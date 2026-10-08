Cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng tăng vốn, mở rộng diện tích sử dụng đất

Theo Quyết định số 3671/QĐ-UBND ngày 7/10/2026 của UBND tỉnh Ninh Bình, diện tích đất sử dụng của dự án được điều chỉnh từ khoảng 273,57 ha lên 303,62 ha. Phần diện tích tăng thêm nhằm phục vụ việc triển khai các hạng mục hạ tầng kỹ thuật được bổ sung, gồm 3 nhánh kết nối, 1 đơn nguyên cầu vượt tại nút giao Mai Sơn và 1 cầu vượt ngang tại nút giao Khánh Dương.
Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh được cơ cấu gồm chi phí xây dựng, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chi phí dự phòng. Các hạng mục được bổ sung, điều chỉnh được yêu cầu hoàn thành thi công trong năm 2028.
UBND tỉnh Ninh Bình giao các xã, phường liên quan như Yên Mô, Yên Từ, Khánh Nhạc... tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ triển khai các hạng mục theo kế hoạch.
Các sở, ngành và địa phương được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án. Việc điều chỉnh quy mô đất sử dụng và bổ sung các hạng mục hạ tầng được kỳ vọng góp phần hoàn thiện khả năng kết nối của tuyến cao tốc với hệ thống giao thông khu vực.
Dự án cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Ninh Bình có chiều dài 25,3 km, điểm đầu kết nối với cao tốc Bắc - Nam phía Đông tại nút giao Mai Sơn, thuộc phường Yên Thắng; điểm cuối kết nối với cầu vượt sông Đáy, thuộc xã Khánh Thiện.
Tuyến được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cao tốc 4 làn xe hoàn chỉnh, tốc độ thiết kế 120 km/giờ.
Trong khi dự án được điều chỉnh về quy mô đầu tư, công tác thi công trên tuyến chính đang được đẩy nhanh. Đến nay, toàn bộ 25,3 km mặt bằng tuyến chính đã được bàn giao, đạt 100%, tạo điều kiện để các nhà thầu tổ chức đồng loạt nhiều mũi thi công.
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình, giá trị thực hiện gói thầu xây dựng tuyến chính đã đạt hơn 2.071 tỷ đồng, tương đương khoảng 50% giá trị hợp đồng. Khối lượng đắp cát nền đường đã hoàn thành, trong khi đắp đất nền đường K95 đạt hơn 3,5 triệu m3.
Các hạng mục cầu, hầm chui cũng được triển khai đồng thời. Toàn bộ 12 cầu trên tuyến đã được tổ chức thi công. Trong số 19 hầm chui, 6 hầm đã hoàn thành, 9 hầm đang thi công và 4 hầm đang chờ đủ thời gian thí nghiệm cọc xi măng đất để chuyển sang bước thi công tiếp theo.
Sau thời gian mưa nhiều trong tháng 7 và tháng 8 ảnh hưởng đến việc thi công cầu, cống, hầm chui và tập kết vật liệu, chủ đầu tư đang yêu cầu các nhà thầu điều chỉnh tổ chức thi công, tăng ca, tăng kíp tại những vị trí đủ điều kiện nhằm bù đắp khối lượng bị ảnh hưởng bởi thời tiết.
Cùng với đó, việc bổ sung vật liệu và hoàn thiện mặt bằng đường gom đang được khẩn trương thực hiện, nhằm tạo điều kiện tổ chức thi công liên tục, đáp ứng tiến độ chung của dự án.
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