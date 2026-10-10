Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình giảm tốc độ tối đa từ 120 xuống 100 km/h

Tốc độ khai thác tối đa trên các làn, đoạn tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đang áp dụng mức 120 km/h sẽ được điều chỉnh xuống 100 km/h từ dự kiến ngày 12/10...

Một đoạn cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Ảnh: PV VnEconomy.

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vừa thông tin về việc điều chỉnh tốc độ khai thác trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình.

Theo đó, điều chỉnh tốc độ khai thác cho phép đối với các làn, đoạn tuyến hiện đang quy định tốc độ tối đa 120 km/h trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình xuống 100 km/h.

Các quy định về tốc độ tại các vị trí, đoạn tuyến khác và các nội dung tổ chức giao thông khác trên tuyến được giữ nguyên theo phương án tổ chức giao thông hiện hành.

Theo VEC, việc điều chỉnh tốc độ khai thác được thực hiện trên cơ sở rà soát điều kiện thực tế của tuyến, nhằm bảo đảm tốc độ khai thác phù hợp với điều kiện kết cấu hạ tầng, tính đồng bộ trong tổ chức giao thông với các đoạn tuyến cao tốc liền kề; góp phần nâng cao an toàn giao thông và bảo đảm khai thác tuyến đường an toàn, ổn định.

Quy định tốc độ mới có hiệu lực kể từ thời điểm hệ thống báo hiệu đường bộ tương ứng được hoàn thành điều chỉnh và đưa vào sử dụng trên tuyến. Dự kiến từ ngày 12/10/2026.

Đơn vị quản lý tuyến khuyến cáo người điều khiển phương tiện chủ động quan sát, tuân thủ hệ thống biển báo, đặc biệt là biển quy định tốc độ tối đa, tốc độ tối thiểu và biển báo tại các nút giao; đồng thời duy trì khoảng cách an toàn, chú ý khi chuyển làn và ra, vào đường cao tốc.

Trước đó, ngày 18/9/2026, Cục Đường bộ Việt Nam có văn bản số 6199/CĐBVN-TCGT của về việc điều chỉnh phương án tổ chức giao thông trên đường cao tốc CT.01 đoạn Cầu Giẽ – Ninh Bình.