Tàu chở khách trên biển lớn nhất Việt Nam sắp hoạt động trở lại

Đại diện chủ đầu tư cho biết Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Sở Giao thông Công chánh TP.HCM và Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước, thống nhất gia hạn thời gian khai thác thử nghiệm vận tải hành khách bằng tàu biển trên tuyến TP.HCM - Côn Đảo đến hết năm 2025.

Tuyến này khai trương vào tháng 5/2024 nhưng đến cuối tháng 7/2024, chủ đầu tư thông báo tạm dừng khai thác do nhiều nguyên nhân. Với kế hoạch hoạt động trở lại vào giữa tháng 4 tới, doanh nghiệp cho biết sẽ giữ nguyên lịch trình và giá vé như trước đây.

Tàu cao tốc Thăng Long hiện là tàu chở khách trên biển lớn nhất Việt Nam với sức chứa 1.017 khách. Tàu có chiều dài hơn 77m, rộng 9,49m và đạt tốc độ tối đa 35 hải lý/giờ. Sau khi hoạt động trở lại, tàu sẽ chạy chéo lịch, luân phiên đưa khách di chuyển giữa 3 điểm TP.HCM - Côn Đảo - Vũng Tàu.

Cụ thể, thứ 3, thứ 5 và thứ 7 tàu chạy Vũng Tàu - Côn Đảo - TP.HCM. Thứ 4, thứ 6 và chủ nhật tàu chạy TP.HCM - Côn Đảo - Vũng Tàu. Tàu nghỉ vào thứ 2. Xuất phát từ cảng Sài Gòn - Hiệp Phước, tàu cao tốc Thăng Long mất khoảng 4 tiếng 45 phút để đưa khách ra Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Trong khi đó, với tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo, tàu mất khoảng 3 tiếng 30 phút cho một lượt di chuyển. Trong điều kiện thời tiết thuận lợi, thời gian di chuyển có thể ngắn hơn.

Doanh nghiệp áp dụng 4 mức giá vé từ thứ hai đến thứ năm, gồm 615.000 đồng (người khuyết tật), 700.000 đồng (trẻ em, người cao tuổi), 880.000 đồng (vé Eco) và 1,1 triệu đồng (vé VIP). Vào cuối tuần, giá vé lần lượt là 685.000 đồng, 780.000 đồng, 980.000 đồng và 1,1 triệu đồng.

Trước đó, ngày 21/3, Sở Giao thông Công chánh TP.HCM, Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Công ty TNHH Vận tải Hành khách Thành Thành Phát đã công bố khai thác tuyến vận tải thủy kết nối TP.HCM và huyện Côn Đảo. Chuyến đầu tiên dự kiến khởi hành vào ngày 29/3.

Tuyến sử dụng tàu cao tốc Phú Quý Express, có sức chứa 374 hành khách, gồm 280 giường và 94 ghế ngồi. Giá vé cao nhất là vé giường nằm VIP vào cuối tuần với mức 1,37 triệu đồng/lượt, trong khi thấp nhất là vé dành cho người khuyết tật vào ngày thường với giá 720.000 đồng/lượt. Ngoài ra, du khách có thể đi tàu cao tốc từ cảng Trần Đề (Sóc Trăng) hoặc sử dụng máy bay để di chuyển ra Côn Đảo.

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) đã đề nghị Vietnam Airlines xin lỗi công khai hành khách bị ảnh hưởng do chuyến bay khai thác đi/đến Cảng hàng không Côn Đảo bị hủy trong các ngày 27 - 28/3.

Theo đó, ngày 25/3 xảy ra việc một số chuyến bay khai thác đi/đến Cảng hàng không Côn Đảo của Công ty Bay dịch vụ Việt Nam (VASCO) bị hủy do tàu bay gặp sự cố kỹ thuật, ảnh hưởng đến dây chuyền làm một số chuyến bay khác bị chậm giờ hoặc phải bay sớm. Hãng phải thay đổi lịch một số chuyến bay đến, đi từ sân bay Côn Đảo trong các ngày 27 - 28/3/2025.

Cục Hàng không Việt Nam đề nghị Vietnam Airlines - đơn vị quản lý VASCO thực hiện xin lỗi công khai tới hành khách bị ảnh hưởng do chuyến bay khai thác đi/đến Cảng hàng không Côn Đảo bị hủy; khẩn trương bố trí các chuyến bay và phương tiện vận chuyển khác (nếu phù hợp) giải tỏa hành khách tại Cảng hàng không Côn Đảo.

Trong sáng 27/3, Vietnam Airlines cho biết, đơn vị đã điều động máy bay từ các đường bay khác để tăng cường ít nhất 3 chuyến bay giữa TP.HCM và Côn Đảo trong ngày 27/3, 1 chuyến bay ngày 28/3/2025. Hành khách trên các chuyến bay bị ảnh hưởng sẽ được hãng hỗ trợ theo đúng quy định.

Trước tình hình biển động và thời tiết không thuận lợi, nhiều tuyến tàu cao tốc đi Côn Đảo cũng đã phải tạm dừng trong 2 ngày 19 và 20/3. Đại diện Công ty CP Tàu cao tốc Phú Quốc (Phú Quốc Express) cho biết các tuyến tàu đi Côn Đảo, bao gồm Trần Đề - Côn Đảo và Vũng Tàu -Côn Đảo đã tạm dừng trong 2 ngày. Cùng đó, tàu Thăng Long tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo cũng phải tạm ngừng vận hành. Ngoài ra, vào ngày 28/3, tàu Trưng Nhị và Côn Đảo Express 36 sẽ điều chỉnh giờ khởi hành. Các tuyến tàu Phan Thiết-Phú Quý cũng ngừng hoạt động do sóng cao và gió mạnh.

Tàu cao tốc Phú Quý Express có sức chứa 374 hành khách.

Theo ông Trần Song Hải, Thành viên HĐQT Công ty Thành Thành Phát (Phú Quý Express), năm nay dự báo lượng khách du lịch đến Việt Nam, đặc biệt là TP.HCM sẽ đạt kỷ lục. Các tuyến tàu cao tốc được kỳ vọng sẽ thu hút không chỉ du khách trong nước mà cả du khách quốc tế, đồng thời giúp nhiều người dân TP.HCM có cơ hội thực hiện giấc mơ đặt chân đến Côn Đảo.

“Thực tế nhu cầu di chuyển từ đất liền ra Côn Đảo là rất lớn. Đơn vị khai thác đã có kế hoạch đóng thêm 3 tàu với quy mô lớn hơn, chú trọng vào các mẫu tàu giường nằm chống say sóng hiệu quả”, ông Hải chia sẻ, đồng thời cho biết tàu giường nằm giúp giảm tình trạng say sóng gấp 8 lần so với ghế ngồi, mang lại trải nghiệm thoải mái hơn cho hành khách trong suốt hành trình.