Du lịch tàu biển sôi động ngay từ đầu năm

Từ đầu năm 2025 đến nay, ngành du lịch tàu biển Việt Nam liên tục ghi nhận những tín hiệu khả quan. Tháng 1/2025, Việt Nam đón gần 2,1 triệu lượt khách quốc tế, trong đó, lượng khách đến bằng đường biển đạt 44.900 lượt.

Du lịch tàu biển là phân khúc đầy tiềm năng, với sự tham gia của nhiều hãng tàu lớn như Royal Caribbean, MSC Cruises, Costa Cruises... Việc đưa Việt Nam vào hành trình của các hãng này không chỉ giúp đa dạng hóa nguồn khách, mà còn thu hút du khách quốc tế có mức chi tiêu cao.

Bà Đoàn Thị Thanh Trà, Phó tổng giám đốc Công ty Dịch vụ lữ hành Saigontourist cho biết, ngay những ngày đầu năm, Công ty liên tục đón 5 chuyến tàu biển quốc tế cập các cảng trên khắp đất nước. Trong đó, tàu Celebrity Solstice của Royal Caribbean Cruise Lines mang theo 3.000 khách đến từ Mỹ, Canada, Anh, Australia… thực hiện 3 chuyến xuyên Việt; tàu Spectrum of the Seas chở 5.000 khách đa quốc tịch cập cảng Chân Mây; tàu Anthem of The Seas đưa 5.800 khách đến Phú Mỹ và Chân Mây...

NHỮNG ĐỊA PHƯƠNG RỘN RÀNG ĐÓN SÓNG

Những ngày này, Cảng quốc tế Cam Ranh trở nên sôi động khi liên tiếp đón các chuyến tàu biển quốc tế cập bến. Liên tiếp trong 2 ngày 5 và 6-2, có 2 chuyến tàu du lịch biển đã cập Cảng quốc tế Cam Ranh, đưa hàng ngàn khách du lịch đi tham quan các tour du lịch ở Khánh Hòa.

Theo thống kê, từ đầu năm 2025 đến nay, Cảng quốc tế Cam Ranh - Khánh Hòa đã đón 4 chuyến tàu du lịch biển với 8.000 khách. Dự kiến trong 4 tháng đầu năm, sẽ có 9 chuyến tàu cập cảng, mang theo khoảng 14.650 lượt khách.

Tương tự, UBND TP Phú Quốc cho biết dự kiến ngày 14/2, tàu du lịch biển chở khoảng 2.000 khách nước ngoài hạng sang sẽ cập cảng hành khách quốc tế Phú Quốc. Chính quyền thành phố đang phối hợp với các đơn vị liên quan để kiểm tra tiến độ và triển khai các phương án đón tiếp chu đáo, thân thiện, đồng thời đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và phương tiện đưa đón.

Theo ông Trần Minh Khoa - Chủ tịch UBND TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, cảng hành khách quốc tế Phú Quốc còn nhiều hạng mục quan trọng cần hoàn thành như văn phòng, hệ thống cung cấp nước, phòng cháy chữa cháy. Phú Quốc đang huy động lực lượng dọn dẹp cảnh quan xung quanh bến cảng, làm văn phòng tạm điều hành cảng để tạo ấn tượng tốt cho khách. Các hạng mục khác sẽ cố gắng hoàn thành trong tháng 7/2025.

Ở miền Bắc, Celebrity Solstice (quốc tịch Malta) là một trong những hãng tàu biển lớn cập bến liên tục Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long. Năm 2024 con tàu này đã đến Quảng Ninh 12 lần, mang theo gần 34.000 lượt khách châu Âu, châu Mỹ.

Theo thống kê từ Sở Du lịch, năm 2024 Quảng Ninh đón khoảng 60 chuyến tàu biển quốc tế đưa hơn 70.000 lượt khách với nhiều quốc tịch khác nhau đến Hạ Long. Các tàu thuộc nhiều thương hiệu lớn, nổi tiếng thế giới, như: Mein Schiff 5 và 6, Celebrity Solstice, Noordam, MSC Splendida, Westerdam…

Từ đầu năm 2025, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đã đón 4 chuyến tàu biển, mang theo gần 6.000 du khách, chủ yếu đến từ châu Âu và Mỹ.Ngày 17.1, tàu biển Seabourn Encore và Silver Whisper quốc tịch Bahamas đã cập cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, mang theo 1.200 du khách quốc tế. 8 giờ ngày 29/1 (tức mùng 1 Tết Nguyên Đán Ất Tỵ), chuyến tàu Silver Dawn chở gần 500 du khách quốc tế cập bến Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long…

Theo kế hoạch, Quảng Ninh dự kiến sẽ đón khoảng 60 chuyến tàu biển trong năm 2025, mang theo gần 90.000 lượt khách quốc tế, tăng 1,3 lần so với năm 2024. Ngoài những tàu du lịch cao cấp từng ghé Hạ Long như Celebrity Solstice, Mein Schiff 6, Westerdam, năm 2025 sẽ có thêm nhiều tàu mới như Brilliant Lady, Luminara, Mediterranea cập cảng. Đặc biệt, vào giai đoạn cao điểm tháng 11/2025, dự kiến có 3 chuyến tàu Bắc Hải – Hạ Long mỗi tuần.

