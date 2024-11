Bà Nguyễn Thị Mai Thanh rời ghế Chủ tịch để giữ chức Tổng giám đốc của REE

Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (mã REE-HOSE) thông báo thay đổi nhân sự.

Theo đó, bà Nguyễn Thị Mai Thanh không còn đảm nhận chức vụ Chủ tịch HĐQT từ 22/11. Thay thế bà Thanh ở vị trí này là ông Alain Xavier Cany, Phó chủ tịch HĐQT.

Bà Nguyễn Thị Mai Thanh được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc, thay thế ông Nguyễn Minh Quang do công ty miễn nhiệm theo thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động, kể từ ngày 22/11/2024.

Bà Nguyễn Thị Mai Thanh là Kỹ sư ngành Điện lạnh (Đại học Kỹ thuật Karl-Marx-Stadt, Đức) gắn bó với REE từ năm 1993.

Từ năm 1993 đến – 07/2020: Bà Mai giữ chức Tổng Giám đốc REE và cũng từ 1993 – hiện nay là Chủ tịch HĐQT REE.

Theo báo cáo quản trị bán niên 2024, bà Thanh nắm giữ hơn 60,4 triệu cổ phiếu, tương đương 12,83%. Ông Nguyễn Ngọc Hải (chồng bà Thanh) nắm hơn 25,7 triệu cổ phiếu (gần 5,46%); con trai Nguyễn Ngọc Thái Bình - thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc, Người được ủy quyền công bố thông tin nắm giữ 9.311.998 cp, chiếm 5,5%; con gái Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh nắm giữ 6.226.462 cp, chiếm 1,3%.

Trước đó vào ngày 26/6/2024, REE thông báo ông Huỳnh Thanh Hải sẽ từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc REE, từ ngày 01/07/2024 và công ty bổ nhiệm ông Lê Nguyễn Minh Quang (tiến sĩ xây dựng) vào vị trí Tổng Giám đốc REE và là người đại diện pháp luật của Công ty với thời gian bổ nhiệm là 3 năm kể từ ngày 01/07/2024.

Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh là một công ty cổ phần được thành lập năm 1993 và cổ phiếu của công ty được niêm yết tại HOSE vào năm 2000.

Công ty có trụ sở chính tại số 364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp.HCM. Hoạt động chính của Nhóm công ty là dịch vụ cơ điện công trình (M&E), sản xuất và lắp đặt các hệ thống điều hòa không khí, thiết bị máy tính, thiết bị viễn thông và đồ điện gia dụng, sở hữu và cho thuê cao ốc văn phòng; lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước; khai thác xử lý và cung cấp nước; sản xuất điện; tư vấn, đấu giá bất động sản và đầu tư chiến lược ngành cơ sở hạ tầng; truyền tải và phân phối điện.

Được biết, REE đã công bố kết quả kinh doanh quý 3/2024 với doanh thu đạt 2 nghìn tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS báo cáo đạt 480 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu ghi nhận mức tăng so với cùng kỳ năm trước nhờ mức tăng trưởng 13% so với cùng kỳ năm trước của mảng điện (chủ yếu đến từ thủy điện) đã bù đắp cho việc doanh thu từ mảng cơ điện (M&E) giảm. Ngoài ra, điều kiện thủy văn thuận lợi cùng với mức huy động cao từ thủy điện trong quý 3 cũng đã làm giảm đáng kể ảnh hưởng tiêu cực từ mức lợi nhuận thấp hơn của mảng cho thuê văn phòng.

Trong 9 tháng đầu năm 2024, doanh thu của REE đã giảm nhẹ xuống mức 6 nghìn tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS báo cáo giảm mạnh xuống còn 1,3 nghìn tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ năm trước, lần lượt hoàn thành 69%/65% dự báo cả năm của VCSC.

Theo VCSC, nguyên nhân của các mức giảm này là do doanh thu và lợi nhuận của mảng điện đã ghi nhận ở mức thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (chủ yếu do mảng thủy điện với mức huy động thấp và điều kiện thời tiết không được thuận lợi trong giai đoạn nửa đầu năm).

VCSC nhận thấy rủi ro điều chỉnh giảm đối với dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS năm 2024 của VCSC chủ yếu do việc ghi nhận lợi nhuận từ mảng BĐS diễn ra chậm hơn dự kiến, dù cần thêm đánh giá chi tiết. Ngoài ra, chi phí đầu tư XDCB và quá trình phát triển dự án nhìn chung phù hợp với dự báo của VCSC.

Doanh thu 9 tháng đầu năm của mảng điện là 2.942 tỷ đồng (-17% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS báo cáo là 602 tỷ đồng (-35% so với cùng kỳ năm trước), lần lượt hoàn thành 75%/66% dự báo cả năm của VCSC.



Theo VCSC thì kết quả trên nhìn chung phù hợp với dự báo của VCSC vì mức lợi nhuận lớn hơn kỳ vọng của mảng thủy điện có khả năng sẽ bù đắp cho mức lợi nhuận thấp hơn nhẹ so với dự kiến của mảng điện gió cùng với mức cổ tức nhận được thấp hơn dự kiến từ PPC (do việc giảm tỷ lệ sở hữu 2,8% xuống còn 20,7% vào cuối quý 3).

Lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS mảng cho thuê văn phòng và BĐS đã lần lượt hoàn thành 68%/8% dự báo cả năm của VCSC. VCSC nhận thấy rủi ro điều chỉnh giảm do việc ghi nhận lợi nhuận từ việc bán dự án Light Square tại Bồ Xuyên (tỉnh Thái Bình) diễn ra chậm hơn dự kiến với doanh thu 9 tháng đầu năm và lợi nhuận sau thuế chỉ lần lượt đạt mức 80 tỷ đồng và 17 tỷ đồng (chỉ hoàn thành 13%/8% dự báo cả năm tương ứng của VCSC).

Mảng cơ điện lạnh đã ghi nhận lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS 9 tháng đầu năm ở mức 72 tỷ đồng (+7% so với cùng kỳ năm trước), hoàn thành 51% dự báo cả năm 2024 của VCSC, thấp hơn nhẹ so với kỳ vọng do khoản trích lập dự phòng 59 tỷ đồng cho các khoản phải thu trong quý 2.

Doanh thu 9 tháng đầu năm và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS của mảng nước đã cùng ghi nhận mức giảm 25% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do mức khấu hao cao hơn đến từ dự án mở rộng sản lượng nước Sông Đà giai đoạn 2 và kết quả kinh doanh kém khả quan của công ty con TK+. Sản lượng thương phẩm 9 tháng đầu năm đã tăng 2% so với cùng kỳ năm trước trong khi lợi nhuận phù hợp với dự báo của VCSC (hoàn thành 71% dự báo năm 2024 của VCSC).

VCSC hiện có khuyến nghị "phù hợp thị trường" đối với REE với giá mục tiêu là 68.100 đồng/cổ phiếu.