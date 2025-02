Các doanh nghiệp tại Hà Nội tuyển dụng hơn 87.000 lao động trong tháng đầu năm 2025

Theo báo cáo tình hình thị trường lao động tháng 1/2025 của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, trong những tháng đầu năm, đặc biệt là sau giai đoạn nghỉ Tết Nguyên đán, các doanh nghiệp thường đẩy mạnh công tác tuyển dụng.

Việc này nhằm nhanh chóng ổn định tình hình nhân sự cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong các giai đoạn tiếp theo, đặc biệt trong các ngành như dịch vụ, bán lẻ và sản xuất.

DOANH NGHIỆP CHÚ TRỌNG TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG CÓ CHUYÊN MÔN

Trong tháng 1/2025, số lượng doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trên địa bàn Hà Nội có xu hướng tăng trở lại, tác động tích cực đến thị trường lao động. Ước tính nhu cầu tuyển dụng trên toàn thành phố trong tháng 1 khoảng 87.755 lao động.

Trên cơ sở khảo sát, thu thập thông tin 3.752 việc làm trống của 1.059 doanh nghiệp tại Trung tâm, nhu cầu tuyển dụng tập trung vào các nhóm ngành như: bán buôn, bán lẻ và hoạt động dịch vụ khác, chiếm 57,25% (tăng 2,1 điểm phần trăm so với tháng trước); công nghiệp chế biến chế tạo - xây dựng, chiếm 20,80% (tăng 2,94 điểm phần trăm so với tháng trước).

Các doanh nghiệp tập trung tuyển dụng các vị trí lãnh đạo các cấp, nhân viên kinh doanh, công nhân sản xuất nhằm nhanh chóng ổn định hoạt động.

Trong đó, nhu cầu tuyển dụng nhiều nhất là vị trí nhân viên dịch vụ và bán hàng, chiếm 51,49% (tăng 2,98 điểm phần trăm so với tháng trước), tiếp đến là vị trí thợ/công nhân kỹ thuật, chiếm 18,39% (giảm 5,34 điểm % so với tháng trước). Nhu cầu tuyển dụng vị trí lãnh đạo, quản lý chiếm 10,44%.

Đáng chú ý, các doanh nghiệp ngày càng chú trọng tuyển dụng lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, đặc biệt là trong bối cảnh cách mạng công nghệ thông tin hiện nay.

Theo số liệu khảo sát của Trung tâm, chủ yếu nhu cầu tuyển dụng yêu cầu người lao động có trình độ từ đại học trở lên, chiếm 48,82% tổng nhu cầu tuyển dụng (giảm 0,73% so với tháng trước); 25,4% nhu cầu tuyển lao động phổ thông (tăng 0,8% so với tháng trước); công nhân kỹ thuật không có bằng, chứng chỉ nghề, chiếm 12,84% (tăng 0,23% so với tháng trước), trình độ cao đẳng chiếm 6,14%.

Về mức lương, các doanh nghiệp chủ yếu chi trả cho người lao động từ 5 - 10 triệu đồng/tháng (chiếm 66,57% tổng số nhu cầu tuyển dụng); hơn 20% vị trí được trả mức lương từ 10 - 20 triệu đồng/tháng.

Ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội, cho biết thời điểm tháng 1 hàng năm, nhu cầu tuyển dụng tăng cao ở nhiều ngành nghề, đặc biệt là trong lĩnh vực bán lẻ, dịch vụ, logistics, xây dựng và sản xuất.

Các doanh nghiệp có xu hướng mở rộng nhân sự phục vụ cho mùa mua sắm và lễ hội, đáp ứng nhu cầu tăng cường sản xuất và cung ứng hàng hóa cho thị trường, dẫn đến nhu cầu tuyển dụng các vị trí bán thời gian tăng cao. Ước tính trên địa bàn thành phố, trong tháng 1/2025, người lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm khoảng 44.376 người.

Trên cơ sở khảo sát, thu thập thông tin 1.321 hồ sơ người tìm việc, Trung tâm nhận thấy mức lương mong muốn của người lao động chủ yếu từ 5 - 10 triệu đồng/ thang, chiếm đến 85,92%, từ 10 - 20 triệu đồng/tháng chiếm 9,69%, còn mức lương trên 20 triệu đồng/tháng chỉ chiếm 3,03%. Người tìm việc chủ yếu từ nhóm 35 tuổi trở lên chiếm 56,32%.

