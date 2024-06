Cần Thơ: Nhiều trường hợp trốn thuế bất động sản khi chuyển nhượng

Cục Thuế TP. Cần Thơ đã công bố báo cáo về công tác chống thất thu chuyển nhượng bất động sản từ tháng 10/2022 đến cuối tháng 5/2024.

Thông tin từ Cục Thuế TP. Cần Thơ cho biết từ tháng 10/2022 đến cuối tháng 5/2024, số hồ sơ chuyển nhượng bất động sản có chênh lệch giá trị chuyển nhượng giữa hợp đồng chính và phụ lục hợp đồng do các văn phòng công chứng cung cấp là 5.789 hồ sơ. Tổng giá trị chênh lệch giữa hợp đồng và phụ lục hợp đồng chuyển nhượng bất động sản lên đến hơn 5.758 tỷ đồng.

Hiện tại, cơ quan thuế TP. Cần Thơ đang xử lý (lập biên bản vi phạm hành chính và chuyển hồ sơ sang công an) 482 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 8,3%. Trong số này, 233 hồ sơ đã được chuyển hoàn tất sang công an và công an đã phản hồi 20 hồ sơ.

Bên cạnh đó, cơ quan thuế đã xử lý 1.166 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 20,1%. Tổng số thuế, lệ phí, và tiền phạt phải nộp gần 134 tỷ đồng.

Đến cuối tháng 5/2024, số thuế, lệ phí, và tiền phạt đã nộp đạt hơn 123 tỷ đồng, trong khi số tiền phạt chưa nộp là hơn 10,6 tỷ đồng.

Trước đó, vào tháng 6/2022, Cục Thuế TP. Cần Thơ cũng đã phát đi thông báo về việc kê khai bổ sung hồ sơ chuyển nhượng bất động sản. Theo đó, nhiều trường hợp kê khai thuế chưa đúng giá trị thực tế mua bán bất động sản. Cục Thuế Cần Thơ đã phát hiện một số tổ chức, cá nhân khai giá chuyển nhượng không đúng với giá giao dịch thực tế.

Nhiều trường hợp khi mua bán thường lập 02 bản hợp đồng, một hợp đồng chính và một phụ lục hợp đồng có giá khác nhau (giá phụ lục hợp đồng cao hơn giá hợp đồng chính). Khi kê khai thuế, họ căn cứ theo hợp đồng chính để trốn thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ.

Liên quan đến thị trường bất động sản Cần Thơ, tổng giá trị giao dịch chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn thành phố đạt 1.854 tỷ đồng trong quý 1/2024, theo Báo cáo 68/BC-UBND của UBND Cần Thơ về thực hiện việc công bố thông tin quý 1/2024 về nhà ở và thị trường bất động sản.

Trong đó, giao dịch đất nền có 875 nền; giao dịch về nhà ở riêng lẻ 410 căn; giao dịch về căn hộ chung cư 16 căn hộ.

Lượng giao dịch nhìn chung giảm, phản ánh tình hình bất động sản đang gặp khó khăn trước nhiều nguyên nhân, cụ thể là ảnh hưởng nặng nề của suy thoái kinh tế chung cũng như việc thắt chặt tín dụng của Ngân hàng Nhà nước trong giai đoạn từ tháng 10/2022 đến tháng 3/2023. Thời điểm hiện tại, Ngân hàng Nhà nước có những động thái giảm lãi suất điều hành, tuy nhiên, ngành bất động sản vẫn gặp những thách thức nhất định.