Yêu cầu khắc phục hư hỏng, mất an toàn trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai, Cầu Giẽ – Ninh Bình

Thứ Ba, 13/01/2026
Tuấn Khang
13/01/2026, 11:01
Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), đề nghị khẩn trương khắc phục các tồn tại trong công tác quản lý, bảo trì tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai và Cầu Giẽ – Ninh Bình nhằm bảo đảm an toàn, thông suốt cho phương tiện lưu thông...
Theo Cục Đường bộ Việt Nam, các tồn tại trên hai tuyến cao tốc này đã được Khu Quản lý đường bộ I kiểm tra, chỉ ra. Cơ quan quản lý đường bộ yêu cầu VEC sớm tổ chức khắc phục dứt điểm, không để ảnh hưởng đến an toàn giao thông và việc đi lại của người dân.
Đối với Dự án mở rộng đoạn Yên Bái – Lào Cai, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị VEC phối hợp chặt chẽ với Khu Quản lý đường bộ I tăng cường kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thi công thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến đường đang khai thác.
Cùng với đó, VEC cần chỉ đạo các nhà thầu, tư vấn giám sát kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tổ chức, vận hành phương tiện, thiết bị thi công và xe vận chuyển vật liệu; bảo đảm tuân thủ đúng biện pháp thi công đã được phê duyệt, chở đúng tải trọng cho phép, không để xảy ra tình trạng mất an toàn giao thông hoặc ùn tắc kéo dài.
Theo Khu Quản lý đường bộ I, trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình, đoạn Km212+00 – Km259+366 xuất hiện tình trạng mặt đường xuống cấp, hằn lún, gờ “sống trâu” tại nhiều vị trí. Cụ thể, chiều Hà Nội đi Ninh Bình có các điểm hư hỏng tại Km238+569, Km250+690, Km252+360; chiều Ninh Bình đi Hà Nội tại Km254+050, Km246+550, Km237+690.
Hiện VEC đang triển khai thi công các công trình khắc phục hư hỏng lớp tạo nhám mặt đường đoạn Km214+811 – Km248+800; đồng thời sửa chữa hư hỏng mặt đường, bù lún đường dẫn đầu cầu, cống, khe co giãn và hệ thống an toàn giao thông trên đoạn Km212+00 – Km259+00 của tuyến cao tốc này.
Trên tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai, đoạn Km0+00 – Km244+155, cơ quan chức năng ghi nhận tình trạng một số xe ô tô quay đầu trái phép, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ngoài ra, nhiều vị trí mặt đường bị hư hỏng, hằn lún vệt bánh xe, rạn nứt mặt đường, làm gia tăng nguy cơ tai nạn.
Tại nút giao Phố Lu, đường dẫn vào cao tốc có bán kính cua gấp, mặt đường hẹp, xuất hiện tình trạng phương tiện đi ngược chiều, tiềm ẩn rủi ro mất an toàn giao thông nghiêm trọng.
Đáng chú ý, hệ thống cân tải trọng xe nhằm kiểm soát xe quá tải vào cao tốc hiện cơ bản không hoạt động, gây khó khăn cho lực lượng cảnh sát giao thông trong công tác kiểm soát tải trọng. Bên cạnh đó, tại trạm thu phí Km6, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu lắp đặt bổ sung thiết bị thu phí không dừng tại 3 làn thu phí; tại trạm thu phí Km237 cần bổ sung thiết bị thu phí không dừng tại 2 làn thu phí để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc tại khu vực trạm thu phí.
Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị VEC khẩn trương triển khai các nội dung nêu trên, sớm khắc phục các tồn tại để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên các tuyến cao tốc trọng điểm này.
