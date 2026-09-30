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Cục Đường bộ đề nghị làm rõ các đoạn cao tốc xử phạt vi phạm khoảng cách an toàn

M Minh Kiệt

Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Cục Cảnh sát giao thông cung cấp danh sách các đoạn cao tốc đang áp dụng xử phạt hành vi không tuân thủ khoảng cách an toàn, làm cơ sở bổ sung biển báo và vạch kẻ đường để người lái xe nhận biết...

Ảnh minh hoạ - Nguồn: VEC.
Ảnh minh hoạ - Nguồn: VEC.

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi Cục Cảnh sát giao thông đề nghị xác định các đoạn đường cao tốc áp dụng xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không tuân thủ khoảng cách an toàn, đồng thời tăng cường tuyên truyền để người tham gia giao thông hiểu và chấp hành đúng quy định pháp luật.

Yêu cầu này được thực hiện sau Thông báo số 482/VPCP-CN ngày 14/9/2026 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại cuộc họp rà soát các quy định về khoảng cách an toàn đối với xe tham gia giao thông trên đường bộ.

Theo chỉ đạo, Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Công an, các cơ quan và địa phương liên quan đặt biển báo tại những đoạn cao tốc có áp dụng xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn, giúp người điều khiển phương tiện nhận biết và chủ động chấp hành.

Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 14794 ngày 18/9/2026, giao Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông triển khai nhiệm vụ này.

Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Cục Cảnh sát giao thông cung cấp thông tin về các vị trí trên đường cao tốc đang áp dụng xử phạt hành vi không tuân thủ khoảng cách an toàn trước ngày 10/10/2026.

Sau khi có thông tin, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai lắp đặt báo hiệu đường bộ và vạch kẻ đường phục vụ việc xác định khoảng cách an toàn trên các đoạn tuyến.

Bên cạnh việc bổ sung báo hiệu, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Cục Cảnh sát giao thông phối hợp tuyên truyền về quy định khoảng cách an toàn đối với xe tham gia giao thông đường bộ tại trường học, cơ quan, công sở và các địa điểm phù hợp.

Việc rà soát được thực hiện trong bối cảnh yêu cầu về khoảng cách an toàn trên đường cao tốc được đặt ra cùng với việc xác định rõ các đoạn tuyến mà hành vi không tuân thủ có thể bị xử phạt.

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