Chủ tịch Digiworld chi trên 100 tỷ sở hữu hơn 5% vốn tại Viettel Construction

Ông Đoàn Hồng Việt báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel (mã CTR-HOSE).

Theo đó, ông Đoàn Hồng Việt – Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Created Future cũng đồng thời là Chủ tịch HĐQT CTCP Thế giới số - Digiworld (mã DGW-HOSE) vừa thông báo đã mua vào 1,43 triệu cổ phiếu CTR, trong ngày 22/9.

Sau giao dịch, ông Việt đã nâng sở hữu lên gần 2,82 triệu cổ phiếu, tương ứng 2,46% vốn điều lệ của Viettel Construction.

Trong khi đó, tổ chức có liên quan là Created Future hiện cũng đang nắm 3 triệu cổ phiếu CTR, tương ứng tỷ lệ 2,62%. Đồng thời, tổ chức này hiện cũng đang là cổ đông lớn nhất nắm giữ hơn 53 triệu cổ phiếu DGW, chiếm 32% vốn.





Báo cáo quản trị tại DGW.

Như vậy, kết thúc giao dịch, ông Đoàn Hồng Việt cùng nhóm cổ đông liên quan tăng tỷ lệ nắm giữ lên hơn 5,8 triệu cổ phiếu, tương ứng 5,08% vốn điều lệ của Viettel Construction, qua đó chính thức trở thành cổ đông lớn tại CTR.

Chốt phiên giao dịch ngày 22/9, giá cổ phiếu CTR đóng cửa ở mốc 75.800 đồng/cp, ông Đoàn Hồng Việt có thể đã chi ra hơn 108 tỷ đồng cho giao dịch trên.

Còn chốt phiên ngày 27/9, giá cổ phiếu này tăng thêm 200 đồng lên 76.000 đồng/cp, tăng gần 53% so với đầu năm. Vốn hóa thị trường tương ứng đạt xấp xỉ 8.700 tỷ đồng.

Mới đây, Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap (VCSC) đã có điều chỉnh tăng giá mục tiêu (TP) cho Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel (CTR) thêm 11% và duy trì khuyến nghị "mua".

VCSC cho biết, điều chỉnh tăng giá mua tiêu cao hơn chủ yếu là do tổng EBITDA giai đoạn 2023-2027 tăng 8% do dự báo tổng EBITDA giai đoạn 2023-2027 mảng vận hành tăng 17% so với báo cáo truớc vì chúng tôi kỳ vọng vào tăng trưởng mạnh hơn, dẫn dắt bởi nhiều thuê bao băng thông rộng trong nước hơn và việc mở rộng thị trường nước ngoài, và (2) dự báo tổng EBITDA giai đoạn 2023-2027 của mảng xây dựng cao hơn 18% so với báo cáo truớc do kỳ vọng của chúng tôi về tăng trưởng mạnh mẽ trong HĐKD xây dựng nhà ở của CTR khi thị trường BĐS phục hồi và khả năng sinh lời tăng nhờ mối quan hệ tương hỗ giữa các mảng kinh doanh.

Tuy nhiên, những diễn biến tích cực này bị ảnh hưởng 1 phần bởi dự báo tổng EBITDA giai đoạn 2023-2027 giảm 2% so với báo cáo truớc đối với mảng towerco khi chúng tôi giảm dự báo số lượng tháp viễn thông.

Đồng thời, VCSC cũng dự phóng tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) EBITDA của CTR đạt 14% cho giai đoạn 2023-2025 - dẫn dắt bởi CAGR ở mức 22% của mảng towerco - vì chúng tôi kỳ vọng CTR sẽ tăng số lượng tháp viễn thông từ khoảng 4.300 vào cuối năm 2022 lên 11.000 tính đến cuối năm 2025 và dự báo mảng towerco sẽ tăng mức đóng góp vào tổng EBITDA từ 24% vào năm 2022 lên 37% trong năm 2025.