Warren Buffett có thể đang ấp ủ một “siêu thương vụ”

Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett, người đứng đầu tập đoàn Berkshire Hathaway, đang tiến gần tới một thỏa thuận mua lại bộ phận hóa chất OxyChem của hãng dầu khí Occidental Petroleum với giá khoảng 10 tỷ USD...

Thông tin này được nguồn thạo tin tiết lộ với tờ báo Wall Street Journal cách đây ít ngày và nếu thành công, đây sẽ là thương vụ lớn nhất của Berkshire kể từ năm 2022, khi tập đoàn này mua lại công ty bảo hiểm Alleghany với giá 11,6 tỷ USD. Thương vụ đó được công bố vào tháng 3/2022 và hoàn tất vào tháng 10/2022.

Tiết lộ trên được đưa ra trong bối cảnh Berkshire nắm giữ một lượng tiền mặt kỷ lục lên tới 344 tỷ USD và đã lâu chưa thực hiện một thương vụ quy mô lớn nào. Định giá cổ phiếu ở Phố Wall cao chót vót đã khiến ông Buffett, nổi tiếng là một nhà đầu tư giá trị, khó có thể sử dụng số tiền mặt đó, bao gồm cả cho việc mua lại cổ phiếu chính công ty của ông.

Ông Buffett, 95 tuổi, dự kiến sẽ từ chức CEO của Berkshire vào cuối năm 2025, nhưng ông sẽ vẫn giữ vai trò Chủ tịch của tập đoàn. Người kế nhiệm ông Buffett ở cương vị CEO là ông Greg Abel, người từng là CEO của Berkshire Hathaway Energy, nổi tiếng với kiến thức sâu rộng trong ngành năng lượng.

Berkshire - tập đoàn có trụ sở tại Omaha, Nebraska - sở hữu hơn 11 tỷ USD cổ phiếu của Occidental, tương đương cổ phần 28,2% ở thời điểm cuối tháng 6 năm nay, theo đó là cổ đông lớn nhất của hãng này.

Ông Buffett, người từng tuyên bố không có ý định kiểm soát hoàn toàn Occidental, đã bắt đầu mua cổ phiếu phổ thông của công ty này trên thị trường mở vào đầu năm 2022. Ông đã tận dụng sự biến động gia tăng trong đại dịch Covid để mua cổ phiếu với mức giá rẻ.

Theo nguồn tin của Wall Street Journal, cuộc đàm phán để tập đoàn mua lại OxyChem có thể hoàn tất trong vài ngày tới. Thương vụ OxyChem sẽ là lần đặt cược lớn thứ hai của Buffett vào ngành hóa chất sau khi Berkshire mua lại Lubrizol vào năm 2011.

Giới đầu tư đang theo dõi sát sao các động thái của Buffett tại Berkshire Hathaway để đánh giá chiến lược của tập đoàn sau khi ông rời cương vị CEO. Về phần mình, Occidental đang nợ nần chồng chất và đã bán các tài sản không cốt lõi để huy động tiền mặt.

Gánh nặng nợ nầy của Occidental là một di sản từ việc mua lại công ty Anadarko Petroleum trị giá 55 tỷ USD vào năm 2019 nhằm vượt qua đối thủ Chevron để giành được các mỏ dầu đá phiến ở Texas. Ngoài ra, việc mua lại nhà sản xuất dầu đá phiến CrownRock của Mỹ với giá 12 tỷ USD vào năm ngoái đã làm tăng đáng kể gánh nặng nợ của công ty, lên tới con số 23,34 tỷ USD vào cuối tháng 6 năm nay.

Cổ phiếu của Occidental Petroleum, đã giảm 4% trong năm nay, và không thay đổi nhiều trong giao dịch gần đây. Trái lại, cổ phiếu Berkshire đã tăng gần 10% kể từ đầu năm.

Một vụ bán lại OxyChem - bộ phận chuyển cung cấp các sản phẩm được sử dụng trong chăm sóc y tế, an ninh lương thực và xây dựng - sẽ bổ sung vào danh sách một loạt các đợt thoái vốn mà Occidental đã theo đuổi trong những năm gần đây. Trong 2 quý đầu năm nay, OxyChem đạt doanh thu 2,42 tỷ USD.