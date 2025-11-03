Chỉ số Buffett lại lập kỷ lục mới, chứng khoán Mỹ đang "quá nóng"?

Chỉ số Buffett (Buffett Indicator) - do nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett đưa ra - thường được dùng để so sánh quy mô vốn hóa thị trường chứng khoán Mỹ với GDP của nền kinh tế nước này, qua đó đánh giá mức độ đắt/rẻ của thị trường chứng khoán Mỹ.

Sau khi lần đầu tiên vượt mốc 200% vào tháng 9/2025, chỉ số này đang tiếp tục thiết lập kỷ lục mới khi đạt mức kỷ lục mọi thời đại 225% trong tháng 10.

Chỉ số Buffett đo lường tổng mức vốn hóa của thị trường chứng khoán Mỹ so với quy mô của nền kinh tế bằng cách lấy giá trị cộng gộp của toàn bộ cổ phiếu niêm yết rồi chia cho tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước tính quý gần nhất. Chỉ số này được ông Buffett đưa ra vào năm 2001, được ông mô tả là “thước đo tốt nhất về định giá của thị trường cổ phiếu ở bất kỳ thời điểm nào".

Việc chỉ số Buffett tiếp tục lập đỉnh mới càng củng cố quan điểm rằng chứng khoán Mỹ có thể sắp bước vào giai đoạn điều chỉnh, trong bối cảnh đà tăng “nóng” thời gian qua tập trung ở nhóm cổ phiếu công nghệ lớn. Tính từ đầu năm tới ngày 30/10, chỉ số Nasdaq đã tăng 22,1%, trong khi S&P 500 và Dow Jones lần lượt tăng 16% và 11,7%.

Cùng với Chỉ số Buffett, nhiều thước đo khác cũng phát tín hiệu đáng báo động. Theo công ty Bespoke Investment Group, hệ số P/S dự phóng 12 tháng tới của S&P 500 - cho biết nhà đầu tư đang trả bao nhiêu đồng vốn hóa cho mỗi 1 đồng doanh thu tương lai - đang ở mức cao kỷ lục 3,2 lần. Con số này có nghĩa là nhà đầu tư đang phải trả khoảng 3,2 đồng vốn hóa cho 1 đồng doanh thu dự phóng 12 tháng tới của doanh nghiệp.

Trong khi đó, P/E dự phóng 12 tháng tới của S&P 500 - tỷ số giá cổ phiếu hiện tại so với lợi nhuận mỗi cổ phiếu (EPS) - hiện là 22,9 lần, cao hơn mức bình quân 10 năm (18,6 lần).

Trong một phát biểu năm 2001, ông Buffett nói rằng nếu chỉ số Buffett nằm trong khoảng 70% hoặc 80%, nhà đầu tư có thể mua cổ phiếu và đạt hiệu quả đầu tư cao. Nhưng nếu chỉ số này chạm ngưỡng 200% - như từng xảy ra vào năm 1999 và một thời gian trong năm 2000 - thì nhà đầu tư đang “chơi với lửa”. Vào năm 2000, trong thời kỳ bong bóng dotcom, chỉ số Buffett đạt mức 150%.

Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng chỉ số Buffett có thể không còn mang lại giá trị truyền tải thông điệp về thị trường giống như trước đây. Những lo ngại trên dù có sơ sở nhưng vẫn có lý do chính đáng để không coi đây là tín hiệu báo động mang tính quyết định. Bởi lẽ, các tập đoàn Mỹ ngày càng toàn cầu hóa, nên khi so vốn hóa thị trường với GDP nội địa, tỷ lệ có thể bị “đội lên”.

Theo Goldman Sachs, gần một nửa doanh thu của “Magnificent 7” - nhóm 7 cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn nhất tại Mỹ - đến từ thị trường nước ngoài.

Bên cạnh đó, các tập đoàn lớn của Mỹ đang chuyển đổi doanh thu thành lợi nhuận hiệu quả hơn bao giờ hết khi biên lợi nhuận hoạt động dự phóng 12 tháng tới của S&P 500 vượt 14%, một mức kỷ lục. Vì vậy, các thước đo định giá dựa trên lợi nhuận trở nên bớt đáng ngại hơn và gần như bình thường nếu điều chỉnh theo tăng trưởng kỳ vọng trong tương lai. Ví dụ, tỷ lệ P/E so với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận (PEG) hiện vẫn ở vùng điển hình.

Dù vậy, việc chỉ số Buffett liên tục lập kỷ lục như hiện tại cũng có thể khiến nhiều nhà đầu tư phải quan tâm và xem xét lại danh mục đầu tư của mình.