong giai đoạn 2023-2027 là đạt tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) 91%, tương đương với doanh thu năm 2027 đạt 127 nghìn tỷ đồng. Kế hoạch này dựa trên kỳ vọng của ban lãnh đạo về việc tiếp tục bàn giao và mở bán dự án mới. Trong năm 2024, ban lãnh đạo dự kiến mở bán 2 dự án thấp tầng tại TP. HCM và 1 khu đô thị vệ tinh mới gần TP. HCM.

Ngoài ra, cổ đông NVL thông qua đơn từ nhiệm của bà Đỗ Thị Phương Lan và ông Nguyễn Trần Đăng Phước ở vị trí Thành viên HĐQT. Bà Lan tiếp tục đồng hành với NVL với vai trò thành viên Hội đồng cố vấn điều hành. Đồng thời, bổ nhiệm ông Dennis Ng Teck Yow làm thành viên Hội đồng quản trị. Ông Yow hiện là CEO của NVL.

Về cổ tức: cổ đông NVL thông qua kế hoạch không chia cổ tức cho năm 2021 và 2022 và công ty không có kế hoạch chia cổ tức trong năm 2023.