Thanh khoản giảm mạnh, tự doanh và tổ chức cùng gom hàng

Sự yếu đi rõ rệt của nhóm Vin đã khiến thị trường mất đi động lực tăng trưởng hàng đầu. Chỉ số giằng co quanh tham chiếu suốt phiên để rồi đóng cửa ở vùng giá 1.314 điểm tăng không đáng kể so với phiên hôm qua 0,62 điểm. Độ rộng dù vẫn không quá xấu 162 mã tăng trên 150 mã giảm điểm do mức giảm điểm chủ yếu đến từ nhóm vốn hóa lớn. Ngân hàng và chứng khoán điều chỉnh.

Các trụ cứng của nhóm nhà băng hôm nay đều bay màu như TCB, CTG, BID, VCB, VPB trong khi nhóm còn lại tăng như STB, ACB, HDB, EIB. Nhóm chứng khoán đồng thuận bị bán tháo nhiều hơn nên đa phần chìm trong sắc đỏ với số lượng cổ giảm trên 1% rất nhiều như HCM, MBS, FTS, VDS, VIX. Thị trường tiếp tục ghi nhận sự phân hóa sâu sắc giữa các cổ phiếu trong cùng một nhóm ngành.

Đặc biệt là bất động sản, họ nhà Vin hôm nay nỗ lực gồng gánh thị trường với VIC nhiều pha nhúng dưới tham chiếu nhưng đóng cửa vẫn tăng nhẹ 0,53%; VHM + 1,03%; VRE + 1,18%. Còn lại hầu hết các cổ phiếu nhà đất đều điều chỉnh.

Ở nhóm nguyên vật liệu, thép và khoáng sản hóa chất bị bán tháo trong khi phân bón, nhựa cao su lại ghi điểm bứt phá mạnh như DCM, BMP, NTP. Phân bón hóa chất được kỳ vọng tích cực nhờ giá dầu hạ nhiệt. Nhóm vận tải gây dấu ấn mạnh khi ACV tăng tới 3,33%; HAH tăng 3,81%.

Nhìn chung, dòng tiền đang có dấu hiệu luân chuyển từ nhóm vốn hóa lớn sang vốn hóa nhỏ vốn bị ngó lơ sau suốt 1-2 tuần vừa qua trong bối cảnh nhóm vốn hóa lớn đã tăng khá mạnh, thị trường chờ đợi những thông tin chính thức về thuế quan được công bố.

Thanh khoản ba sàn hôm nay giảm còn 18.200 tỷ đồng trong đó khối ngoại bán ròng 197.1 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 142.0 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Bất động sản, Ngân hàng. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: GEX, VHM, VIC, STB, TCH, MBB, HAG, GAS, HHS, NVL.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Dịch vụ tài chính. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: FPT, MSN, MWG, HCM, HPG, SSI, VRE, VIX, DPM.

Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 206.3 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 300.9 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 10/18 ngành, chủ yếu là ngành Thực phẩm và đồ uống. Top mua ròng của NĐT cá nhân tập trung gồm: VIX, MWG, VRE, HCM, MSN, FPT, VCB, DPM, TPB, HAH.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 8/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Ngân hàng, Bất động sản. Top bán ròng có: SHB, STB, MBB, GEE, DGC, CTG, HPG, HDB, TCB.

Tự doanh mua ròng 197.3 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 210.2 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 12/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Dịch vụ tài chính, Công nghệ Thông tin. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm SSI, FPT, HPG, MSN, ACB, FUESSVFL, VIC, TCB, VHM, DGC. Top bán ròng là nhóm Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top cố phiếu được bán ròng gồm NVL, VPB, GEX, STB, HAH, VCB, PNJ, KBC, BID, CTR.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 143.6 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 232.6 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bản ròng 6/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Bất động sản Top bán ròng có VHM, GEX, VIC, VIX, HAG, HHS, TCH, TPB, VCB, VRE. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top mua ròng có SHB, FPT, HPG, MSN, DGC, MWG, GMD, GEE, HDB, PDR.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 1.982,8 tỷ đồng, tăng +26,9% so với phiên liền trước và đóng góp 10,8% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay có giao dịch đáng chú ý ở cố phiếu TCB, với hơn 12,3 triệu đơn vị tương đương 376,1 tỷ đồng được sang tay giữa các nhà đầu tư cá nhân. Ngoài ra còn có giao dịch thỏa thuận giữa các Tố chức nước ngoài ở cổ phiếu VNM với 3,7 triệu đơn vị (trị giá 204,5 tỷ đồng) được trao tay.

Các Tổ chức trong nước tiếp tục giao dịch ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn (FPT, MWG), ngành Ngân hàng (EIB, HDB, MSB) và EVF.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Bất động sản, Xây dựng, Hóa chất, Nuôi trồng nông & hải sản, Thực phẩm, Bán lẻ, Phần mềm, Vật liệu xây dựng & nội thất, Phân phối xăng dầu & khí đốt trong khi giảm ở Ngân hàng, Chứng khoán, Thép, Thiết bị điện.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và nhỏ VNSML, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID.