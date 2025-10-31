Berkshire Hathaway chuẩn bị cho cuộc nghỉ hưu của Warren Buffett

Kế hoạch chuyển giao quyền lực của ông Warren Buffett kéo theo sự đổi lớn với một số thông lệ lâu nay của Berkshire...

Tại đại hội cổ đông Berkshire Hathaway tháng 5, tỷ phú Warren Buffett bất ngờ thông báo sẽ bàn giao ghế tổng giám đốc (CEO) cho ông Greg Abel - Phó chủ tịch phụ trách mảng phi bảo hiểm - vào cuối năm nay. Như vậy, tỷ phú 95 tuổi chỉ còn 2 tháng ở vai trò điều hành “đế chế” đầu tư khổng lồ.

Kế hoạch chuyển giao quyền lực sẽ kéo theo sự đổi lớn với một số thông lệ lâu nay của Berkshire. Theo xác nhận của trợ lý ông Buffett với tờ báo The Wall Street Journal, từ năm sau, ông Abel sẽ đảm nhiệm việc viết thư thường niên gửi cổ đông và chủ trì đại hội cổ đông tại Omaha, bang Nebraska. Còn ông Buffett - vẫn giữ cương vị Chủ tịch - sẽ ngồi cùng các thành viên hội đồng quản trị khác.

Một hệ quả khác từ việc ông Buffett “về hưu”, nhất là với cổ đông Berkshire, là “phần bù Buffett" - sự chênh lệch giá mà nhà đầu tư sẵn sàng trả thêm cho cổ phiếu Berkshire nhờ uy tín của ông trên cương vị chủ tịch kiêm CEO - đang suy giảm.

Từ sau đại hội cổ đông tháng 5, giá cổ phiếu hạng B của Berkshire đã giảm 12%, một phần do lo ngại về khả năng vận hành của ban lãnh đạo mới khi thiếu vắng ông Buffett. Trong khi cùng giai đoạn, chỉ số S&P 500 tăng 21%. Tính từ đầu năm, chênh lệch về tăng trưởng giữa cổ phiếu Berkshire và S&P 500 ở mức lớn nhất kể từ năm 2020.

Berkshire dự kiến công bố kết quả quý 3/2025 vào sáng thứ Bảy tuần này (1/12). Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư Phố Wall đã không còn tập trung vào kết quả năm 2025 mà đang cân nhắc các rủi ro xa hơn trong tương lai. Theo FactSet, ngân hàng đầu tư Keefe, Bruyette & Woods (KBW) mới đây hạ khuyến nghị đối với cổ phiếu Berkshire xuống trạng thái kém khả quan (underperform) - một động thái hiếm gặp kể từ khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

KBW cho rằng mức phí tái bảo hiểm tài sản trước rủi ro thảm họa sụt giảm đang gây sức ép lên mảng bảo hiểm của tập đoàn này. Bên cạnh đó, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung cũng được dự báo sẽ ảnh hưởng tới doanh thu từ lĩnh vực đường sắt, và lãi suất giảm tác động tiêu cực tới lợi nhuận từ khối tiền mặt khổng lồ mà Berkshire đang nắm giữ. Không chỉ vậy, KBW nhận định việc ông Buffett không còn giữ vai trò tổng giám đốc cũng có thể là một yếu tố gây áp lực giảm lên giá cổ phiếu công ty.

“Có nhiều nhà đầu tư đặt niềm tin lớn vào ông Buffett. Với họ, đây chính là điểm bắt đầu và kết thúc đầu tư vào Berkshire”, ông Meyer Shields, đồng tác giả báo cáo phân tích của KBW, chỉ ra.

Thành tích lựa chọn cổ phiếu ấn tượng của ông Buffett giúp Berkshire nhận được sự tin tưởng lớn từ nhà đầu tư để theo đuổi đường lối riêng mà ít khi bị phản đối. Tập đoàn này kiên định chiến lược cốt lõi là tìm kiếm các tài sản có mức định giá hấp dẫn, kể cả khi làn sóng cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) bùng nổ khiến thị trường khan hiếm những tài sản giá hời. Trong khi nhiều nhà đầu tư đổ tiền vào các “đại gia” công nghệ, Berkshire lại giảm tỷ trọng Apple và nâng quy mô tiền mặt lên kỷ lục 344 tỷ USD, bao gồm các khoản tương đương tiền, tính tới cuối tháng 6.

Lâu nay, Berkshire cũng có những thông lệ không giống đa số doanh nghiệp niêm yết khác tại Mỹ. Ví dụ, tập đoàn này không tổ chức họp công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý và không đưa ra dự báo lợi nhuận. Các báo cáo tài chính của Berkshire đôi khi dựa trên ước tính và phán đoán chủ quan, khiến nhà đầu tư khó nắm bắt. Theo một số nhà phân tích, khi ông Buffett rời ghế điều hành, thị trường có thể bớt “dễ tính” hơn với những thông lệ khác biệt này.

Trong hai tháng tới, ông Buffett sẽ vẫn tiếp tục đảm nhiệm vị trí CEO và chia sẻ quan điểm về đầu tư cũng như các chủ đề khác. Theo trợ lý của ông, bức thư vị tỷ phú gửi 3 người con của mình và cổ đông Berkshire dịp Lễ Tạ ơn sẽ được công bố vào ngày 10/11.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng cổ phiếu Berkshire bắt đầu điều chỉnh giảm sau nhịp tăng kỷ lục trước đó, chứ không phải do thông báo rời vị trí điều hành của ông Buffett. Tỷ lệ giá trên giá trị sổ sách (P/B) của mã này đã lên đỉnh nhiều năm ở mức 1,7 ngay trước ngày ông Buffett công bố kế hoạch về hưu, cao hơn mức bình quân 10 năm là 1,3.

“Cổ phiếu Berkshire đã tăng giá mạnh trong vài ngày trước thềm đại hội cổ đông. Tính từ đầu năm, mã này tăng 5% - mức tăng cao hơn so với nhiều doanh nghiệp bảo hiểm”, ông Chris Bloomstran, Chủ tịch Semper Augustus Investments Group, chỉ ra.

Ông cho biết Semper Augustus Investments đã tăng tỷ trọng Berkshire trong danh mục đầu tư của mình vài tháng gần đây.

“Tôi cho rằng cổ phiếu Berkshire không giảm vì thông báo về hưu của ông Buffett. Những người tôi biết trong ‘thế giới Berkshire’ đều đánh giá rất cao ông Greg Abel”, ông Bloomstran chia sẻ.

Còn ông Henry Asher, Chủ tịch Northstar Group - quỹ nắm giữ cổ phiếu Berkshire từ năm 1988 - cho biết ông vẫn giữ mã này dù giá giảm gần đây.

“Dù ông Abel có tái lập được thành tích đầu tư của ông Buffett hay không, các hoạt động kinh doanh của Berkshire vẫn không đổi. Bạn sẽ không hủy đơn hàng vận chuyển với Burlington Northern chỉ vì ông Buffett không còn ở đó. Các công ty trực thuộc Berskhire sẽ vẫn tiếp tục tạo ra dòng tiền rất lớn, dù có hay không có ông ấy”, ông Asher nói.

Burlington Northern là công ty vận tải đường sắt hàng đầu tại Mỹ, thuộc sở hữu 100% của Berkshire kể từ năm 2010.