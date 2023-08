Lợi nhuận quý 2 lập đỉnh, nhóm VinaCapital bán bớt cổ phiếu và không còn làm cổ đông lớn của QNS

CTCP Đường Quảng Ngãi (mã QNS-UPCoM) vừa báo cáo về việc không còn là nhóm người có liên quan sở hữu từ 5% trở lên số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết (Foremost Worldwide Limited, Forum One - VinaCapital Vietnam Fund).

Theo đó, quỹ thành viên Foremost Worldwide Limited đã bán 200.000 cổ phiếu. Giao dịch được thực hiện trong phiên 10/8.

Sau giao dịch, nhóm quỹ ngoại đã giảm số lượng cổ phiếu tại QNS từ 17,8 triệu cổ phiếu, chiếm 5% xuống hơn 17,6 triệu cổ phiếu, chiếm 4,95% vốn tại QNS. Như vậy, nhóm quỹ VinaCapital không còn là cổ đông lớn tại QNS. Tạm tính theo thị giá đóng cửa, quỹ ngoại thu về khoảng 10 tỷ đồng.

Trước đó, vào ngày 6/7, quỹ thành viên Foremost Worldwide Limited đã bán ra 200.000 cổ phiếu - qua đó, giảm số lượng lượng cổ phiếu QNS thuộc sở hữu nhóm VinaCapital từ 21.564.448 cổ phiếu, chiếm 6,0415% xuống còn 21.364.448 cổ phiếu, chiếm 5,985% vốn tại QNS. Như vậy trong vòng hơn 1 tháng trở lại đây, nhóm VinaCapital đã bán ròng gần 4 triệu cổ phiếu QNS.

Ở chiều ngược lại, ông Võ Thành Đàng - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc QNS đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu, từ ngày 26/6 đến 25/7 nhưng không mua được do điều kiện thị trường chưa phù hợp. Do đó, ông Võ Thành Đàng tiếp tục đăng ký mua 1.000.000 CP nhằm đầu tư, theo phương thức giao dịch là thỏa thuận và khớp lệnh. dự kiến từ ngày 01/08/2023 đến ngày 30/08/2023.

Theo ban lãnh đạo QNS, doanh thu thuần sơ bộ trong nửa đầu năm 2023 đạt 5,5 nghìn tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế đạt 1,15 nghìn tỷ đồng (+78% so với cùng kỳ), kết quả ấn tượng lần lượt hoàn thành 66% và 96% kế hoạch hàng năm của công ty. Theo đó, lợi nhuận lập đỉnh trong Q2/2023 với doanh thu thuần đạt 3,3 nghìn tỷ đồng (+52% so với cùng kỳ) và lợi nhuận trước thuế đạt 793 tỷ đồng (+82% so với cùng kỳ).

Mảng mía đường tiếp tục là động lực tăng trưởng chính cho doanh thu và lợi nhuận trước thuế, với sản lượng tiêu thụ mạnh đạt 120 nghìn tấn (+126% so với cùng kỳ). Mảng mía đường đạt 2,2 nghìn tỷ đồng doanh thu (+161% so với cùng kỳ), trong khi lợi nhuận trước thuế tăng vọt lên 470 tỷ đồng (+488% so với cùng kỳ).

Mảng điện sinh khối cũng được hưởng lợi từ sản lượng mía tăng, với lợi nhuận trước thuế đạt 55 tỷ đồng (+817% so với cùng kỳ). Doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế mảng sữa đậu nành lần lượt đạt 2 nghìn tỷ đồng (-6% so với cùng kỳ) và 430 tỷ đồng (+6% so với cùng kỳ). Tuy nhiên, do sức tiêu thụ yếu nên lượng tiêu thụ sữa đậu nành chỉ đạt 115 triệu lít (-12% so với cùng kỳ).

Với kết quả nửa đầu năm đầy ấn tượng như vậy, SSI Research cho biết sẽ nâng ước tính cho năm 2023/2024 và hiện đang có khuyến nghị "khả quan" đối với cổ phiếu QNS với giá mục tiêu là 58.000 đồng/cổ phiếu.

Trên thị trường, trong khoản thời thời gian VinaCapital bán ra cổ phiếu QNS thì giá cổ phiếu này đã có quãng tăng một mạch từ đầu năm lên đỉnh lịch sử 54.000 đồng/cp vào cuối tháng 7.



Tuy nhiên, giá cổ phiếu này đã quay đầu giảm điểm và chốt phiên ngày 11/8 giá cổ phiếu này giảm thêm 4,76% còn 48.600 đồng/cp, giảm 11% so với đỉnh nhưng vẫn tăng trưởng 43% kể từ đầu năm 2023.