Lãi đạt 78% kế hoạch, Tổng giám đốc TNG dự chi hơn 24 tỷ mua 1 triệu cổ phiếu

CTCP Đầu tư và và Thương mại TNG (mã TNG-HNX) thông báo giao dịch của người nội bộ.

THeo đó, ông Nguyễn Đức Mạnh - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc TNG đăng ký mua 1 triệu cp, từ ngày 02 đến ngày 31/12/2024.

Nếu thành công, ông Mạnh sẽ tăng tỷ lệ sở hữu vốn công ty từ 9,83 triệu cổ phiếu, chiếm 8,01% lên 10, 83 triệu cổ phiếu, chiếm 8,3% vốn tại TNG.

Chốt phiên ngày 20/11, giá cổ phiếu TNG tăng lên 24.200 đồng/cp trong phiên sáng 21/11 và tạm tính theo mức giá này, ước tính ông Mạnh phải chi hơn 24 tỷ đồng để mua được số lượng cổ phiếu đăng ký.

Trước đó, công ty đã chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2024 với tỷ lệ 4% (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 11/11 và ngày thanh toán là 22/11.

Mới đây, TNG lên kế hoạch phát hành trái phiếu để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh với mã TNGH2428001, tổng số lượng chào bán là 4 triệu, tổng giá trị chào bán là 400 tỷ, kỳ hạn 48 tháng với lãi suất cho 4 kỳ đầu tiên là 9,5%/năm. Thời gian nhận đăng ký mua từ ngày 4/11 đến ngày 25/11/2024.

Kết thúc quý 3/2024, TNG ghi nhận doanh thu đạt 2.358 tỷ, tăng nhẹ so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 111 tỷ, tăng 63% so với cùng kỳ (68 tỷ). Nguyên nhân là do tăng trưởng doanh thu từ các hoạt động kinh doanh chính của công ty đã tăng mạnh nhờ việc tập chung vào khai thác các dòng hàng khó, phức tạp cũng như mở rộng thị trường xuất khẩu. Các đơn hàng xuất khẩu sang các thị trường mới đã đóng góp đáng kể vào sự tăng trưởng doanh thu.

Bên cạnh đó, công ty đã tối ưu hóa chi phí. Cụ thể như công ty đã thực hiện nhiều biện pháp cải tiến quy trình sản xuất và quản lý, giúp tối ưu hóa chi phí nguyên vật liệu và chi phí sản xuất, từ đó gia tăng hiệu quả kinh doanh như việc: tăng sử dụng máy móc thiết bị tự động, công nghệ AVG, robot trong việc điều hành sản xuất.

Đồng thời, cải thiện năng suất lao động là nhờ vào việc đầu tư vào công nghệ và đào tạo nhân lực, năng suất lao động đã được nâng cao, giảm thiểu lãng phí và tăng hiệu quả sản xuất và quản lý tài chính, sử dụng hiệu quả nguồn vốn đã giúp công ty giảm thiểu các chi phí từ đó cải thiện lợi nhuận.

Lũy kế 9 tháng, TNG đạt 5.884 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 8% so với cùng kỳ, mạnh hơn mức tăng của giá vốn (tăng 4% so với cùng kỳ), dẫn đến biên lãi gộp được nới rộng từ 13% lên 15%. Qua đó, Công ty lãi ròng gần 241 tỷ đồng, tăng 47%. Đây cũng là mức lãi 9 tháng cao nhất từ trước đến nay của TNG.

Năm 2024, TNG đặt mục tiêu đạt 7,900 tỷ đồng doanh thu và 310 tỷ đồng lãi sau thuế, lần lượt tăng 11% và 42% so với kết quả 2023. Như vậy, Công ty thực hiện được 74% chỉ tiêu doanh thu và 78% mục tiêu lợi nhuận sau 9 tháng.