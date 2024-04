Sắp khai trương mùa du lịch biển Đà Nẵng 2024

Theo Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, chương trình “Khai trương mùa du lịch biển 2024" sẽ diễn ra từ ngày 26/4 đến ngày 1/5, gồm 18 hoạt động đặc sắc; trong đó có 14 hoạt động tại Công viên Biển Đông và các bãi biển và 4 hoạt động tại Bán đảo Sơn Trà.

Chương trình có nhiều hoạt động hấp dẫn với mong muốn mang đến cho người dân, du khách có những trải nghiệm đáng nhớ tại các bãi biển: Mỹ An, Mỹ Khê, T18, Nguyễn Tất Thành, công viên Biển Đông, bán đảo Sơn Trà.

Theo đó, tại Công viên Biển Đông, có hoạt động Trải nghiệm các trò chơi trên bãi biển như: Không gian nhà phao, mô hình lướt sóng, bóng chuyền bãi biển và trình diễn ca nhạc hằng đêm (9h00-17h00, từ ngày 25/4 đến ngày 24/5); Triển lãm tượng cát nghệ thuật, Khu vườn tuổi thơ (8h00-22h00); Không gian ẩm thực (15h00-22h00) từ ngày 26/4 đến ngày 1/5.

Lễ hội diều trên bãi biển Mỹ Khê, Đà Nẵng. Ảnh Ngô Anh Văn

Ngày 27/4 sẽ diễn ra Hội thi Cứu hộ biển Quốc tế Đà Nẵng 2024 gồm các môn thi: Cướp cờ, Thi bơi, Thi cứu hộ với ván cứu hộ, Đua thúng, Bơi cứu nạn nhân, Người sắt (chạy, bơi tự do, bơi ván lướt) (6h00-10h00);Thả diều nghệ thuật với màn trình diễn 30-50 con diều lớn, nhỏ (9h30-18h00); Trình diễn thể thao biển 2024 cùng phần trình diễn thể thao biển jetski, mô tô kéo dù, phao chuối… (16h30-17h30); Lễ khai mạc (17h00).

Tiếp đó, ngày 28/4 diễn ra Giải bơi biển “Vượt sóng mùa hè Đà Nẵng 2024” (5h30 - 10h00); Giải đua Sup “Vượt sóng mùa hè Đà Nẵng 2024” (9h00 - 10h00) với phần thi đấu trực tiếp 1 lần xuất phát, tính thời gian cập đích cho từng VĐV ở cự ly thi đấu 2000m. Ngày 29/4: Đồng diễn Yoga (5h00 - 7h00), Zumba bãi biển (18h00 - 21h00).

Ngày 30/4: Show diễn thời trang nhí dành cho các bé từ độ tuổi 4-15 tuổi với những bộ trang phục váy, đầm, vest… mang thông điệp bảo vệ môi trường (18h00 - 20h00). Tại Bãi biển Mỹ Khê (khu vực Lăng Ông), ngày 26/4 diễn ra chung kết Giải bóng đá bãi biển “Sóng mùa hè – Rực lửa chân sút” cùng một số các hoạt động về đêm khác trên biển gồm: chương trình nghệ thuật tại sân khấu sự kiện ngoài trời, chiếu các bộ phim đặc trưng nhân dịp lễ 30/4 - 1/5; thưởng thức các loại hình ẩm thực, biểu diễn nghệ thuật trên tuyến phố đi bộ tại vỉa hè… cùng với dịch vụ tại xe lưu động thức ăn nhanh; massage trị liệu; trang trí điện chiếu sáng nghệ thuật trên bãi biển…

Trong suốt thời gian 6 ngày từ 26/4 đến ngày 1/5, tại Bán đảo Sơn Trà có Triển lãm ảnh chủ đề “Khoảnh khắc Sơn Trà”; workshop vẽ nón lá và túi canvas. Từ ngày 27/4 đến ngày 28/4 du khách được thưởng thức hoạt động Trải nghiệm dù lượn Sơn Trà "Bay trên biển bạc 2024" và trải nghiệm dù lượn có động cơ; Vẽ và triễn lãm tranh chủ đề “Sơn Trà nhỏ của chúng ta”; Tour trải nghiệm “Ngắm Vọoc chà vá chân nâu”.

Để bảo đảm cho người dân và du khách khi tham gia các hoạt động biển được an toàn, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã tăng cường 100% lực lượng cứu hộ trực tại các bãi tắm trọng điểm; triển khai giăng phao tại các khu vực tắm an toàn; lắp đặt hơn 100 bảng cảnh báo các loại như: khu vực nguy hiểm có dòng chảy xa bờ, cảnh báo khi thời tiết xấu, bảng khuyến cáo tại các khu vực không có lực lượng cứu hộ trực... và làm mới các trạm cứu hộ, trang bị thêm các phương tiện cứu hộ như: cano, ván lướt cứu hộ, hệ thống phao giới hạn an toàn.

Ngoài ra, công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường đều được chú trọng; các tiện ích dịch vụ công cộng và các hoạt động dịch vụ tại bãi biển được nâng cấp; các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; đồng thời tiếp tục cùng phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, hướng đến việc hình thành thương hiệu du lịch biển Đà Nẵng “an toàn - văn minh - hấp dẫn” thu hút du khách trong và ngoài nước đến tham quan và trải nghiệm.