Đề xuất hơn 25.000 tỷ đồng mở rộng cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Dự án mở rộng tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo phương thức đối tác công tư, vừa được nhà đầu tư tính toán tổng mức đầu tư khoảng 25.100 tỷ đồng...

Một đoạn của cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành vừa có văn bản báo cáo Bộ Xây dựng kết quả nghiên cứu phương án mở rộng tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ lên 10 - 12 làn xe theo phương thức đối tác công - tư (PPP) với chiều dài gần 30km.

Theo phương án do nhà đầu tư nghiên cứu, đoạn từ nút giao Pháp Vân đến Vành đai 4 sẽ được mở rộng lên 12 làn xe. Trong đó, đoạn dài khoảng 1,5km từ nút giao Pháp Vân đến Km182+400 sẽ xây dựng cầu cạn 6 làn xe tại dải phân cách giữa. Đoạn từ Km182+400 đến Vành đai 4 tiếp tục xây dựng hai cầu cạn hai bên tuyến hiện hữu, mỗi cầu cạn bố trí 3 làn xe.

Đối với đoạn từ Vành đai 4 đến Cầu Giẽ, tuyến được mở rộng lên 10 làn xe. Đoạn từ Vành đai 4 đến nút giao Thường Tín sẽ xây dựng hai cầu cạn hai bên, mỗi cầu cạn 2 làn xe; đoạn từ Thường Tín đến Cầu Giẽ sẽ mở rộng nền đường hiện hữu sang hai bên, bổ sung mỗi bên 2 làn xe.

Theo tính toán sơ bộ, tổng mức đầu tư dự án khoảng 25.101 tỷ đồng, gồm hơn 16.900 tỷ đồng chi phí xây dựng và thiết bị, hơn 1.700 tỷ đồng giải phóng mặt bằng, khoảng 3.700 tỷ đồng chi phí dự phòng và hơn 1.000 tỷ đồng lãi vay trong thời gian xây dựng.

Để bảo đảm tính khả thi về tài chính, Công ty Phương Thành đề xuất triển khai dự án theo hình thức PPP với phần vốn Nhà nước tham gia khoảng 16.120 tỷ đồng, tương đương 64% tổng mức đầu tư. Theo phương án này, thời gian thu phí hoàn vốn dự kiến khoảng 21 - 22 năm.

Nhà đầu tư cũng nghiên cứu phương án Nhà nước tham gia tối đa 50% tổng mức đầu tư theo quy định của pháp luật về PPP, tương đương khoảng 12.550 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo đánh giá của doanh nghiệp, phương án này không bảo đảm hiệu quả tài chính.

Liên quan đến dự án, trong công văn của Cục Đường bộ Việt Nam báo cáo Bộ Xây dựng, lãnh đạo cơ quan quản lý nhận định phương án tài chính của dự án đã thay đổi đáng kể so với thời điểm nhà đầu tư đề xuất trước đây. Nguyên nhân chủ yếu là Hà Nội đang triển khai hàng loạt dự án hạ tầng giao thông lớn tại khu vực phía Nam Thủ đô, đặc biệt là tuyến Quốc lộ 1A mới quy mô 16 làn xe, không thu phí.

Theo kết quả dự báo, khi tuyến Quốc lộ 1A hoàn thành, khoảng 67 - 75% lưu lượng phương tiện sẽ chuyển sang tuyến này, làm giảm đáng kể lưu lượng trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và ảnh hưởng trực tiếp đến phương án tài chính của dự án mở rộng.

Ngoài tuyến Quốc lộ 1A, khu vực còn đang triển khai nhiều công trình lớn như Đại lộ cảnh quan sông Hồng, các tuyến Ngọc Hồi - Phú Xuyên, Trục phía Nam Hà Nội, Vành đai 3,5, Vành đai 4, Vành đai 4,5 cùng mạng lưới đường sắt quốc gia và đường sắt đô thị, tạo ra sự thay đổi đáng kể trong mạng lưới giao thông phía Nam Thủ đô.

Theo quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ được quy hoạch mở rộng lên 10 - 12 làn xe trước năm 2030. Tuyến có điểm đầu tại nút giao Pháp Vân (giao với Vành đai 3), điểm cuối tại nút giao Đại Xuyên, tổng chiều dài khoảng 29,7km.

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu của nhà đầu tư, Cục Đường bộ Việt Nam đã báo cáo Bộ Xây dựng và kiến nghị xem xét phương án đầu tư mở rộng tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hình thức PPP.