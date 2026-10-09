Số người hưởng bảo hiểm xã hội một lần giảm mạnh

Cơ quan Bảo hiểm xã hội ghi nhận số người hưởng bảo hiểm xã hội một lần tiếp tục giảm. Tính riêng trong 9 tháng năm 2026, giảm 17,32% so với cùng kỳ năm 2025, cho thấy người lao động ngày càng quan tâm đến việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội lâu dài...

Người lao động làm thủ tục hưởng chế độ về bảo hiểm xã hội. Ảnh: Thu Hằng.

Theo dữ liệu báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tính đến hết tháng 9/2026, cả nước có 22,64 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó 20,05 triệu người tham bảo hiểm xã hội bắt buộc, tăng 183 nghìn người so với tháng 8 và tăng 1,14 triệu người so với năm 2025; bảo hiểm xã hội tự nguyện là 2,59 triệu người, tăng 46 nghìn người so với tháng trước.

Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 18,06 triệu người, tăng 1,07 triệu người so với năm 2025. Số người tham gia bảo hiểm y tế đạt 98,64 triệu người, tăng 1,4 triệu người so với năm 2025.

Lũy kế đến hết tháng 9/2026, số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đạt 82,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Công tác giải quyết, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế được thực hiện đầy đủ, kịp thời, bảo đảm quyền lợi của người tham gia, người thụ hưởng.

Trong 9 tháng, toàn hệ thống giải quyết cho hơn 7,11 triệu lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe, tăng 8,28% so với cùng kỳ năm 2025.

Có hơn 600.700 người được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 2,31%, và trên 13.800 người được hỗ trợ học nghề, tăng 38,03%. Các cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước tiếp nhận khoảng 148 triệu lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Đáng chú ý, số người hưởng bảo hiểm xã hội một lần giảm 17,32% so với cùng kỳ năm 2025, cho thấy người lao động ngày càng quan tâm đến việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội lâu dài. Tại kỳ chi trả tháng 10/2026, hệ thống chi trả cho hơn 3,56 triệu người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội hằng tháng, trong đó gần 96% nhận qua phương thức không dùng tiền mặt.

Theo Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Lê Hùng Sơn, việc tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế gắn chặt với tình hình phát triển kinh tế - xã hội, và phản ánh trực tiếp đời sống, việc làm, thu nhập của người dân, người lao động.

Trong những tháng cuối năm 2026, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố được yêu cầu tiếp tục mở rộng diện bao phủ; nâng cao chất lượng quản lý thu, phát triển người tham gia; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; tăng cường kiểm soát chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng dữ liệu phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Trong công tác thu, quản lý chậm đóng và phát triển người tham gia, các địa phương cần tăng cường theo dõi, kiểm tra việc tổ chức thực hiện; quản lý sát biến động người tham gia; khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu và các phần mềm nghiệp vụ để nhận diện đối tượng tiềm năng, đơn vị chậm đóng và các trường hợp có dấu hiệu bất thường.

Đối với lĩnh vực bảo hiểm y tế, các đơn vị cần tiếp tục quản lý chặt chẽ hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, kiểm tra điều kiện pháp lý, phạm vi hoạt động chuyên môn, số giường bệnh và quy trình thanh toán thuốc, hóa chất, vật tư y tế.

Bảo hiểm xã hội các địa phương cũng được yêu cầu chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám định tại từng cơ sở khám chữa bệnh. Đồng thời, phối hợp với ngành Y tế trong kiểm tra việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội, làm sạch dữ liệu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý quỹ, tạo thuận lợi cho người bệnh và cơ sở y tế.