Đặc biệt, từ ngày 2 - 8/6/2025 tới, Lễ hội “Nghệ thuật vì khí hậu - Vịnh Hạ Long 2025” dự kiến thu hút khoảng 80.000 người tham gia, gồm các nhà hoạch định chính sách, quản lý địa phương, các nghệ sĩ, nhà hoạt động vì môi trường, nhà đầu tư... Sẽ có hơn 200 tỷ phú châu Âu dự kiến đến Vịnh Hạ Long bằng siêu du thuyền.

Dự báo, trong những năm tới, lượng khách tàu biển đến Hạ Long sẽ tăng trưởng đều đặn từ 15 - 20% mỗi năm, với sự xuất hiện thường xuyên của các hãng tàu lớn. Đây sẽ là động lực quan trọng, góp phần đưa Quảng Ninh trở thành trung tâm du lịch biển hàng đầu khu vực.

“MỎ VÀNG” KHÔNG DỄ KHAI THÁC

Theo Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO), du lịch tàu biển có doanh thu cao hơn khoảng 40% so với du lịch đường hàng không hay đường bộ. Đó là một trong những lý do khiến du lịch tàu biển được các nước phát triển trên thế giới ưa chuộng và khai thác triệt để.

Theo TS. Nguyễn Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển du lịch, ngành kinh tế xanh Việt Nam có rất nhiều lợi thế để thu hút dòng khách quốc tế có sức chi trả cao này, nhờ có vị trí địa lý thuận lợi trên tuyến giao thông hàng hải của khu vực. Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 cũng xác định du lịch biển đảo là ưu tiên hàng đầu.

Tuy nhiên, “mỏ vàng” du lịch tàu biển không dễ khai thác, do những “rào cản” về hạ tầng cảng du lịch, nguồn nhân lực thiếu và yếu, hoạt động xúc tiến quảng bá chưa được chú trọng. Hiện, hạ tầng cảng tàu ở nước ta vẫn chưa đồng bộ. Phần lớn các cảng biển chưa có cầu cảng chuyên dụng cho tàu du lịch cỡ lớn, khiến du khách phải dùng tàu trung chuyển vào bờ, ảnh hưởng đến trải nghiệm.

Thiếu cảng chuyên về du lịch biển nên dịch vụ đi kèm chưa đồng bộ, nhiều khi phải nhường vị trí cho tàu chở hàng. Ở một số cảng, du khách phải đi bộ khá xa mới đến được khu vực lên xe đón đi tham quan, ảnh hưởng không tốt đến trải nghiệm của khách du lịch.

Bên cạnh đó, việc tổ chức nhập cảnh tàu và khách du lịch mất khá nhiều thời gian với nhiều thủ tục hành chính, gây khó khăn cho doanh nghiệp lữ hành. Số doanh nghiệp khai thác và có khả năng đáp ứng dịch vụ cho khách du lịch tàu biển chưa nhiều; chính sách visa chưa linh hoạt, thời gian nhập cảnh đi tàu biển còn ngắn.

Khách du lịch tàu biển đến Việt Nam có mức chi tiêu cao, cho nên loại hình du lịch này cần được xác định là một trong những sản phẩm mang tính chiến lược. Nói cách khác, ngành du lịch cần có những giải pháp đồng bộ nhằm tháo gỡ tối đa các rào cản, bất cập, tạo hành lang thông thoáng để phát triển loại hình du lịch tàu biển.

Theo đó, chúng ta cần chú trọng đẩy nhanh việc đầu tư, cải thiện hạ tầng các cảng du lịch; sửa đổi chính sách visa cởi mở hơn, cải thiện thủ tục xuất, nhập cảnh theo hướng giảm thiểu thủ tục hành chính, tránh gây phiền hà cho khách...; đồng thời từng bước thiết lập hệ sinh thái du lịch bằng tàu biển với chuỗi sản phẩm, dịch vụ đẳng cấp, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường khách hạng sang, kéo dài thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách, tăng sức cạnh tranh cho các điểm đến.