Changi quay trở lại dẫn đầu Top 10 sân bay tốt nhất thế giới 2023

Skytrax, tổ chức đánh giá và xếp hạng sân bay, hãng hàng không có trụ sở tại London mới đây đã công bố danh sách những sân bay tốt nhất thế giới trong khuôn khổ giải thưởng The World's Best Airports. Theo đó, vị trí quán quân là Sân bay quốc tế Changi, Singapore. Nơi này từng có 8 năm liên tiếp đứng xếp hạng đầu tiên trong danh sách này. "Changi luôn là điểm đến yêu thích. Nơi đó luôn có mọi thứ để làm hài lòng hành khách và đây là điều khiến nó nổi tiếng", cây bút Peter Miller đến từ Skytrax nói.

Trước đó, sân bay Changi của Singapore từng đứng đầu danh sách do Skytrax bình chọn nhưng đã tụt một vài bậc trong danh sách vào năm 2021 và 2022 do số lượng hành khách giảm vì đại dịch Covid-19. Ông Miller cũng cho biết sân bay Changi đã cung cấp "mọi thứ cho mọi người" và gợi ý rằng đây là "động lực chính" cho sự nổi tiếng liên tiếp. Trang CNN gợi ý một số nét quyến rũ của sân bay Changi bao gồm thác nước trong nhà cao 40m ngoạn mục, vườn bướm và rạp chiếu phim Imax – chưa kể đến hơn 280 cửa hàng bán lẻ và ăn uống, nơi lý tưởng để chờ đợi trong thời gian quá cảnh.

"Changi Singapore là một sân bay trung chuyển. Theo phản hồi của khách hàng, sân bay này hoạt động tốt vì đã cung cấp nhiều loại cơ sở vật chất và tiện nghi cho mọi đối tượng khách hàng – từ gia đình, doanh nhân đến khách du lịch đều được phục vụ chu đáo," ông Miller nhấn mạnh. Bên cạnh đó, Crowne Plaza Changi Airport, khách sạn ngay trong khuôn viên Changi, cũng được vinh danh là khách sạn sân bay tốt nhất thế giới. Như vậy, khách sạn này cũng đã giữ danh hiệu này trong 8 năm liên tiếp.

Chiến thắng mới nhất của sân bay Changi nhấn mạnh sự nổi tiếng của sân bay này đối với du khách hàng không quốc tế.

Điều đặc biệt là, trong danh sách năm nay, 4 vị trí đầu tiên đều thuộc về các sân bay ở châu Á. Sân bay Quốc tế Hamad (Qatar) chiếm vị trí thứ hai, là một trong những nơi có phòng chờ sân bay tốt nhất trên thế giới. Sân bay có diện tích 22 km2 với khu tổ hợp nhà ga rộng 600.000 m2 và cao 4 tầng. Sân bay Quốc tế Hamad cũng đồng thời nhận các giải thưởng như sân bay mua sắm tốt nhất thế giới, sân bay tốt nhất ở Trung Đông và sân bay sạch nhất ở Trung Đông.

Ngoài hai sân bay Changi và Hamad, top 3 sân bay tốt nhất trong năm 2023 là Sân bay Quốc tế Haneda của Tokyo (vị trí số 3), Sân bay Quốc tế Incheon (vị trí số 4) và Sân bay Charles de Gaulle của Paris ( vị trí số 5). Sân bay Haneda còn được vinh danh ở ba hạng mục khác: sạch nhất, sân bay nội địa tốt nhất và nơi có có sở vật chất thân thiện, phục vụ người khuyết tật tốt nhất thế giới.

Trang Skytrax đã tổng hợp danh sách khảo sát khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới và đánh giá toàn bộ trải nghiệm tại sân bay từ khi làm thủ tục đến khi khởi hành trong 12 tháng qua.Trang web cũng đánh giá các tiêu chuẩn khác trong bình chọn, chẳng hạn như: Sân bay mua sắm tốt nhất thế giới (Sân bay Quốc tế Hamad), Sân bay vận chuyển hành lý tốt nhất thế giới (Sân bay quốc tế Bahrain); Sân bay có đội ngũ nhân viên và quy trình nhập cư tốt nhất (Sân bay quốc tế Incheon)...

Sân bay quốc tế Hamad ở Doha, Qatar cung cấp nhiều dịch vụ cho khách du lịch quá cảnh, một trong số đó là các chuyến tham quan thành phố.

Năm nay, Skytrax cũng đã công bố một hạng mục mới tôn vinh nghệ thuật sân bay, được một hội đồng riêng đánh giá chứ không phải thông qua khảo sát khách hàng. Theo đó, hệ thống Sân bay Houston, nơi có một trong những bộ sưu tập nghệ thuật công cộng lớn nhất ở bang Texas, Mỹ, đã giành được giải thưởng này thay mặt cho sân bay William P. Hobby và sân bay George Bush Intercontinental Houston.

Đáng chú ý, Sân bay quốc tế Đà Nẵng là đại diện duy nhất của Việt Nam vừa được Skytrax vinh danh tại giải thưởng thường niên The World's Best Airport of 2023 với 2 hạng mục: sân bay cải tiến nhất thế giới (hạng 3) và sân bay khu vực tốt nhất châu Á (hạng 10).

Hạng mục 10 sân bay khu vực tốt nhất châu Á chủ yếu dành cho những nơi phục vụ các chặng nội địa, trong khu vực. Đây cũng là nơi có thể đáp ứng một phần các chuyến xuyên lục địa nhưng trọng tâm vẫn là tuyến ngắn. Ngoài sân bay quốc tế Đà Nẵng ở hạng 10, các cái tên còn lại gồm: Centrair Nagoya (Nhật Bản), Haikou Meilan (Trung Quốc), Fukuoka (Nhật Bản), Hyderabad và Bangalore (Ấn Độ), Xi'an (Trung Quốc), Seoul Gimpo (Hàn Quốc), Changsha (Trung Quốc) và Sapporo (Nhật Bản).