Trong khi doanh nghiệp chủ yếu yêu cầu người lao động có trình độ từ đại học trở lên, thì trình độ chuyên môn kỹ thuật của người tìm việc lại tập trung phần lớn ở nhóm chưa qua đào tạo, chiếm 36,67%, tập trung vào các công việc như công nhân sản xuất, nhân viên bán hàng...Số người tìm việc có trình độ đại học trở lên chỉ chiếm 24,89%, tập trung tìm kiếm việc làm ở các công việc như nhân viên văn phòng, kế toán, kỹ thuật viên...

NHU CẦU TUYỂN DỤNG TĂNG Ở NHIỀU NHÓM NGÀNH

Nhận định về tình hình thị trường lao động Thủ đô trong thời gian tới, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho biết trong năm 2025, động lực tăng trưởng chính của thành phố tập trung vào các ngành công nghệ cao, công nghệ xanh và dịch vụ giá trị gia tăng.

Cải cách trong cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông, cùng với hệ thống tài chính, bao gồm cải thiện thị trường vốn và các ưu đãi thuế cho đổi mới sáng tạo, sẽ là yếu tố then chốt…

Phỏng vấn tuyển dụng lao động. Ảnh: Thanh Hải.

Dự kiến sau Tết, nhu cầu tuyển dụng tập trung một số ngành như: du lịch, vận tải, logistics, dịch vụ ăn uống và bán lẻ... Xuất phát từ việc người dân có xu hướng đi du xuân, tham gia lễ hội và mua sắm đầu năm, kéo theo sự gia tăng mạnh về nhu cầu dịch vụ. Các vị trí việc làm như: hướng dẫn viên du lịch, nhân viên lễ tân, nhân viên phục vụ khách sạn và nhà hàng,... có nhu cầu tuyển dụng tăng cao, nhằm đáp ứng lượng khách hàng lớn vào dịp đầu năm.

Người tiêu dùng có xu hướng chi tiêu mạnh trong giai đoạn này, khiến các doanh nghiệp cần mở rộng đội ngũ nhân sự để cải thiện chất lượng dịch vụ và tối ưu doanh thu. Sự gia tăng tuyển dụng trong các ngành này không chỉ giúp doanh nghiệp nhanh chóng ổn định hoạt động, mà còn thúc đẩy phục hồi kinh tế và tạo thêm cơ hội việc làm cho người lao động.

Trong tháng 2/2025, tình hình kinh tế - xã hội Hà Nội dự kiến tiếp tục xu hướng tăng trưởng tích cực, dựa trên những kết quả khả quan từ tháng 1 và các mục tiêu đã đề ra cho năm 2025.

Tuy nhiên, sự phục hồi chậm của các nền kinh tế lớn, tỷ lệ lạm phát ở nhiều quốc gia vẫn ở mức cao và thay đổi lớn trong chính sách thuế quan của Hoa Kỳ có thể gây ra những tác động tiêu cực đến sự tăng trưởng của kinh tế - xã hội trong giai đoạn tiếp theo.

Thị trường lao động Hà Nội trong tháng 2/2025 được dự báo tiếp tục xu hướng phát triển tích cực. Sau Tết Nguyên đán là thời điểm các doanh nghiệp tích cực tuyển dụng lao động nhằm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm. Dự báo một số ngành có nhu cầu tuyển dụng tăng cao như: công nghiệp chế biến chế tạo tăng 4,5%; hoạt động y tế - chăm sóc sức khỏe tăng 4,0%; hoạt động khoa học và công nghệ thông tin tăng 4,2%... Đây là những ngành nghề có thể giúp người lao động nhanh chóng tìm được công việc với nhiều chế độ đãi ngộ hấp dẫn.

Dự kiến trong năm 2025, nhu cầu tuyển dụng sẽ tập trung vào các lĩnh vực như công nghệ, số hóa, ứng dụng AI và tự động hóa...