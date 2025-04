Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước được thí điểm đón tàu khách du lịch quốc tế

Bộ Xây dựng đã chấp thuận chủ trương cho phép thí điểm tiếp nhận tàu khách quốc tế tại khu bến cảng Sài Gòn - Hiệp Phước, theo đề nghị của doanh nghiệp cảng này.

Bộ Xây dựng lưu ý Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước (doanh nghiệp cảng có đề xuất trước đó) rằng chỉ cho phép bến cảng tiếp nhận tàu khi bảo đảm an toàn cho hành khách, kết cấu công trình, an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường.

Đồng thời, chủ đầu tư có trách nhiệm xây dựng phương án phân luồng hoạt động của hành khách, khai thác hàng tổng hợp và container tại bến cảng nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hành khách trong quá trình tiếp nhận tàu khách quốc tế.

Ngoài ra, doanh nghiệp cảng đề xuất chịu mọi trách nhiệm trong quá trình thí điểm tiếp nhận tàu khách quốc tế tại khu bến cảng Sài Gòn - Hiệp Phước nếu xảy ra sự cố; không yêu cầu Bộ Xây dựng đầu tư, nâng cấp luồng hàng hải, khu quay trở tàu.

Cục Hàng hải và Đường thủy được giao trách nhiệm hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện các nội dung liên quan tại đề án nghiên cứu nâng cao khả năng khai thác kết cấu hạ tầng hàng hải công cộng và kết cấu hạ tầng bến cảng hiện hữu, đã được Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) ban hành trước đó.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu chủ đầu tư tuân thủ sự hướng dẫn của Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam cùng các cơ quan liên quan trong quá trình thực hiện thủ tục, tiếp nhận các tàu khách quốc tế vào, rời bến cảng.

Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước nằm trên sông Soài Rạp thuộc huyện Nhà Bè, TP.HCM, được xây dựng với 3 bến tàu dài 800 m và 2 bến phao. Theo thiết kế, bến cảng Sài Gòn - Hiệp Phước có thể tiếp nhận, khai thác tàu chở hàng tổng hợp, container có tải trọng từ 30.000 - 50.000 DWT.

Tháng 10/2024, cảng Sài Gòn - Hiệp Phước đã được Bộ Giao thông vận tải cho phép tiếp nhận siêu tàu khách quốc tế Viking Orion có trọng tải 3.640 DWT, dài 228,3 m và rộng 28,8 m, có khả năng chở 1.400 hành khách và thủy thủ đoàn. Trước đó vào tháng 4/2024, Bộ này cũng đã chấp thuận cho phép bến cảng Sài Gòn - Hiệp Phước được khai thác thử nghiệm vận tải hành khách bằng tàu biển trên tuyến TP.HCM - Côn Đảo.

Vào thời điểm bấy giờ, theo yêu cầu của Cục Hàng hải và Đường thủy, Cảng vụ Hàng hải TP.HCM đã rà soát, nghiên cứu hạ tầng hàng hải hiện hữu. Kết quả về cơ bản, quy mô hạ tầng của bến cảng, khu nước trước bến cảng Sài Gòn - Hiệp Phước, thông số kỹ thuật luồng hàng hải Soài Rạp, khu quay trở tàu bảo đảm đủ điều kiện tiếp nhận tàu Viking Orion vào, rời bến…

Việc thí điểm tiếp nhận tàu khách quốc tế được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội phát triển du lịch đường biển cho TP.HCM.

Theo Quyết định số 140/QĐ-TTg ngày 16/01/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, thì nhiều cảng biển được quy hoạch phát triển kết hợp bến cảng khách.

Các bến cảng được quy hoạch kết hợp bến cảng khách gồm khu bến Lạch Huyện, Nam Đồ Sơn (cảng biển Hải Phòng); khu bến Cẩm Phả, Vạn Ninh, Vạn Gia, bến cảng Vân Đồn - Vạn Hoa (phía đông bắc đảo Cái Bầu) - cảng biển Quảng Ninh; khu bến Bắc Cửa Lò (cảng biển Nghệ An); khu bến Tiên Sa (cảng biển Đà Nẵng); khu bến Tam Hiệp, Tam Hoà (cảng biển Quảng Nam); hai bến cảng Bến Đình và Sa Kỳ (cảng biển Quảng Ngãi), khu bến Qui Nhơn - Thị Nại - Đống Đa (cảng biển Quy Nhơn); khu bến Sơn Mỹ và bến cảng Phú Quý (cảng biển Bình Thuận); khu bến trên sông Tiền.

Cũng theo quy hoạch này, có ba cảng biển được quy hoạch để phát triển các cầu cảng du thuyền khi đủ điều kiện gồm khu bến Nha Trang, khu bến Cam Ranh và khu bến Phan Thiết.