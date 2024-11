Chủ tịch Lê Hải Liễu và mẹ ruột đăng ký mua thỏa thuận 23% vốn tại GDT

Bà Hà Thị Huệ thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành (mã GDT-HOSE).

Theo đó, bà Hà Thị Huệ, mẹ ruột ông Lê Hồng Thắng - Phó Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 4.940.215 cổ phiếu, theo phương thức thỏa thuận từ ngày 25/11 đến ngày 24/12/2024. Nếu thành công, bà Huệ sẽ giảm sở hữu xuống còn 279.000 cổ phiếu, chiếm 1,3% vốn tại GDT.

Cùng thời gian trên, bà Lê Hải Liễu - Chủ tịch HĐQT GDT vừa đăng ký mua thỏa thuận 4.940.215 cổ phiếu GDT, chiếm 23%. Khả năng cao thì bên chuyển giao là bà Hà Thị Huệ. Nếu thành công, bà Liễu sẽ tăng sở hữu từ 380.849 cổ phiếu, chiếm 1,8% lên 5.321.064 cổ phiếu, chiếm 24,8% tại GDT.

Chốt phiên ngày 25/11, thị giá GDT giảm về 26.250 đồng/cp. Tạm tính giá này, ước tính thương vụ sang tay trên giá trị 129,68 tỷ đồng.

Cũng liên quan đến cổ phiếu GDT, đầu tháng 8, ông Lê Hồng Thành - Thành viên HĐQT GDT đã tăng sở hữu từ 0.06% lên 3.01% vốn GDT, nhờ nhận chuyển nhượng từ bà Hà Thị Huệ. Giá trị thương vụ ước tính hơn 18 tỷ đồng.

Đáng chú ý, ông Thành là một trong ba người con ruột của bà Huệ, bên cạnh Chủ tịch HĐQT Lê Hải Liễu và Phó Chủ tịch HĐQT Lê Hồng Thắng. Hiện, gia đình bà Huệ đang sở hữu gần 38% vốn điều lệ GDT.

Mới đây, GDT cho biết đã phát hành 2.145.208 cổ phiếu để trả cổ tức đợt cuối năm 2023 với tỷ lệ 10%. Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2023 theo báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Như vậy, tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 20/11/2024): 23.883.557 cổ phiếu, trong đó: số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 23.596.947 cổ phiếu và cổ phiếu quỹ: 286.610 cổ phiếu.

Bên cạnh đó, HĐQT công ty thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1/2024 với tỷ lệ 10%. thời gian chi trả dự kiến quý 4/2024, sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 cho công ty.

Về tình hình kinh doanh, quý 3/2024, Gỗ Đức Thành lãi ròng gần 16 tỷ đồng, tăng 93% so với cùng kỳ 2023. Nguyên nhân là do doanh thu tăng do khách quay trở lại đặt hàng nhiều hơn trước và có nhiều doanh thu từ việc cho thuê nhà xưởng.

Lợi nhuận sau thuế tăng nhiều do công ty có nhiều cải tiến quy trình sản xuất, điều hành hiệu quả nên năng suất lao động tốt. Bên cạnh đó, công ty thực hiện dồn 3 nhà máy lại thành một nên cùng một lúc tiết kiệm được quỹ lương do tinh gọn nhân sự, tiết kiệm chi phí vận chuyển, tiết kiệm chi phí quản lý từ 3 ban điều hành nhà máy nay chỉ còn 1…. Ngoài ra, công ty còn có thêm lợi nhuận từ việc cho thuê nhà xưởng của 2 nhà máy đã dời đi.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu của GDT đạt 250 tỷ (cùng kỳ đạt 224 tỷ), lợi nhuận sau thuế đạt 38 tỷ (cùng kỳ đạt 23,8 tỷ). Qua đó, nâng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng từ 67 tỷ hồi đầu năm lên hơn 84 tỷ đồng.